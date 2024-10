À quoi pourrait ressembler le ministère de la Justice sous une présidence de Kamala Harris

WASHINGTON — L’équipe de Kamala Harris étudie discrètement les candidats potentiels au poste de procureur général, cherchant à déterminer qui pourrait devenir le plus haut responsable de l’application des lois fédérales américaines si elle bat Donald Trump, le accusé au pénal fédéral qui a plongé le ministère de la Justice dans le chaos pendant sa présidence et alors qu’il tentait d’annuler sa défaite électorale de 2020.

Harris, elle-même ancienne procureureest connu pour entretenir de bonnes relations avec le procureur général Merrick Garland, qui a supervisé le enquête tentaculaire sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain et a nommé le conseiller spécial Jack Smith, qui a amené deux affaires pénales contre Trump.

Mais Garland a déjà passé plus de trois années et demie exténuantes à la tête du ministère de la Justice et grimpe lentement sur la liste des procureurs généraux les plus anciens de l’histoire américaine. Et Harris a déclaré que sa présidence potentielle ne serait pas la continuation de l’administration du président Joe Biden.

De nombreuses variables sont en jeu, y compris le calendrier d’un départ théorique de Garland à un moment critique pour le département, alors que de nombreux employés de carrière sont inquiets de ce à quoi ressemblera l’avenir du DOJ si Trump gagne, ou déclare faussement la victoire, comme il l’a fait en 2020. Garland – qui a supervisé le ministère de la Justice à la suite de sa plus grande crise depuis le Watergate, lorsque Trump a tenté de recruter des personnes nommées au ministère de la Justice pour annuler sa défaite électorale – restera probablement en poste au moins assez longtemps pour assurer une transition en douceur.

Un autre facteur important est la composition des partis au Sénat, qui devra confirmer tout candidat potentiel de Harris si elle accède à la Maison Blanche.

Pourtant, quelques noms ont fait surface pour le poste de 87e procureur général des États-Unis.

Quatre sources proches des discussions de la campagne Harris ont déclaré à NBC News que trois noms principaux étaient à l’étude : le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, qui figurait sur la liste restreinte des vice-présidents de Harris ; l’ancienne procureure générale associée Vanita Gupta, qui était la troisième fonctionnaire du ministère de la Justice jusqu’au début de cette année ; et le procureur américain pour le district sud de New York, Damian Williams.

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper.

Un autre nom dans le mélange est la sénatrice Catherine Cortez Masto, D-Nev., ont déclaré deux sources, même si elle a moins de deux ans de mandat de six ans pour lequel elle a été élue en 2022, ce qui compliquerait les choses étant donné que le Sénat est devraient être étroitement divisés lors de la prochaine session. Si Cortez Masto quittait le Sénat pour devenir procureur général, le gouverneur républicain du Nevada serait alors il faut choisir le sénateur de l’État jusqu’aux prochaines élections générales.

Trois responsables de l’équipe Harris ont déclaré que des noms potentiels étaient proposés pour le poste de procureur général, mais que les discussions étaient encore préliminaires car Harris se concentre sur la campagne et la victoire des élections dans 12 jours. au contraire, c’est une fiction », a déclaré un porte-parole de l’équipe de transition de Harris à NBC News dans un communiqué. « Au lieu de cela, nous nous concentrons sur la mise en place de l’infrastructure nécessaire pour être prêts. »

Cooper, qui a longtemps été procureur général de Caroline du Nord, termine son deuxième mandat en tant que gouverneur de l’État et ne pourra plus se présenter à nouveau cette année. Tonnelier reculé de considération pour être le candidat de Harris à la vice-présidence au cours de l’été, affirmant que le moment était mal choisi. (Les démocrates s’étaient inquiétés d’une loi de l’État qui aurait pu permettre au lieutenant-gouverneur d’extrême droite de Caroline du Nord de prendre la relève en l’absence de Cooper alors qu’il faisait campagne à travers le pays). Le gouverneur a eu un discours à la Convention nationale démocrate cet été, où il a parlé du leadership de Harris.

