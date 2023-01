À quoi pourrait ressembler un échange d’Aaron Rodgers? C’est compliqué

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

Une autre année, une autre intersaison dans les limbes pour les Packers de Green Bay et le quart-arrière Aaron Rodgers. Après que les Packers n’ont pas réussi à faire les séries éliminatoires pour la première fois sous la direction de l’entraîneur-chef Matt LaFleur – et une saison au cours de laquelle Rodgers a lancé le deuxième plus grand nombre d’interceptions de sa carrière – c’est peut-être le discours transactionnel de Rodgers le plus légitime depuis un certain temps.

Premièrement, nous devons tenir compte des obligations des Packers. Ils devraient dépasser de 14,46 millions de dollars le plafond salarial pour 2023, selon Spotrac. Ils devront faire quelques ajustements, peu importe ce qui se passe avec leur quart-arrière actuel. Bien que ce soit probablement la dernière chose à laquelle lui ou les fans de Green Bay veulent faire face, le porteur de ballon Aaron Jones pourrait être le premier sur la liste des départs.

Une version ou un échange antérieur au 1er juin rapporterait aux Packers 10,4 millions de dollars en économies de plafond. S’ils attendaient après le 1er juin, ces économies passeraient à 16 millions de dollars. C’est une assez grosse incitation étant donné qu’ils ont déjà AJ Dillon sur la liste.

Mais l’éléphant incontestable dans la pièce est le salaire de Rodgers pour 2023, alors qu’il devrait gagner 59 515 000 $. Et bien que 58,3 millions de dollars soient structurés comme un bonus d’option, ce qui ramène son plafond à 31,6 millions de dollars lorsqu’il est exercé, selon NFL Network, c’est encore une grande partie à consacrer à un joueur – en particulier lorsqu’un successeur potentiel attend dans le ailes et reste sur son contrat de recrue.

“Je ne pense pas qu’il y aurait un scénario où je reviendrais et ce serait le nombre”, a déclaré Rodgers mardi. “Certainement que les choses devraient changer.”

Mais attendez. Revenons en arrière. Rodgers ne s’est même pas engagé à jouer au football l’année prochaine.

Il a déclaré mardi au Pat McAfee Show qu’il n’avait toujours pas décidé s’il prendrait sa retraite.

“Il y a eu beaucoup de plaisir à rêver de prendre sa retraite en tant que Packer, car il y a quelque chose de vraiment spécial à ce sujet”, a déclaré le vétéran de 18 ans de la NFL. “Mais si le trou de la compétition doit encore être comblé et qu’il est temps de passer à autre chose, j’espère que tout le monde regardera cela avec beaucoup de gratitude.”

Alors que Rodgers semble détendu, les Packers doivent se démener pour trouver la meilleure voie à suivre. Dans l’état actuel des choses, Green Bay a des options limitées dans l’immédiat, même si Rodgers leur dit demain qu’il a l’intention de jouer au football l’année prochaine. Ils ne peuvent pas le libérer. Le coup mort serait catastrophique.

Mais ils pourraient l’échanger.

En fait, ESPN a rapporté que les Packers explorent activement cette option au sein de l’AFC.

Green Bay a deux chemins là-bas. Un échange avant le 1er juin entraînerait un coup mort de plus de 40 millions de dollars. Cela ajoute en fait 8,69 millions de dollars au total précédent. Cependant, l’incitation est qu’elle retirerait les Packers du contrat massif maintenant au lieu de plus tard lorsque ce plafond atteint continue d’augmenter, et leur permettrait d’obtenir un retour immédiat sur tout projet de capital acquis. Ils échangeraient contre des choix qu’ils pourraient utiliser cette année.

Maintenant, s’ils échangent Rodgers après le 1er juin, les Packers économiseraient une somme considérable sur le plafond et pourraient réduire leur plafond mort, ainsi que l’étaler sur les deux prochaines années. Le contrat de Rodgers n’entraînerait que 15,83 millions de dollars de plafond mort pour 2023 et permettrait à l’organisation d’économiser 15,79 millions de dollars cette année avec la mise en garde que 24,48 millions de dollars de plafond mort atteindraient en 2024. Cela semble être la meilleure option jusqu’à ce que vous teniez compte du fait que le 2023 le projet serait terminé et tout projet de capital acquis aurait un rendement différé. Vous repousseriez toute acquisition d’actifs jusqu’en 2024, ce qui pourrait être la dernière année du contrat de Jordan Love s’ils acceptaient son option de cinquième année.

C’est là une autre décision. Dites que les Packers échangent Rodgers après le 1er juin, roulant avec Love sans prendre son option de cinquième année, qui pourrait atteindre plus de 20 millions de dollars pour 2024, car ils ont une idée de s’il peut être leur QB du futur. S’il l’est, ils pourraient peut-être encore arriver à ce prix de 20 millions de dollars par an avec un accord à long terme avant qu’il n’atteigne l’agence libre. S’ils ne sont pas vendus, ils pourraient avoir plusieurs choix de premier tour à consacrer à leur franchise QB en 2024.

“Les Packers ont eu ce point de vue intéressant sur le personnel à partir de conjectures de l’extérieur du bâtiment selon lesquelles il vaut mieux passer un an avant qu’un gars ne soit terminé qu’un an après”, a déclaré Rodgers mardi. “Est-ce que c’est leur état d’esprit au fond? Maintenant, en tant qu’organisation, ils ne vont rien dire de tout cela, et pourquoi le feriez-vous? Il n’y a pas grand-chose à gagner. Souvent, malheureusement parfois, comme l’a mentionné Mark Murphy l’année dernière, dans une situation où il n’est pas nécessaire qu’il y ait des côtés, il peut y avoir des côtés qui sont tirés.”

