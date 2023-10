Les troupes israéliennes se massent autour de la bande de Gaza, prêtes à une invasion terrestre qui pourrait impliquer de violents combats urbains dans ce territoire densément peuplé. Cette montée en force intervient après que des attaquants du groupe militant Hamas, qui contrôle l’enclave, ont pénétré dans le sud d’Israël, tuant au moins 1 400 personnes et prenant plus de 200 otages.

Les Forces de défense israéliennes ont déjà bombardé la bande de Gaza avec des frappes aériennes, tuant plus de 3 000 Palestiniens, selon des responsables palestiniens.

Israël a retiré ses troupes de Gaza en 2005. En 2008 et 2014, les forces israéliennes sont entrées sur le territoire au cours de campagnes de plusieurs semaines qui, selon Israël, visaient à entraver les capacités du Hamas.

Carte des mouvements passés des troupes israéliennes vers Gaza.



Les combats ont tué au total plus de 3 500 Palestiniens et plus de 70 soldats israéliens.

Cette opération peut être beaucoup plus étendue. Israël a juré de « détruire » le Hamas.

« Fondamentalement, ce que visent les Israéliens, c’est un changement complet de régime à Gaza, ce qui constitue une rupture notable avec » les campagnes passées, a déclaré Raphael Cohen, politologue principal chez Rand Corp. Il s’attend à un combat long et brutal. « Si vous voulez éradiquer le Hamas, cela va prendre bien plus de 50 jours comme Protective Edge », a déclaré Cohen, faisant référence à l’opération menée par Tsahal en 2014.

De nombreux civils ont déjà été tués à Gaza et un million ont été déplacés selon les Nations Unies.

« Une campagne terrestre aura inévitablement de graves conséquences pour les civils à Gaza », a déclaré Ghaith al-Omari, chercheur principal au Washington Institute for Near East Policy. « La nature urbaine dense du [Gaza Strip] garantira qu’une telle opération se heurtera à une résistance féroce et nécessitera un recours massif à la force de la part d’Israël.

Il a ajouté que « la pratique du Hamas consistant à stocker et à utiliser des roquettes et des moyens militaires parmi les civils et dans les installations humanitaires augmentera encore l’exposition des civils aux risques ».

Un champ de bataille dense

Pour démanteler le Hamas, l’armée israélienne, l’une des armées les plus puissantes du monde, devrait combattre dans les quartiers denses de Gaza avec un espace de manœuvre limité.

Le Hamas, qui, selon les analystes, a passé au moins deux ans à planifier le déchaînement qui a surpris les forces israéliennes, se prépare probablement à des représailles à grande échelle.

Schéma des bâtiments et des routes d’une ville mettant en évidence les gros tas de décombres dans les rues. Une vue aérienne de la ville présente un cercle agrandi montrant l’endroit où une barricade est installée entre les bâtiments. Une vue aérienne de la ville. Un cercle agrandi révèle deux chars et plusieurs chasseurs se déplaçant avec les chars D’intenses bombardements israéliens ont déjà transformé Les bâtiments et les rues de Gaza se transforment en un labyrinthe de décombres. De nouvelles frappes pourraient être limitées une fois que l’offensive terrestre aura commencé, afin d’éviter de mettre en danger les forces israéliennes. Les tas de décombres, ainsi que barricades, pourrait fournir une couverture aux combattants du Hamas. Les militants pourraient également tenter de rediriger les forces de Tsahal vers les zones occupées par le Hamas. miné avec des explosifs. L’armée israélienne pourrait employer un armes combinées tactique, utilisant l’infanterie, les blindés et d’autres éléments de soutien pour avancer sur leur ennemi. Contrairement aux batailles en rase campagne, les combats en milieu urbain quartiers nécessite une navigation terrain en trois dimensions. Suicide de qualité militaire drones pourrait être utilisé pour des attaques de précision, tandis que commercial quadricoptères — quels militants du Hamas utilisé le 7 octobre – pourrait être utilisé pour surveiller les mouvements ennemis ou truqué pour larguer des explosifs. Les menaces peuvent venir de n’importe quelle direction. Tireurs d’élite pourrait être placé dans les étages supérieurs des bâtiments. Véhicules blindés serait important pour fournir une couverture et une puissance de feu à l’infanterie, mais pourrait également être limité par des rues étroites et vulnérable aux attaques. armes antichar. En fin de compte, de nombreux objectifs ne pourraient être atteints qu’avec infanterie des combats rapprochés, obligeant les troupes à faire du porte-à-porte et d’étage en étage pour nettoyer les bâtiments. Trous de souris réalisés dans les murs, entre les bâtiments, permettraient aux combattants du Hamas de se déplacer rapidement vers différentes positions. Tunnels, une partie importante de l’infrastructure du Hamas, pourrait également jouer un rôle. En 2021, le Hamas revendiqué avoir construit environ 300 miles de tunnels sous Gaza. Ils sont profonds – souvent trop profonde être détruit par des frappes aériennes. Selon Selon le stratège militaire et historien Edward Luttwak, certains tunnels « abritent des lignes d’assemblage de fusées relativement sophistiquées, des usines d’assemblage de moteurs, des magasins de tôles et d’explosifs et des ateliers de fabrication d’ogives ». D’autres détiennent postes de commandement et armes légères. Et les tunnels les plus profonds sont le lieu où vivent et se rencontrent les dirigeants du Hamas. Destruction de tunnels depuis les airs pourrait une fois de plus mettre les civils en danger. Dégagement des tunnels avec l’infanterie peut également être dangereux. L’armée israélienne pourrait utiliser des robots pour réduire les risques.

Le bilan civil

Une offensive terrestre sur Gaza pourrait aggraver la crise humanitaire déjà catastrophique.

Le siège israélien de l’enclave a entraîné la disparition de presque tout son carburant et son énergie. La nourriture, l’eau potable et les fournitures médicales s’épuisent.

« Il semble que les opérations terrestres majeures se concentreront probablement sur la ville de Gaza, du moins dans un premier temps, avec peut-être des incursions terrestres limitées ailleurs », a déclaré Michael Eisenstadt, directeur du programme d’études militaires et de sécurité à l’Institut de politique du Proche-Orient de Washington. « Mais les frappes d’artillerie aérienne et navale vont probablement se poursuivre contre des cibles dans toute la bande de Gaza. »

Israël a exhorté les Gazaouis à évacuer vers le sud, loin de la ville de Gaza, avant une incursion terrestre, mais mardi, les Nations Unies rapports cités « que des civils qui tentaient de se réinstaller dans le sud de Gaza ont été touchés et tués par une arme explosive ». Le point de passage sud de Rafah vers l’Égypte reste fermé.

« Ce qui rend ce cycle encore plus préoccupant, c’est qu’il est susceptible de s’étendre sur une période de temps sans précédent, au cours de laquelle les civils seront non seulement exposés à un risque direct de morts et de blessés dus aux combats, mais également à des pénuries prolongées et graves d’aide humanitaire de base. besoins », a déclaré al-Omari.