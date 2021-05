À quoi pourrait ressembler un cessez-le-feu Israël-Hamas

Alors qu’un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël a pris forme jeudi, les diplomates et les experts du Moyen-Orient ont averti que les derniers instants avant tout accord sont pleins de risques et d’incertitudes.

Les détails de l’accord n’étaient pas clairs, mais dans sa forme la plus élémentaire, un cessez-le-feu signifierait que le Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza, arrêterait les tirs de roquettes sur les villes et villages israéliens, tandis qu’Israël arrêterait son bombardement de Gaza, selon fonctionnaires familiers avec les négociations. Au cours des pourparlers de cette semaine, Israël a également demandé au Hamas de cesser de creuser des tunnels d’attaque vers Israël et de mettre fin aux manifestations violentes à la frontière Gaza-Israël, ont déclaré les responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat parce qu’ils discutaient de la poursuite des pourparlers.

Le Hamas, à son tour, a appelé Israël à autoriser l’entrée de marchandises et d’argent à Gaza.

Un accord pourrait également viser à inclure des mesures ultérieures, notamment la restitution des corps de deux soldats et de deux civils israéliens détenus par le Hamas.

Les accords de cessez-le-feu peuvent être des choses précaires. Dans les heures qui précèdent l’entrée en vigueur d’une trêve, une partie – ou les deux – peut tenter de frapper une dernière série de coups, mais frapper trop fort peut faire échouer l’accord. Après avoir annoncé l’accord jeudi, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a averti que «la réalité sur le terrain déterminera la poursuite de la campagne».