Le commerce Aaron Rodgers-Packers serait une « possibilité réelle » Aaron Rodgers pourrait-il être sur le marché ? Selon Ian Rapoport, il existe une “possibilité réelle” que le QB des Packers de Green Bay soit échangé cette intersaison. Colin Cowherd se penche sur quelques destinations potentielles.

Rodgers a raison. Il n’y a pas de côtés ici. Même s’ils quittent Rodgers, Green Bay agit toujours dans ce qu’ils pensent être le meilleur intérêt de la franchise. Laisser partir Rodgers est une affaire et ces décisions sont une réalité, pas personnelle.

Tout cela en supposant qu’ils trouvent également un partenaire consentant dans un échange Rodgers. Cette situation s’est transformée en quelque chose qui ressemble plus à des contrats outre-Atlantique dans le football professionnel. Dans la Premier League anglaise, par exemple, les droits d’un joueur sont acquis séparément de son salaire réel. Cela signifie que les équipes se paient souvent d’énormes sommes d’argent juste pour avoir le droit de négocier avec des joueurs superstars. Ils doivent ensuite répondre aux exigences salariales dudit joueur.

Ramenez-le à la situation de Rodgers et le rachat n’est pas nécessairement en espèces, mais maintenant en capital de repêchage ou de joueur. Les équipes devront renoncer à un transport pour acquérir Rodgers en premier lieu. Ils devront alors honorer son salaire entièrement garanti, bien qu’il semble que Rodgers soit disposé à ces « changements » susmentionnés pour le rendre plus acceptable.

Les équipes seraient-elles vraiment prêtes à faire cela pour le futur Hall of Famer de 39 ans à ce stade de sa carrière ?

La façon dont un entraîneur de la NFL me l’a simplement dit, “Absolument”.

Elite – et peut-être plus important encore, éprouvé – le talent de quart-arrière est difficile à trouver. Il l’a toujours été. Rodgers pense qu’il peut encore jouer au niveau MVP. Il veut toujours concourir pour les championnats. Il attend juste la “bonne situation”, comme il l’a dit il y a quelques semaines.

Les Jets de New York pourraient être cette bonne situation, car Rodgers suivrait les traces de Brett Favre, son prédécesseur à Green Bay. Le directeur général Joe Douglas est connu pour être agressif. Il pourrait se permettre de payer un prix élevé et, de plus, serait probablement disposé, étant donné le désastre que la position a été pour les Jets ces derniers temps. À l’heure actuelle, Spotrac estime que New York rapportera 2,67 millions de dollars au-dessus du plafond pour 2023. Ils ne peuvent pas tout à fait économiser de l’argent sur le quart-arrière mécontent Zach Wilson à moins qu’ils ne trouvent un partenaire commercial volontaire après le 1er juin. Mais 2 millions de dollars peuvent être assez facilement rasés. Trouver les 29 millions de dollars restants pour le coup de chapeau de Rodgers serait une autre histoire.

Il y a un autre poste vacant à New York qui pourrait également intéresser Rodgers. Ils ont licencié leur coordinateur offensif cette intersaison (le frère de l’entraîneur-chef actuel de Rodgers, soit dit en passant) et la rumeur veut qu’ils envisagent fortement Nathaniel Hackett. Non, cela n’a pas fonctionné pour Hackett à Denver en tant qu’entraîneur-chef, mais il retrouverait Rodgers après seulement une saison d’absence. Après tout, Hackett était le directeur général de Rodgers pour ses deux récentes victoires en tant que MVP. Cela pourrait-il être une façon pour Douglas d’attirer davantage Rodgers?

Plus que cela, Green Bay trouverait-il un accord valable?

“Je suis ouvert à toute conversation honnête et directe et si [the Packers] J’avais l’impression qu’il était dans le meilleur intérêt de l’équipe d’aller de l’avant, qu’il en soit ainsi », a déclaré Rodgers. « Cela ne m’offenserait pas. Cela ne me ferait pas me sentir comme une victime. Je n’aurais aucune animosité envers l’équipe. J’aime l’équipe. J’adore l’organisation. J’aime la ville. J’aime la région… J’aime beaucoup ce qui se passe à Green Bay. Et j’adorerais finir là. Je voudrais. Et j’aurais peut-être fini là. Qui sait? Mais quand je parle de mon avenir, je ne parle pas en termes énigmatiques. Je suis assez direct dans ce que je ressens et je prends du temps dans ma décision. Et je ne suis pas égocentrique, dans un sens, pour penser que je devrais pouvoir jouer où je veux aussi longtemps que je le veux. Il y a deux côtés à cela.”

Si cela semble un peu contradictoire, c’est parce que ça l’est. Il est difficile d’argumenter contre les côtés et ensuite de déclarer qu’ils existent. Vous ne pouvez pas dire “qui sait?” tout en disant que vous n’êtes pas énigmatique. Rodgers retient une pièce gigantesque du puzzle pour les Packers. Ils ne peuvent rien faire tant qu’ils ne savent pas s’il jouera au football l’année prochaine.

Donc, la question n’est pas de savoir si Green Bay peut de manière réaliste passer d’Aaron Rodgers. C’est quand Aaron Rodgers va les laisser faire.

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

