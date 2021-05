À quoi ressemblait vraiment Top Gear, des visites de sex-shop bourrées aux bum jabs pour guérir la gueule de bois

Je saute d’un Range Rover au milieu du quartier rouge d’Amsterdam avec Jeremy Clarkson et Richard Hammond.

Les présentateurs de Top Gear venaient d’imaginer un autre défi fou de fin de soirée – Celebrity Sex Shop Sweep.

Nous avons eu 15 minutes pour visiter un sex-shop et acheter un cadeau pour un collègue de l’équipe.

Ce fut l’un de ces moments où vous pensez: « Eh bien, je n’ai pas vu cela venir pendant mes entretiens de carrière à l’école. »

Plus tard, avec beaucoup d’alcool qui coule, nous nous présentons nos cadeaux les uns aux autres dans une salle de conférence de l’hôtel.

Je ne me souviens pas vraiment de ce que j’ai acheté, mon esprit s’est vidé et a été marqué par ceux dont je me souviens.

Comme celui de Richard Hammond. Il a reçu un harnais de tête et un bâillon avec un gros pénis attaché. Le paquet de Jeremy était un grand ensemble de fesses en silicone.

Une autre nuit, cette fois à Birmingham, il a été décidé d’échanger la flotte de Range Rover contre une énorme limousine pouvant transporter les dix membres de l’équipe Top Gear Live.

Il était décoré avec un intérieur de boîte de nuit complet, des lumières, du cuir, un imprimé léopard et un bar à champagne bien approvisionné. Les garçons ont adoré.

En route pour le dîner, James May, le plus calme d’ordinaire, fut envahi par l’excitation et peut-être un peu d’alcool.

Debout sur une table dans la limousine, il a sorti la tête du toit ouvrant et a crié des insultes aux habitants de Birmingham. Il a été transporté pour empêcher une petite émeute de se déclencher.

Il y avait toujours une poignée de filles au dîner, car c’était un groupe assez dominé par les hommes et le bras de fer entre filles est devenu un jeu préféré après le dîner.

Quelque part le long de la ligne, pour ajouter un peu d’intérêt au sport, Richard a commencé à figurer comme la «table» pour le bras de fer.

Il était cérémonieusement recouvert d’une nappe blanche et épongé en préparation avec des serviettes mouillées. Le Celebrity Loo Roll Challenge devait être joué dans un restaurant complet, sinon il n’était pas jugé digne.

Ce défi impliquait James, Richard ou Jeremy revenant des toilettes avec un rouleau de toilettes collé à l’arrière de leur pantalon mais toujours attaché au rouleau dans la cabine.

Pour relever le défi, ils ont dû retourner à la table en traînant le rouleau de papier toilette sans le déchirer. Le grand homme était le champion dans ce domaine.

Ces nuits folles sont arrivées à la fin de jours pénibles pour les garçons des shows Top Gear Live.

Top Gear Live a évolué, passant du divertissement de quelques familles et de pétroliers dans une petite arène sur le circuit de course de Silverstone à une tournée mondiale de stades dans 18 pays, 31 villes et à jouer pour deux millions de fans.

Ils ont continué jusqu’en 2015 et la dernière année, ils ont rapporté 7,5 millions de livres sterling. Nous avons repris les circuits de course avec ces énormes festivals automobiles, avec le coureur de F1 Lewis Hamilton jouant au football automobile.

Le spectacle est devenu le Cirque du Soleil de l’automobile, avec des cascades incroyables comme Car Bungee et le Stig in a Rage Buggy faisant une boucle à 360 degrés de style Hot Wheels et des actes de moteur fous du monde entier.

Les présentateurs devaient arriver sur scène dans l’arène à grande vitesse dans des supercars, puis il y avait tout un casting de voitures cascadeurs et de véhicules de nouveauté, tels que les chars de style romain tirés par des motos.

Les garçons n’ont jamais manqué d’être excités par une nouvelle supercar ou l’un de leurs anciens favoris dans le casting motorisé qui faisait partie de ce qui était connu sous le nom de Car Porn.

