À quoi pourrait ressembler l’iPhone 14 d’Apple ? Voici ce que disent les rumeurs

La selon la rumeur iPhone 14 devrait être sorti cet automne, et les fans d’Apple ont beaucoup de questions avant son lancement. Combien coûtera le Coût de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro? Quelles sont les nouvelles fonctionnalités en magasin ? Et à quoi ressemblera le nouvel iPhone ? Seul Apple a les réponses pour le moment, mais le moulin à rumeurs sans cesse renouvelé nous a donné quelques indices, notamment sur la conception possible de l’iPhone 14.

Nous mettrons à jour cette histoire au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage, alors assurez-vous de mettre cette page en signet pour plus tard. Voici ce que nous avons entendu jusqu’à présent, des commérages sur un plus corps en alliage de titane durable à un écran sans encoche.

Écran de l’iPhone 14 : le baisser d’un cran

Celui-ci persiste depuis des années, mais l’une des plus grosses rumeurs concerne ce que l’iPhone 14 ne le fera pas ont. Après avoir introduit l’encoche sur l’iPhone X en 2017, Apple pourrait enfin l’abandonner cette année. La société l’échangera contre une caméra perforée plus petite dans les modèles Pro, selon le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo. Une conception perforée fait référence à un écran avec seulement une petite découpe circulaire pour la caméra frontale, comme on le voit sur un certain nombre de lancements Samsung, y compris le Galaxy S22 Ultra et Galaxy ZFlip 3.

Au lieu d’une conception perforée, l’analyste d’affichage Ross Young émet l’hypothèse que l’iPhone 14 Pro et Pro Max aura un trou et découpe en forme de pilule pour accueillir la caméra frontale et Face ID. La découpe en forme de pilule tiendrait la caméra avant et Face ID, tandis que la perforation serait destinée au projecteur de points Face ID, selon un Rapport de janvier de MacRumors. La conception du trou et de la pilule est représentée dans rendus supposés du Pro publiés par 91Mobiles. Entre-temps, prétendus rendus sur MySmartPrice montrez la base iPhone 14 en gardant l’encoche.

À l’heure actuelle, l’encoche abrite les composants qui font fonctionner Face ID, ce qui signifie qu’Apple devra peut-être réduire toute cette technologie pour faire d’un iPhone sans encoche une réalité. Mark Gurman de Bloomberg a également fait allusion à la suppression de l’encoche dans une édition de septembre de sa newsletter Power On, dans laquelle il a prédit une “refonte complète” pour l’iPhone 14.

L’affichage rumeur de trou et de pilule de l’iPhone 14 est apparu dans des schémas sur le site de médias sociaux chinois Weibo, et a ensuite été partagé sur YouTube par le leaker Jon Prosser. Bien que nous ne sachions pas à quoi ressemblera le design de l’iPhone tant qu’il ne sera pas révélé, les schémas offrent un aperçu de l’affichage possible du prochain iPhone.

Jon Prosser



Conception de l’appareil photo de l’iPhone 14 : se cogner

Une autre caractéristique de conception qui figurerait sur la liste d’Apple à supprimer est cette grosse bosse de caméra. La gamme iPhone 13 présente une bosse de caméra en saillie, qui abrite deux ou trois objectifs selon le modèle. Selon Prosser, qui a un record de précision aléatoire, l’iPhone du futur éliminera entièrement la bosse, ce qui pourrait signifier un châssis plus épais pour les composants de l’appareil photo. Selon Prosser, le corps de l’iPhone 14 va être un “gros garçon”. Mais pourrait-il être assez épais pour inclure tout ce matériel de caméra sans la grosse configuration de caméra à l’arrière ? Je prends cette rumeur avec un grain de sel.

En parlant de maigrir, Le leaker ShrimpApplePro a tweeté que la version Pro Max de l’iPhone 14 sera livrée avec des lunettes plus petites que celles de l’iPhone 13 Pro Max.

Jon Prosser



Châssis iPhone 14 : plus solide et plus léger

En parlant du châssis de l’iPhone, Prosser a également déclaré que le L’iPhone 14 Pro pourrait recevoir un corps en alliage de titane pour la première fois, en remplacement de celui en acier inoxydable. Cette rumeur a été mentionnée pour la première fois dans un rapport de 2021 du bureau chinois de JP Morgan Chase. Apple a déjà utilisé un alliage de titane dans certains modèles d’Apple Watch, y compris le Série 7. L’alliage de titane rivalise avec l’acier en termes de ténacité, tout en pesant moins que l’acier inoxydable. Le titane est également plus résistant aux rayures, à la corrosion et à la flexion.

L’iPhone 14 va-t-il se plier ?

Probablement pas. Pour être clair, nous ne pouvons pas dire avec certitude si un iPhone pliable verra jamais la lumière du jour, mais je garde espoir que cela puisse se produire dans les prochaines années. Un rapport de Bloomberg publié en janvier indique qu’Apple dispose déjà d’un prototype fonctionnel d’écran pliable pour iPhone, mais n’a pas confirmé de calendrier de lancement. D’autres points de vente, dont l’Economic Daily de Taiwan, ont identifié 2022 comme l’année où l’iPhone pliable se concrétisera, tandis que d’autres suggèrent 2023. L’analyste d’affichage Ross Young, cependant, suggère l’iPhone pliable pourrait être retardé jusqu’en 2025.

Se souvenir du iPhone 13 était un incrément mise à niveau depuis iPhone 12. Cela signifie qu’il prépare potentiellement le terrain pour une refonte radicale de la conception lorsque l’iPhone 14 ou 15 arrivera, tout comme Apple a réorganisé le look de ses téléphones avec le iPhone X.