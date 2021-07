À quoi pouvez-vous vous attendre en fonction de votre âge?

En 2034, les revenus entrants seront suffisants pour payer environ 76% des prestations de sécurité sociale prévues, prédit un rapport 2020 des administrateurs de la Social Security Administration.

Compte tenu de cela, comment les différentes générations pourraient-elles planifier cela? Devraient-ils prévoir une baisse de 24 % de leur prestation prévue? Ne devraient-ils pas du tout prendre en compte les prestations de sécurité sociale dans leur plan de revenu de retraite ? Ou pourraient-ils faire autre chose.

« Bien que je pense qu’il est beaucoup plus probable qu’une combinaison de réformes éliminera le besoin de réductions de l’ampleur suggérée par le rapport des administrateurs, les gens devraient être conscients de l’impact qu’une réduction aurait sur leur situation financière globale », a déclaré Joe Elsasser, un planificateur financier certifié et président de Covisum.

Quelles sont certaines de ces réformes? Des augmentations d’impôts, des réductions des prestations ou une combinaison des deux sont les réformes souvent mentionnées. Mais à ce jour, les législateurs semblent peu ou pas intéressés à s’attaquer au déficit à venir entre les revenus entrants et les prestations prévues.

Que faire alors ? « Les implications avec la solvabilité de la sécurité sociale ont tendance à tomber sur des lignes générationnelles », explique Marcia Mantell, directrice chez Mantell Retirement Consulting.

Elle convient avec Elsasser que les bénéficiaires de la sécurité sociale et les bénéficiaires potentiels devraient envisager les actions suivantes :

Baby-boomers : dans le coup

Les estimations des prestations de sécurité sociale pour les personnes nées de 1946 à 1964 devraient être conformes aux objectifs et il est peu probable qu’elles soient réduites si le Congrès ne parvient pas à mettre en place une solution pour consolider le compte de réserve au sein du fonds d’affectation spéciale global, ou n’augmente pas les charges sociales pour soutenir les engagements pris envers ces retraités, dit Mantell.

Elsasser est d’accord mais suggère de prendre des mesures de précaution. « Les baby-boomers devraient planifier les prestations telles qu’elles sont prévues, mais effectuer un test de résistance pour une réduction des prestations », dit-il. « Historiquement, les réductions des prestations ont été progressivement mises en place. »

Par exemple, la dernière crise de solvabilité de cette ampleur s’est produite en 1983. « Et certaines des réformes qui ont été mises en place sont toujours en cours aujourd’hui, comme le relèvement de l’âge de la retraite à taux plein de 65 à 67 », note Elsasser.

Selon Elsasser, les tests de résistance vous permettent de mettre en pratique ce que vous changeriez dans votre plan si la coupe complète se matérialisait. « Si les coupes dans votre plan sont trop douloureuses à supporter si elles se matérialisent, alors apportez de petits changements maintenant et surveillez la situation », dit-il. « Les petites coupures dans votre style de vie plus tôt feront moins mal que les plus grosses plus tard. »

Covisum dispose d’un calculateur de réduction des prestations qui permet aux consommateurs d’identifier l’impact des réductions des prestations sur leur âge d’équilibre.

Génération X : prévoyez une réduction de 10 %

Si vous êtes né de 1965 à 1980, la planification de votre revenu de retraite devient plus importante que jamais, prévient Mantell.

Elsasser recommande de planifier une réduction de 10 % de vos prestations de sécurité sociale et de faire une projection de retraite qui inclut un montant de sécurité sociale réduit pour équilibrer votre style de vie aujourd’hui avec le style de vie que vous aimeriez vivre à la retraite.

La bonne nouvelle de cette mauvaise nouvelle ? « Pour les 65 millions d’entre vous qui ont entre 41 et 56 ans, vous êtes dans vos années de revenus maximaux », explique Mantell. Et cela signifie que vous pouvez et devrez augmenter votre épargne personnelle.

« Vous serez bien servi pour repenser, rebudgétiser et reconcevoir vos dépenses et votre stratégie d’épargne au cas où la sécurité sociale produirait moins de revenus que prévu actuellement », prévient-elle. « Vous avez le temps de votre côté, et chaque 1 000 $ ou 2 000 $ ou 5 000 $ que vous pouvez dépenser maintenant augmentera votre revenu pour la retraite et équilibrera les compromis que vous devrez peut-être faire. »

Et quel est le pire scénario si vous augmentez votre épargne et que les prestations de sécurité sociale sont réduites ? « Vous vous retrouvez avec plus que ce dont vous avez besoin », explique Elsasser.

Génération Z et millennials : trop tôt pour le dire – ou s’inquiéter

Les experts disent qu’il est trop tôt pour que la génération Y et la génération Z s’inquiètent de la réduction des prestations de la sécurité sociale.

« Vous êtes trop jeune pour deviner avec certitude comment la Sécurité sociale paiera les prestations », note Mantell. « La moitié d’entre vous n’ont même pas encore vos 40 crédits d’éligibilité. Ainsi, votre attention sera bien servie pour être sur vous.

Elsasser partage ce point de vue : « Bien que ce soit important pour tout le monde, en particulier si vous avez moins de 40 ans, vous devez continuer à vous concentrer sur l’amélioration de vos compétences, de votre éducation et de votre formation afin de maximiser votre potentiel de revenus pendant vos années de pointe de revenus », il conseille. « Il est également important d’économiser régulièrement dans des véhicules auxquels vous ne toucherez pas avant la retraite. Au minimum, assurez-vous de profiter de tous les matchs ou incitations de l’entreprise.

Le meilleur des cas

Toute cette planification d’une réduction potentielle des avantages pourrait être beaucoup de bruit pour rien, selon Michael Finke, professeur à l’American College of Financial Services.

«Je ne connais aucun expert en sécurité sociale qui pense que le Congrès permettra une réduction significative des bénéficiaires», dit-il. « Les politiciens sont confrontés à une situation sans issue où apporter des changements aujourd’hui pour renforcer la sécurité sociale est douloureux, car cela signifiera soit des impôts plus élevés, soit des avantages inférieurs, mais l’alternative à l’absence de changements est pire – avoir un gros bloc d’électeurs voir une coupe dans leur revenu de retraite.

Et cela, prédit-il, incitera le Congrès à augmenter les charges sociales, à augmenter l’âge de la demande ou à modifier l’ajustement en fonction de l’inflation.