Mais pour tout ce drame et ce spectacle, le point culminant des spectacles a été les plaisanteries non coupées de Clarkson, Hammond et May. Les plaisanteries qui seraient normalement coupées des émissions de télévision n’ont pas été éditées en tournée.

Au début, quand je me suis impliquée en 1997, je faisais du thé dans les coulisses. Je suis devenu l’assistant personnel des trois présentateurs lors d’une tournée.

J’ai eu beaucoup de chance de rejoindre le cirque de la tournée avec les trois hommes d’âge moyen les plus célèbres, très «stupides», intelligents et drôles qui connaissaient un peu les voitures.

Je suis devenue membre de la famille de l’émission, une «sœur», une «mère». Pour moi, c’étaient des écoliers coquins envahis par la végétation. Il y avait des larmes, des crises de colère, des drames, plus l’épuisement et le sexe obligatoire, la drogue et le rock and roll.

C’était comme une tournée avec des rock stars, avec des jets privés, des supercars, des superyachts, du champagne et des gueules de bois monumentales.

À Johannesburg, en Afrique du Sud, Jeremy, James et Richard avaient tellement la gueule de bois qu’ils étaient sérieusement préoccupés par la façon dont ils effectueraient leurs courses sur piste, qui devraient commencer dans moins d’une heure.

J’étais vraiment inquiète, car ce n’était pas comme des alouettes dans l’arène. C’était une véritable course autour d’une bonne piste.

Je me suis rapidement souvenu que les ambulanciers paramédicaux qui avaient été de service à tous nos autres événements dans le pays avaient offert des injections de vitamine B12 dans le passé pour aider à lutter contre la gueule de bois et la fatigue.

J’en savais de première main, pour des raisons de santé. Ils vous donnent une prise en charge immédiate. J’ai suggéré le B12 aux garçons. Jeremy m’a envoyé à la recherche des ambulanciers pour voir s’ils en avaient.

Je suis rentré dans la salle verte pour annoncer la bonne nouvelle que les ambulanciers viendraient administrer les injections. Jeremy a demandé: «Où s’injectent-ils?»

Instantanément, j’ai dit: «Dans les globes oculaires», sachant que JC avait une énorme aversion pour tout ce qui avait à voir avec les yeux. Les injections ont en fait été administrées dans leur dos, ce que Richard a choisi de ne pas. Il a opté pour son option de récupération de confiance de Berocca.

James et Jeremy étaient partants, d’autant plus que l’ambulancier était une blonde plutôt attirante. Ils n’ont eu aucune honte et se sont couchés face contre terre sur les sacs de haricots géants avec un pantalon baissé pour que nous puissions tous les voir.

J’ai été chargé d’ajouter des clichés B12 à mon sac de choses essentielles pour être disponible pour toute urgence de la gueule de bois. Il y avait aussi des demandes de dernière minute pour des accessoires pour le spectacle.

Au fil des ans, j’ai dû me procurer des articles très aléatoires, tels que des dizaines de pizzas pour fabriquer des pantalons de pizza, un cabriolet Rolls-Royce Phantom et une sélection de jouets sexuels et de sous-vêtements pour femmes.

PA: Association de la presse

Le trio photographié au début de leur tournée mondiale à Belfast en 2015[/caption]

Le pantalon de pizza était pour Jeremy à porter – par-dessus son jean – pour prouver qu’il était ignifuge et pouvait en fait être utilisé pour couvrir l’extérieur d’une navette spatiale pour rentrer dans l’atmosphère terrestre.

Plus tard, Richard et James l’ont mis au défi de prouver ses connaissances et lui ont présenté le pantalon de pizza. Ils leur ont ensuite apporté un chalumeau, le dirigeant directement vers le «potager» de Jeremy, comme James l’appelait. Je peux confirmer que les bases de pizza sont ignifuges et Jeremy a TOUJOURS raison.

