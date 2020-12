2020 a été difficile et Covid-19 peut avoir officiellement transformé Grinch et volé Noël cette année.

Ce n’est cependant pas le premier Noël que les humains passent de manière isolée. Ce n’est même pas le premier de l’histoire récente. En décembre 1918, les préparatifs du premier Noël sans guerre depuis quatre ans ont eu lieu au milieu de la pire pandémie depuis la peste noire.

La grippe 1918-19, un peu comme Covid-19 , est venu par vagues. Le plus meurtrier a commencé à l’automne, a culminé à la fin novembre et s’est poursuivi pendant les premières semaines de décembre. Il a frappé des centaines de millions et tué des dizaines de millions dans le monde.

En 1918, la Première Guerre mondiale venait de se terminer et de nombreux soldats rentraient chez eux pour les vacances pour voir leur famille. Mis à part l’OMS et les CDC, les municipalités locales ont mis en œuvre diverses restrictions à travers l’Amérique, mettant essentiellement en pause la saison des vacances.

Dans le 21 décembre 1918, numéro du Ohio State Journal, le commissaire à la santé par intérim de l’État a averti les gens de «se méfier du gui», recommandant des «vacances sans baiser» aux combattants de la grippe. Il a également mis en garde contre la participation à des fêtes ou à des rassemblements, étant donné le risque de ramener des infections à la maison.

« Vous montrerez votre amour pour papa et mère, frère, sœur et le reste d’entre eux cette année en restant dans votre propre maison au lieu de payer des visites de Noël annuelles, des réunions de famille et des fêtes en général », a déclaré le commissaire à la temps. «Cela va à l’encontre de tout ce que nous aimons faire de ne pas fêter les fêtes de fin d’année… Et il ne faut pourtant pas le faire. Cela me rend triste de le dire.

La veille de Noël, le Nebraska State Board of Health a classé la grippe espagnole comme une «maladie quarantenaire», selon le numéro du 24 décembre 1918 de l’Omaha Daily Bee. À Omaha, au moins 500 maisons ont été mises en quarantaine et aucune des personnes qui vivaient dans une maison où il y avait même un seul cas de grippe n’a été autorisée à sortir « jusqu’à quatre jours après la baisse de la fièvre », rapports Fox News.

dans le Encyclopédie de la grippe– un projet édité par l’historien Howard Markel et produit par le Centre d’histoire de la médecine de l’Université du Michigan – documente la couverture journalistique de cette pandémie qui a rempli Noël.

Un, en particulier, aurait pu être placé en 2020 avec les dates et la maladie remplacées, et cela sonnerait exactement de la même manière: « Diverses organisations patriotiques et caritatives, qui devaient organiser des divertissements de Noël, jugent nécessaire de les reporter en raison de la grippe. S’il y a un changement décidé dans l’état, il peut être possible de les organiser plus tard. De nombreuses soirées privées sont prévues.… Les danses prévues pour la semaine de Noël au club de la ville sont les suivantes: M. et Mme William Sawyer divertira pour leur fille, Mlle Polly, la nuit de Noël; M. et Mme Albert Elser divertiront pour leur fille, Mlle Elizabeth, jeudi soir, » du Sentinelle de Milwaukee, 22 décembre 1918.

Certaines églises aussi, tout comme en 2020, avaient fermé leurs portes – pour forcer efficacement la quarantaine, rapports New York Times. De nombreuses familles ont également célébré Noël avec des chaises vides à table.

En fin de compte, cela fait peut-être plus d’un siècle depuis la dernière pandémie qui a volé Noël, mais ce n’est pas la première qui a été perturbée – et la joie des fêtes se limite à la famille immédiate.