Vanita Gupta, ancienne procureure générale adjointe des États-Unis.

Gupta, qui a obtenu la confirmation du Sénat par 51 voix contre 49 en tant que procureur général associé en 2021, est un ancien avocat de l’Union américaine des libertés civiles qui a dirigé la division des droits civils du ministère de la Justice pendant le deuxième mandat du président Barack Obama.

Malgré son vote de confirmation serré, Gupta entretient des relations solides de l’autre côté de l’allée, ayant gagné des éloges de beaucoup conservateurs et les responsables de l’application des lois, notamment la Major Cities Chiefs Association, l’Association internationale des chefs de police et même l’Ordre national fraternel de la police, qui a soutenu Trump à trois reprises. Le chef de la FOP nationale dit avant le départ de Gupta en tant que responsable n°3 du DOJ, elle avait « rassemblé les gens » et « gagné la confiance et le respect de la FOP et de nos membres ». Grover Norquist, fondateur et président d’Americans for Tax Reform, a précédemment déclaré que Gupta était « fortement qualifié, efficace, fondé sur des principes et animé par le désir de rechercher un objectif commun et un consensus ».

Williams est le premier avocat noir américain pour le district sud de New York – un bureau surnommé en plaisantant le « District souverain de New York » en raison de sa taille et de son indépendance perçue par rapport au siège du ministère de la Justice – depuis 2021. Il a été confirmé à le travail sur un vote unanime au Sénat.

Williams a supervisé de nombreuses poursuites très médiatisées, notamment conviction du sénateur Bob Menendez, DN.J., pour corruption ; le poursuites en cours du maire démocrate de la ville de New York, Eric Adams ; et des affaires contre des personnalités éminentes comme Peignes Sean « Diddy »fraudeur de cryptomonnaie Sam Bankman-Fried et trafiquant sexuel et associé de Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell.

Le procureur américain Damian Williams, à gauche, avec le procureur général Merrick Garland.

La campagne de Harris met en vedette de nombreux vétérans du ministère de la Justice, dont Tony West, son beau-frère qui, comme Gupta, a occupé le poste n°3 au ministère de la Justice. Dans les derniers jours de sa campagne, Harris navigue dans des eaux délicates liées au DOJ : devoir plaider contre Trump auprès du peuple américain tout en ne faire des commentaires que l’équipe de défense de Trump pourrait utiliser dans un futur dossier judiciaire qui pourrait retarder ou compliquer davantage l’affaire d’ingérence électorale du procureur spécial nommé par le DOJ contre lui, une affaire que Trump a déjà a réussi à revenir au-delà des élections de 2024.

Mardi, Harris devrait faire son « plaidoyer final » devant les électeurs de tout le pays avec un discours à l’Ellipseoù Trump a menti à ses partisans à propos des élections de 2020 le 6 janvier 2021, les exhortant à se rendre au Capitole et à « se battre comme un enfer ».

Atout minimise régulièrement la violente attaque contre le Capitole américain et fait l’éloge des accusés criminels qui l’ont commis, promettant de gracier un nombre incalculable d’entre eux au cours de ses premiers jours de mandat. Dans un dossier récent, le bureau de Smith a déclaré Trump porte la responsabilité de l’attentat du 6 janvieraffirmant que le candidat républicain « a délibérément poussé ses partisans à faire obstacle » à la certification de la victoire de Biden.

Alors que de nombreux accusés du 6 janvier ont déclaré aux tribunaux qu’ils étaient «dupé» par les mensonges de Trump sur les élections de 2020 et regrette qu’ils aient été assez crédule tomber amoureux d’eux en premier lieu, Trump n’a pas renoncé aux mensonges électoraux que ses avocats ont soutenus. entretenu étaient fondés de bonne foi et «pas déraisonnable à l’époque.»

La campagne Harris se prépare à la possibilité que Trump une fois de plus revendique la victoire indépendamment de la réalité, comme même certains de ses alliés s’attendent à ce qu’il le fasse. Trump a préparé le terrain, concentrant sa colère sur les villes à majorité non blanche des États swing, notamment Détroit et Philadelphie.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com