La Rolls-Royce devait remplacer un abandon de dernière minute de la gamme Car Porn, et les jouets sexuels et les sous-vêtements ont été plantés dans la valise de James, qu’il a convertie en véhicule motorisé. Tout en un jour de travail!

Un soir, nous sommes revenus du NEC à Birmingham pour découvrir que notre maison avait été décorée pour Halloween et nous avons été accueillis par du personnel constitué de zombies allongés sur le sol et en haut des escaliers comme s’ils étaient morts.

Jeremy n’était pas amusé, juste fatigué et affamé, comme l’étaient Richard et James, mais Jeremy en faisait le plus de bruit.

Pendant ce temps, de l’autre côté de la maison, la fête commençait avec d’autres membres de l’équipe et le boulanger de télévision Paul Hollywood, qui était partant pour une fête et, en tant que collègue pétrolier, très excité de passer du temps avec les garçons. Les sentiments n’étaient pas réciproques. Awks. Temps fort.

BBC

Jeremy, alors qu’il était interviewé par l’Australien Jono Coleman, a qualifié le Premier ministre de l’époque, Gordon Brown, d’un « idiot écossais borgne »[/caption]

Paul a été conduit hors de la cuisine. C’était une demi-heure tendue pendant que je tenais les garçons heureux avec des boissons dans la cuisine et les autres essayaient avec tact de faire en sorte que le pauvre vieux Paul prenne un taxi.

Je voudrais affirmer qu’en l’absence de mon influence apaisante, tout l’enfer s’est déchaîné à Sydney.

Lors d’une conférence de presse, Jeremy, alors qu’il était interviewé par l’Australien Jono Coleman, a qualifié notre Premier ministre d’alors, Gordon Brown, d ‘«idiot écossais borgne».

Cela, bien sûr, s’est déroulé comme un ballon de plomb et l’organisateur de Top Gear Live a été brutalement réveillé au milieu de la nuit par les pouvoirs en place à la BBC au Royaume-Uni.

Jeremy, comme toujours, hésitait à s’excuser. Des associations caritatives ont appelé les aveugles à lui interdire de se produire.

Il s’est finalement excusé d’avoir fait référence au seul œil de M. Brown, mais a refusé de s’excuser de l’avoir traité d’idiot. Nos tournées ne seraient plus jamais les mêmes.





Nous serions toujours accompagnés et surveillés par un responsable de la BBC pour nous assurer de ne jamais permettre à Jeremy de dire ou de faire quoi que ce soit de controversé.

C’était très ennuyeux et aussi assez inutile. Est-ce que quelqu’un allait jamais arrêter Jeremy de faire ou de dire ce qu’il aimait?

Adapté par MIKE RIDLEY de: Off-Road With Clarkson, Hammond And May, par Phillipa Sage, publié le 13 mai (Ad-Lib) 8,99 £.

Hommes d’âge moyen Le guide d’entretien Lumières Marlboro – Clarkson

Chameau (pack bleu) – Mai

E-cigs, chargeurs, recharges – Hammond

Gomme à la nicotine – Un incontournable JC. Il l’a mâché comme une vache à mastiquer à la vitesse du moment où nous sommes entrés dans un aéroport

Briquets

Hula Hoops au boeuf

Mini cheddars

Jelly Babies

Ménestrels

Réglisse Allsorts

Berocca

Lemsip – pour l’homme grippe

Glandosane – crachat humain dans une boîte, oui pour de vrai. Très cher, utilisé par les artistes en cas de voix perdue / bouche sèche

Ouvre-bouteille / tire-bouchon – toujours, toujours, toujours

Senokot – pour quand tu dois y aller…

Imodium – pour quand tu ne peux pas t’arrêter…

DVD préférés – Ted, le loup de Wall Street, Rush, héros local

Injections de vitamine B12 – remède ultime contre la gueule de bois

Stylo Sharpie noir – pour les autographes

Eau, Red Bull, Coca light, bière de gingembre, vin rosé, sauvignon blanc, gin, tonic – un must pour tout avion privé ou bus touristique