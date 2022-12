À quoi pourrait ressembler le marché canadien de l’habitation en 2023

Après une série de hausses de taux d’intérêt tout au long de 2022, le prix moyen d’une maison au Canada a chuté de plus de 180 000 $ depuis qu’il a atteint son sommet en février.

Ce « ramollissement » du marché représente un passage à une évaluation plus précise des maisons, a déclaré Moshe Lander, professeur d’économie à l’Université Concordia à Montréal. Ce paysage de baisse des prix des maisons devrait se poursuivre en 2023, a-t-il déclaré.

“Les prix des logements sont déconnectés de la réalité depuis un certain temps maintenant”, a déclaré Lander à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique. “La hausse rapide des taux d’intérêt va probablement générer une baisse assez rapide des prix de l’immobilier [and] une correction soudaine.

La Banque du Canada a mis en place sept hausses de taux d’intérêt en 2022 seulement, faisant passer son taux directeur de 0,25 % en février à 4,25 % en décembre. En augmentant les taux d’intérêt, l’objectif de la Banque du Canada est de réduire l’inflation, a déclaré Lander. Alors que le taux d’inflation annuel du Canada a légèrement baissé à 6,8 % en novembre, l’objectif de la banque centrale est de ramener ce chiffre à son objectif d’environ 2 %.

Des taux d’intérêt plus élevés visent à réduire la demande, décourageant les Canadiens d’opter pour des prêts plus importants tels que des hypothèques, a déclaré Lander. Cela se reflète déjà dans certaines des dernières données de l’Association canadienne de l’immeuble (ACI), a déclaré Doug Porter, économiste en chef à la Banque de Montréal (BMO).

Selon l’ACI, l’activité des ventes mensuelles réelles en novembre 2022 était de près de 39 % inférieure à celle de novembre 2021. En novembre 2021, 49 357 ventes résidentielles ont été signalées sur les systèmes MLS des grandes villes canadiennes. Exactement un an plus tard, il y avait 30 135 ventes. . Les deux chiffres ne sont pas désaisonnalisés.

“Il n’y a pas eu de changement significatif dans la tendance générale [since October]», a déclaré Porter à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique. “Les ventes sont nettement inférieures à la moyenne sur 10 ans.”





Une poursuite de ce ralentissement de l’activité des ventes est quelque chose que Porter a déclaré s’attendre à voir en 2023. Les taux d’intérêt élevés continueront également d’exercer une pression à la baisse sur les prix l’année prochaine, a-t-il déclaré.

Les prix moyens des propriétés résidentielles au Canada ont déjà chuté de 12 % de novembre 2021 à novembre 2022, selon les données non désaisonnalisées de l’ACI. Selon les prévisions de BMO, les prix moyens des maisons devraient encore baisser de 10 % au cours des six à 12 prochains mois, a déclaré Porter.

“Cela compenserait vraiment la sauvegarde des taux d’intérêt”, a-t-il déclaré. “Le marché a juste été trop cuit à la fin de l’année dernière et au début de cette année, et il devait subir au moins une correction mineure.”

Alors que les taux d’intérêt augmentent, les économistes de la Banque Royale du Canada (RBC) prédisent que le pays entrera en récession au premier trimestre de 2023. Ce ralentissement de l’activité économique exercera probablement également une pression à la baisse sur les prix des logements, a déclaré Porter.

Malgré une baisse prévue des coûts, cela ne se traduira pas nécessairement par une plus grande abordabilité du logement, a déclaré Porter, car les propriétaires continueront probablement à dépenser de l’argent, uniquement sur des taux d’intérêt plus élevés au lieu des prix des maisons.

LES TAUX D’INTÉRÊT POURRAIENT-ILS MONTER ?

La Banque du Canada a une autre annonce prévue pour le 25 janvier. Bien que la banque centrale ait laissé entendre qu’elle pourrait être prête à faire une pause dans les hausses de taux d’intérêt, de nouvelles augmentations n’ont pas été entièrement exclues.

Selon la sous-gouverneure de la Banque du Canada, Sharon Kozicki, la décision de la banque centrale de poursuivre ou non la hausse de son taux directeur reposera sur les dernières données économiques.

“Nous passons du niveau d’augmentation des taux d’intérêt à l’opportunité d’augmenter les taux d’intérêt”, a déclaré Kozicki lors d’un discours à Montréal le 8 décembre.

Cependant, la banque reste également prête à “agir avec force” avec les taux si nécessaire, a-t-elle déclaré.

BMO prévoit une augmentation de 25 points de base en janvier avant que la banque centrale ne maintienne son taux directeur jusqu’en 2024.

Il est peu probable que la Banque du Canada réduise son taux d’intérêt directeur de si tôt, a déclaré Porter. Par conséquent, les Canadiens peuvent probablement dire adieu au contexte de faibles taux d’intérêt observé tout au long de 2021.

