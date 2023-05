À quoi pourrait ressembler une saison de pointe «normale» du commerce de détail cette année

Des cargos accostent au terminal à conteneurs du port de Lianyungang, dans la province du Jiangsu (est de la Chine), le 7 décembre 2022. CFOTO | Édition du futur | Getty Images

La gueule de bois des stocks de Covid continue d’être un gros casse-tête pour les détaillants et les entreprises de logistique qui gagnent de l’argent en déplaçant leurs produits. À l’approche du pic de la saison des commandes dans le commerce de détail – juillet est le début officiel de la constitution de l’inventaire des commandes de la rentrée scolaire et des vacances qui se déroule jusqu’en octobre – les dirigeants de l’industrie du transport maritime surveillent attentivement l’activité des commandes. Les commandes de vacances sont traditionnellement importées à partir du mois d’août, les commandes de fabrication de ces articles étant passées par les détaillants jusqu’à six mois à l’avance. Au cours de cette période cette année, le consommateur américain a été confronté à une inflation record et le comportement de consommation discrétionnaire des détaillants a été défini par un acheteur plus exigeant. L’inflation est en baisse pour, entre autres raisons, les hausses de taux de la Réserve fédérale qui refroidissent l’économie, mais le secteur de la logistique craint que la politique des taux d’intérêt ne tue trop la demande. Dans les notes de la dernière réunion de la Fed publiées mercredi, les responsables de la banque centrale étaient divisés sur la question de savoir si une pause dans les hausses était méritée lors de sa décision en juin, mais il y avait une inclinaison dans les minutes vers une pause. « Si la Fed va de l’avant avec quelques autres hausses de taux malgré les progrès que nous constatons en matière de désinflation et de ralentissement de l’inflation, cela pourrait avoir un impact négatif réel en ce qui concerne la demande », a déclaré James Gagné, PDG de SEKO Logistics. Pourtant, catégorie par catégorie, les niveaux de demande varient. Gagné a déclaré que les cosmétiques, par exemple, semblent être en bien meilleure forme que la rénovation domiciliaire. « Je pense qu’il est vraiment difficile d’imaginer à court terme étant donné la quantité de travail que les Américains ont fait sur ce que nous appelons des projets d’amélioration de l’habitat au cours des 24 à 36 derniers mois, puis potentiellement étant donné où les taux d’intérêt pourraient encore aller, nous voyons une résurgence du catégorie amélioration de l’habitat », a-t-il déclaré. Le récent rapport trimestriel de Home Depot publié la semaine dernière a montré son premier manque à gagner depuis mai 2020 et son plus gros manque à gagner depuis novembre 2002, la société citant « une pression généralisée sur l’ensemble de l’entreprise », ainsi qu’un « assouplissement supplémentaire de la demande par rapport à nos attentes, et l’incertitude persistante concernant la demande des consommateurs. » Les dirigeants de SEKO ont déclaré qu’ils voyaient les consommateurs abandonner le produit, mais en ce qui concerne les catégories qui seront les grands gagnants de cette haute saison, il est trop tôt pour le savoir. « Le cochon dans le python n’a pas encore été abordé en ce qui concerne l’inventaire », a déclaré Hans Hickler, président des Amériques pour SEKO Logistics.

Comment l’inflation collante influencera les achats des Fêtes

Les PDG de Wall Street ne s’attendent pas à une baisse spectaculaire de l’inflation, même si la Fed la maîtrise désormais. Dans des commentaires récents, le PDG de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, a déclaré s’attendre à ce que les hausses de taux de la Fed atteindre jusqu’à 6% à 7% et le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré qu’il s’attend à ce que l’inflation soit « plus collante et plus résistante ». « Si nous prévoyons que l’inflation reste élevée et que nous avons des incertitudes, les gens vont dépenser moins et cela a un impact sur les chiffres absolus globaux et ce sera probablement une saison de pointe plus basse », a déclaré Tim Scharwath, PDG de DHL Global Forwarding. Mais il a ajouté que même si la haute saison est plus basse cette année, il y a encore une chance qu’elle soit meilleure que 2022, bien que ce ne soit pas une barre haute à franchir. « Ce serait bien si la haute saison de cette année pouvait être un peu meilleure que celle de 22, étant donné qu’il n’y a pas eu de pic l’année dernière », a déclaré Scharwath. « Donc, lorsque les comparaisons entreront pour le second semestre et que les chiffres augmenteront même un peu et qu’ils franchiront cette ligne en 2022, je pense que nous serons tous heureux. »

Un rebond de la haute saison stimulerait les bénéfices des entreprises de logistique. DHL et SEKO Logistics ont tous deux déclaré à CNBC qu’ils n’avaient pas vu de réservations de « haute saison » dans les données de juin ou de juillet, mais qu’ils étaient prudemment optimistes pour le second semestre. Même si la haute saison traditionnelle commence en août, les commandes de vacances peuvent commencer à arriver en juin et juillet. « La première moitié de l’année a été en sourdine », a déclaré Gagné. « Chaque industrie verra un événement de réapprovisionnement différent. Certaines entreprises brûlent des stocks, d’autres non. Tout dépend des produits. Les consommateurs dépensent en expériences. » Hickler a déclaré que SEKO surveille de près le calendrier des commandes. « Nous sommes attentifs pour voir s’il y a une situation où tout le monde attend jusqu’à la dernière minute pour mettre ses produits sur les étagères pour les vacances et cela pourrait être un autre défi », a déclaré Hickler. « Mais nous ne voyons pas cela se produire pour le moment. Mais c’est certainement quelque chose que nous surveillons. » Si les commandes commençaient à arriver plus tard et en grappes, cela pourrait créer une augmentation des conteneurs et des retards dans la chaîne d’approvisionnement.

Signaux positifs des commandes de rentrée scolaire