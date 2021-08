À quoi ressemblait l’enfance de notre soleil ? Une étoile à proximité pourrait fournir des indices

Afin de comprendre à quoi ressemblait notre soleil lorsque la vie a commencé à se former sur Terre, les scientifiques continuent de rechercher des étoiles et des planètes dans le vaste univers qui peuvent offrir des indices sur notre propre origine. Maintenant, de nouvelles recherches menées par des scientifiques de la NASA suggèrent que nous avons trouvé notre candidat idéal, une étoile qui ressemble à un jeune soleil, à peu près au même moment où la vie a commencé à se former sur Terre. La bonne chose est que nous n’avons pas eu à aller trop loin car nous avons trouvé le jumeau du soleil dans notre quartier. Par quartier, les scientifiques entendent 30 années-lumière, puisqu’il s’agit d’échelles astronomiques.

Les scientifiques pensent que l’étoile Kappa 1 Ceti ressemble à une version plus jeune de notre soleil. Les dernières recherches offrent un examen plus approfondi des propriétés de l’étoile, dont la plupart sont très similaires à celles de notre soleil. Par exemple, Kappa 1 Ceti, qui a environ 600-750 millions d’années, a également une température de surface et une masse similaires à celles de notre soleil à cet âge-là.

Selon l’astrophysicien de la NASA Vladimir Airapetian, comprendre à quoi ressemblait le soleil à l’époque où la vie sur terre en était à ses balbutiements nous aidera à affiner notre recherche d’étoiles avec des exoplanètes qui pourraient éventuellement héberger la vie, a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration. Airapetian est également le premier auteur de l’étude qui a été publiée le 3 août dans Le Journal d’Astrophysique.

Actuellement, notre étoile qui donne la vie a environ 4,6 milliards d’années et est déjà dans son âge moyen, ce qui signifie que le soleil mourra dans environ 5 milliards d’années. Lorsque la vie a commencé à se former sur Terre il y a environ 3,7 milliards d’années et que le soleil en était encore à ses balbutiements, il tournait environ trois fois plus vite qu’aujourd’hui, lorsque l’étoile termine sa rotation en 27 jours. Fait intéressant, la rotation du Kappa 1 Ceti est également de neuf jours.

Les scientifiques examinent également plusieurs propriétés de l’étoile et la comparent à leurs modèles d’un soleil primitif. Cependant, les scientifiques n’ont pas encore trouvé d’exoplanète semblable à la Terre en orbite autour de la jeune étoile.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici