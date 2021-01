Les travailleurs domestiques aux États-Unis n’ont pas cessé de travailler, mais leur travail est devenu moins stable et plus dangereux. | Getty Images

Un travailleur domestique sur le nettoyage via Covid-19, la lutte pour les avantages sociaux et la façon dont les travailleurs peuvent se protéger.

Maria est employée de maison depuis près de 20 ans. Elle a immigré au sud de la Floride depuis le Pérou au début des années 2000 et s’est rapidement mise au travail pour bâtir une vie pour elle et sa famille. Aujourd’hui, elle a un enfant à l’université, une entreprise de nettoyage avec son mari, et jusqu’au début de la pandémie de Covid-19, elle était en bonne voie d’obtenir des fonds pour un nouvel appartement. (La famille de Maria vit actuellement avec sa mère de 82 ans afin d’économiser de l’argent.) Il y a un an, Maria s’est retrouvée à travailler presque tous les jours, nettoyant parfois deux maisons en un après-midi. Mais à l’époque de Covid-19, elle me dit qu’elle a perdu 50% de ses clients. Parfois, elle ne peut réserver qu’un, peut-être deux équipes par semaine.

Maria, qui a demandé à Vox d’utiliser un pseudonyme pour elle dans cette histoire, comprend ses inconvénients. Elle est en première ligne, faisant de son mieux pour se débrouiller, sans filet de sécurité sociale pour la renflouer. Les projets de loi de secours Covid-19 qui ont été adoptés par le Congrès ont pour la plupart ignoré les millions de travailleurs essentiels sans papiers qui n’ont jamais eu la chance de suspendre le travail alors que le virus s’est installé en Amérique. Les «étrangers non résidents» n’ont pas été autorisés à recevoir la première série de chèques de relance de 1 200 $, et comme le gouvernement distribue ses chèques de 600 $, ils ne seront à nouveau pas reconnus.

Tout cela a forcé Maria à se serrer la ceinture. Elle dit que sa famille est beaucoup plus modeste avec la nourriture qu’elle achète et qu’elle prend des précautions supplémentaires lorsqu’elle nettoie les maisons de peur d’exposer sa mère, qui fait partie du groupe démographique à haut risque. Ces dernières années, Maria s’est impliquée dans le mouvement de la justice pour son industrie. Elle est membre de la National Domestic Workers Alliance et plaide pour la compensation des heures supplémentaires, les congés de maladie et les congés payés – qui, selon elle, sont des avantages attendus depuis longtemps pour un organe fondamental du travail américain. Nous en avons parlé, ainsi que de ce que c’est que de nettoyer avec un bonnet de douche et des lunettes, et de l’anxiété qui accompagne le fait de frapper à la porte de quelqu’un au milieu d’une pandémie.

Comment avez-vous commencé comme employée de maison après avoir immigré du Pérou?

Je suis arrivé aux États-Unis avec mon diplôme universitaire en psychologie de mon pays. C’était mon rêve, et c’est toujours mon rêve, de travailler comme psychologue. Mais il était plus pratique de travailler dans le nettoyage des bureaux et des maisons. Je fais ça depuis 17 ans maintenant. Je travaille avec mon mari. Il a commencé avec moi il y a environ deux ans.

Qui vous a amené dans l’entreprise?

Un de mes frères vivait ici avant moi. Quand je suis arrivé en Floride, je l’ai contacté et il m’a dit de trouver un emploi dans cette industrie.

Quand la pandémie a-t-elle commencé à vous toucher en mars? Comment te souviens-tu de cette époque?

Cela m’a affecté immédiatement. Avant la pandémie, nous allions bien. Nous avions beaucoup de clients et travaillions tous les jours à plein temps. Mais ensuite, les clients ont eu peur que nous allions chez eux et ils ont commencé à annuler. En très peu de temps, nous n’avons eu que la moitié de nos clients. Tout cela s’est passé en un mois.

Comment votre horaire a-t-il changé par la suite?

