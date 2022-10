À quoi ressemblait la salle de presse de la BBC juste avant l’annonce de la mort de la reine Elizabeth II

Une vidéo des coulisses de la salle de presse de la BBC, quelques instants avant l’annonce de la mort de la reine Elizabeth II, a fait surface en ligne. Le présentateur Huw Edwards a annoncé la nouvelle de la mort de la reine sur BBC One à 18 h 30 le 8 septembre. dont on se souviendra dans le monde entier. Edwards était le visage de l’annonce informant le monde de la mort du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, et sa présentation solennelle a été universellement saluée, a rapporté LadBible.

Alors qu’il annonçait la confirmation par Buckingham Palace de la mort de la reine, Edwards, l’un des meilleurs journalistes de la BBC, était visiblement bouleversé. La vidéo montre beaucoup d’agitation dans la salle de rédaction bondée avant que les écrans n’annoncent que le correspondant royal du diffuseur, Nicholas Witchell, rejoindrait Huw lors de l’émission.

Le moment où la BBC a annoncé la mort de la reine. Le présentateur Huw Edwards s’étouffe, juste avant la diffusion de l’hymne national britannique 🇬🇧 #Sa Majesté #Reine Elizabeth II pic.twitter.com/4RQXApdcNz — Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) 8 septembre 2022

La vidéo montre également plusieurs membres du personnel de la BBC à l’air tendu debout derrière la caméra, prêts à assister à l’histoire alors qu’Edwards déclare calmement “Il y a quelques secondes, le palais de Buckingham a annoncé la mort de Sa Majesté la reine Elizabeth II.”

Edwards a déclaré au Radio Times qu’il n’avait pas réalisé qu’il était sur le point de vivre sans doute le moment le plus significatif de son illustre carrière de présentateur jusqu’à 10 secondes avant de passer en direct.

Le jour du décès de la reine, la chaîne principale de la BBC a interrompu Bargain Hunt peu après 12h30 pour diffuser un message du palais de Buckingham indiquant que les médecins s’inquiétaient pour la santé de la reine avant de poursuivre l’émission spéciale. Le code vestimentaire à l’antenne de la société pour le décès d’un membre de la famille royale a également été suivi par Huw Edwards lorsqu’il l’a prononcé. Il portait un costume sombre, une chemise blanche et une cravate noire.

Par précaution, les présentateurs et reporters s’étaient tous enfilés en costume noir bien à l’avance.

Les funérailles nationales de la reine Elizabeth ont eu lieu à l’abbaye de Westminster, le 19 septembre.

