À quoi ressemblait le bureau de Stephen Hawking ? Le musée des sciences de Londres vous fera visiter

Quiconque s’est déjà demandé à quoi ressemblait le bureau de Stephen Hawking pourra bientôt jeter un coup d’œil dans l’espace de travail et d’étude du célèbre astrophysicien au Science Museum de Londres. Mais le British Museum n’est pas la seule institution à recréer les espaces de travail de certains des esprits les plus brillants de ces derniers temps.

Alors que les travailleurs du monde entier commencent à retourner dans leurs bureaux, les visiteurs du Science Museum de Londres pourront bientôt jeter un coup d’œil dans les coulisses de l’espace de travail du légendaire physicien Stephen Hawking. Le contenu du bureau du défunt cosmologiste britannique, qui a travaillé et étudié à l’Université de Cambridge, a récemment rejoint la collection du musée basé à Londres. Le contenu comprend des livres de référence personnels, des tableaux noirs et du matériel pour faire du café, ainsi que des articles plus surprenants, comme des paris qu’il a faits sur des débats scientifiques et des souvenirs de Star Trek.

« Alors que la physique théorique est remplie d’idées abstraites, le contenu du bureau de Hawking montre à quel point les sciences sociales peuvent être. C’était une ruche d’activités, où les collègues et collaborateurs de Hawking pouvaient débattre des idées sur des tableaux noirs, avec une provision de thé et de café », explique le Science Museum Group dans un communiqué.

Le contenu du bureau universitaire de Stephen Hawking sera exposé au London Science Museum à partir de l’année prochaine, tandis que les archives d’articles scientifiques et personnels du physicien britannique resteront à Cambridge à la bibliothèque universitaire. «Je suis absolument ravi que la collection de mon père Stephen Hawking arrive ici au Science Museum Group. C’est une collection étonnante de tous les objets, de la paperasse, des livres et des artefacts qui se trouvaient dans son bureau à Cambridge. Donc, c’est vraiment une opportunité, en fait, de découvrir son environnement de travail tel qu’il était », a déclaré Lucy Hawking.

Bureaux des célèbres… et moins célèbres

Le Science Museum Group se dit heureux d’avoir acquis le contenu du bureau de Stephen Hawking, qui rejoindra « un tout petit groupe d’espaces préservés d’importance scientifique », comme l’atelier de James Watt. pour la postérité, les espaces de science sont rarement épargnés », explique le musée.

Bien que l’idée de recréer les bureaux de personnalités notables dans les musées puisse sembler surprenante, elle est en fait plus courante que vous ne le pensez. La Jimmy Carter Presidential Library and Museum abrite notamment une réplique des bureaux les plus célèbres au monde : le bureau ovale. Cette reproduction grandeur nature est meublée exactement comme elle l’était pendant la présidence de Jimmy Carter, offrant aux visiteurs du musée un aperçu de la vie quotidienne du 39e président américain

De même, les visiteurs du V&A pourront bientôt admirer le bureau mythique conçu par Frank Lloyd Wright pour l’homme d’affaires Edgar J. Kaufmann. Cette salle sera en effet la seule des intérieurs de l’architecte américain exposée en dehors des États-Unis. « Le V&A compte de nombreuses salles d’époque dans ses collections, mais aucune d’entre elles n’est aussi authentique et originale que le bureau Kaufmann », explique le musée de Londres.

Si certains musées reproduisent les bureaux et espaces de travail d’illustres personnalités, d’autres se concentrent sur des figures moins connues du public. Par exemple, au printemps 2013, les visiteurs du Minneapolis Institute of Art ont pu découvrir le bureau de l’ancien conservateur Barton Kestle. À première vue, il s’agissait d’un espace de travail conservé dans sa saveur d’origine depuis 1950… sauf qu’il s’agissait en réalité d’une installation de l’artiste Mark Dion.