«Même avec les clients que nous avons gardés, ça fait toujours peur d’aller au travail»

Avant, je faisais deux maisons par jour ou même trois maisons par jour. Ensuite, nous étions à deux maisons par semaine. Cela a perturbé tous nos plans. Nous économisions de l’argent pour déménager, parce que nous vivons dans l’appartement de ma mère, qui a 82 ans. Nous avons fait ce sacrifice pour pouvoir payer le dortoir de ma plus jeune fille à l’université. C’était inconfortable pour nous, mais nous avions l’intention d’en sortir bientôt. Mais ma fille a également perdu son emploi dans son école, qui a fermé ses portes lorsque la pandémie a commencé. Elle avait donc besoin de plus d’aide de notre part. Cela a été très difficile. Même avec les clients que nous avons gardés, ça fait toujours peur de travailler.

Quel impact cela a-t-il eu sur votre situation financière? Avez-vous dû exploiter toutes ces économies?

Nous avons dû réduire une grande partie de nos dépenses, notamment pour la nourriture. Nous devions être très stricts avec ce que nous achetions et ce que nous mangions. Et oui, nous avons dû retirer un peu d’argent de nos économies.

Comment avez-vous essayé de vous protéger lorsque vous nettoyez les maisons ces jours-ci?

Nous portons des gants et des masques. Parfois, nous mettons des lunettes et des bonnets de douche. Je me lave les mains avant et après et nous jetons tous les articles que nous utilisons. Nous rentrons à la maison, prenons une douche et lavons tous les vêtements. Pour mes clients, certains portent des masques, d’autres non. Mais ils me respectent si je porte un masque. Il n’y a pas de problème avec ça. Certains d’entre eux me demandent avant de me présenter: «Veuillez porter des masques et des gants.»

Vous avez mentionné que vous vivez avec votre mère. Vous inquiétez-vous de l’exposer?

Bien sûr. C’est pourquoi nous prenons beaucoup de soin lorsque nous sortons au travail. En dehors de mon travail, nous ne partons quasiment que pour aller acheter de la nourriture.

Avez-vous vu le travail rebondir? At-il récupéré depuis avril?

Certains clients ont interrompu leurs services indéfiniment, d’autres sont revenus. Mais cela a été différent malgré tout. Par exemple, je nettoyais cette maison chaque semaine. Mais maintenant, ils ne peuvent pas se permettre un nettoyage chaque semaine. Donc, ils me ramènent toutes les deux semaines ou toutes les trois semaines. Cela s’est certainement amélioré, mais ce n’est pas la même chose.

Vous êtes membre de la National Domestic Workers Alliance. Avez-vous toujours été impliqué? Ou êtes-vous devenu plus activiste ces derniers temps?

«Je veux qu’ils gardent espoir et se battent pour trouver des solutions»

Je suis impliqué depuis 2016. Tous mes amis m’ont parlé du groupe, et ils m’ont parlé des droits que nous n’avons pas et pour lesquels nous pourrions nous organiser. La NDWA nous donne des cours gratuits en ligne. C’est très utile. Je veux que les travailleurs domestiques sachent qu’ils doivent se protéger et qu’ils doivent être conscients des inconvénients que nous avons. Mais je veux qu’ils gardent espoir et se battent pour des solutions. Cela signifie qu’ils doivent s’impliquer dans des groupes et des mouvements sociaux, afin que nous puissions obtenir des droits et des avantages.

Avez-vous reçu de l’aide du gouvernement? Avez-vous pu contracter un crédit?

Non, nous n’avons pas pu obtenir de bourse. Même si nous avons payé des impôts toute cette année, nous n’avons pas pu obtenir de subvention. Probablement parce que nous sommes hors de [immigration] statut pour le moment.

Vous avez mentionné que vous êtes sans papiers. Quel genre d’action souhaiteriez-vous voir de la part du gouvernement pour venir en aide aux travailleurs domestiques comme vous en ce moment?

Les travailleurs domestiques sont en première ligne et nous sommes les plus proches de ceux qui sont vulnérables: les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, etc. Pendant la pandémie, cela a été terrible parce que nous n’avons pas les mêmes protections que les autres travailleurs. Nous devons y aller même si notre santé est en danger. Les employeurs peuvent aider en offrant des jours de maladie payés, et les secours doivent inclure les personnes quel que soit leur statut d’immigration. Mais cela ne suffit pas. Nous devons adopter une charte nationale des droits des travailleurs domestiques. Nous sommes plus de 2 millions d’entre nous aux États-Unis. C’est la réalité.