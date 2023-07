À quoi ressemble 50C pour le corps humain ? | Actualité Climatique

Je suis câblé et couvert de capteurs. Cobaye 16 dans une étude sur l’impact de la chaleur sur le corps humain.

Il fait 50°C dans la « chambre climatique » chauffée de l’Université de Roehampton, dans l’ouest de Londres. L’air s’empare immédiatement de ma gorge, ma peau me picote.

Et ce n’est que légèrement au-dessus du record de température européen de 48,8 ° C.

Pendant une heure, je dois rester immobile pendant que les scientifiques suivent ma réponse physiologique.

Mon rythme cardiaque augmente régulièrement de 57 à 79 battements par minute.

Je pompe plus fort pour compenser une baisse de ma tension artérielle.

Chris Wolf est le scientifique qui dirige l’étude. Il me dit que mon corps essaie d’évacuer la chaleur en ouvrant les vaisseaux sanguins de ma peau.

« Tout cela est lié au fait d’essayer de rester au frais », a-t-il déclaré.

« Si vous avez déjà regardé cette chaude journée et vu cette peau chaude et rouge, ce sont nos vaisseaux sanguins qui se dilatent ou s’élargissent.

« Le corps essaie d’augmenter le flux sanguin à la surface de la peau et d’augmenter la quantité de chaleur que nous pouvons perdre. »

Jusqu’ici, tout va bien. Je ne transpire pas trop et la sonde rectale qui surveille la température au plus profond de mon corps ne montre qu’une légère augmentation.

Mais ensuite, je saute sur un vélo d’exercice pour simuler une activité pendant une vague de chaleur.

Le rythme est soutenu, rien d’extraordinaire. Mais mon rythme cardiaque atteint rapidement 170 et des millions de glandes sudoripares essaient de me refroidir.

Cela ne fonctionne pas. Ma température corporelle monte à plus de 1,5 C, passant à 38,6 C après 20 minutes de vélo.

C’est le genre de température que vous atteignez avec une forte fièvre.

Et ça continue de grimper, même après que j’ai échappé à la chaleur de la chambre.

Même pour les personnes en bonne santé, l’activité à des températures élevées peut être dangereuse.

Un ouvrier routier en Italie serait décédé des suites de la canicule actuelle.

Mais généralement, la chaleur est un tueur silencieux. Ce n’est que quelques semaines plus tard, lorsque les statisticiens regardent en arrière, qu’ils constatent une forte augmentation des décès excessifs – plus de 61 000 d’entre eux en Europe l’été dernier.

Certaines d’entre elles sont des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, incapables de faire face à la pression supplémentaire exercée sur leur cœur.

Mais les personnes âgées représentent la plupart des décès. Leur corps ne réagit pas assez rapidement à la chaleur et ils ne peuvent pas rester au frais.

Le professeur Lewis Halsey, physiologiste de l’environnement à l’Université, a expliqué ce qui se passe réellement lorsque la température du corps augmente.

« Les protéines commencent à se désagréger et cessent de fonctionner si bien, les impulsions nerveuses à travers le corps ne fonctionnent pas si bien et les réactions biochimiques deviennent sous-optimales.

« Ainsi, les organes du corps fonctionnent moins bien.

« Et si cela arrive trop souvent, cela peut être fatal. »

Je ne suis pas dans la zone de danger, mais je n’ai été exposé à des températures extrêmes que pendant quelques heures.

Les habitants du sud de l’Europe et des États-Unis le vivent depuis des jours.

Et leurs corps seront mis à rude épreuve.