“Il est très peu probable que nous revenions à cela”, a-t-il déclaré. « Ces jours sont probablement derrière nous. Le type de taux d’intérêt que nous avons actuellement est plus proche de ce à quoi nous allons probablement faire face dans les années à venir.





LES ACHETEURS ET LES VENDEURS DOIVENT ADOPTER UNE APPROCHE “WAIT AND SEE”: EXPERTS

Bien que les prix moyens des maisons aient chuté partout au Canada depuis février, toutes les villes n’ont pas été touchées de la même manière par la hausse des taux d’intérêt, a déclaré Porter.

Les ventes dans la région du Grand Toronto ont considérablement ralenti ces derniers mois, a déclaré Nero Naveendran, un agent immobilier basé à Toronto. L’activité des ventes résidentielles sur les systèmes MLS a chuté de 49,6 % entre novembre 2021 et novembre 2022 dans le Grand Toronto, selon les données de l’ACI qui ne sont pas désaisonnalisées.

La raison de cette baisse découle probablement d’un sentiment d’incertitude que les résidents ressentent quant aux futures hausses de taux d’intérêt, y compris si elles auront lieu et si oui, de combien, a déclaré Naveendran.

“Personne ne veut entrer dans un marché où il s’attend à [prices] continuer à baisser », a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique. « Ils attendent en marge jusqu’à ce qu’ils sachent avec certitude que les taux d’intérêt n’augmenteront plus.

“Si nous savons que les taux d’intérêt vont rester les mêmes, alors je pense que les ventes vont reprendre.”





Sheila O’Brien, une agente immobilière basée dans la région du Grand Vancouver, a déclaré qu’elle voyait également des clients adopter une approche «attendre et voir», en particulier ceux qui cherchent à vendre leur maison, alors qu’ils évaluent l’impact continu de l’intérêt croissant taux sur les prix.

La ville de Montréal a également vu moins de ventes dans son marché résidentiel depuis juillet, a déclaré l’agente immobilière Jaclyn Rabin. La hausse des taux d’intérêt a un impact significatif sur la réduction de la demande des acheteurs, a-t-elle déclaré, ceux qui cherchent à acheter une maison étant désormais plus prudents avec leurs dépenses.

“Nous constatons un marché beaucoup moins concurrentiel par rapport à celui où nous étions en 2020 et 2021, lorsque les stocks et les taux d’intérêt étaient à un niveau historiquement bas”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique. “Préparez-vous pour un marché plus stabilisé.”

Au cours des deux premières années de la pandémie de COVID-19, Montréal et plusieurs autres marchés immobiliers ont été caractérisés par des surenchères et des offres de maisons avec peu de termes et conditions, ce qui a peut-être conduit les acheteurs à assumer plus de risques, a déclaré Rabin. Les taux d’intérêt faisant baisser la demande, il y a eu moins de concurrence, a-t-elle déclaré. Si les taux d’intérêt restent élevés, cette tendance devrait se poursuivre tout au long de 2023, a déclaré Rabin.

“Il y a moins de guerres d’enchères et les gens peuvent traverser toutes leurs conditions… Je pense que c’est une bonne chose”, a-t-elle déclaré. “C’est un rééquilibrage du marché.”

LES GRANDES VILLES COMME TORONTO ET VANCOUVER VONT-ELLES BAISSE DES PRIX?

Si la quantité d’inventaire à Montréal augmente, en particulier parmi les maisons unifamiliales, cela pourrait exercer une pression à la baisse supplémentaire sur les prix des maisons en 2023, a déclaré Rabin.

« Allons-nous voir une diminution de 5 à 10 % ? dit-elle, se référant aux maisons unifamiliales. « Nous pourrions… C’est tout à fait possible.

Jusqu’à présent, les vendeurs semblent rester fermes sur leurs prix, a déclaré Rabin. Sans urgence à déménager, il est peu probable que beaucoup se plient aux prix demandés. En conséquence, certaines propriétés peuvent prendre plus de temps à vendre, a-t-elle déclaré.

Les vendeurs sont également têtus avec leurs prix à Toronto, a déclaré Naveendran. De plus, les maisons bien mises en scène et bien commercialisées continuent non seulement à se vendre, mais reçoivent également plusieurs offres. Ce sont des tendances que Naveendran s’attend à poursuivre en 2023, a-t-il déclaré.

« Les maisons qui ne sont pas présentées [or] bien nettoyés sont sur le marché depuis des mois, ce n’est pas comme l’année dernière où tout se vendait », a-t-il déclaré. “Maintenant, les gens recherchent une maison pour vivre, pas un investissement.”





Bien que le prix moyen d’une maison vendue à Toronto ait chuté entre février et juillet 2022, les prix sont restés assez stables tout au long de l’année 2022, a déclaré Naveendran. Si les taux d’intérêt continuent d’augmenter, il est probable que les prix des maisons continueront de se stabiliser ou de baisser légèrement en 2023, a-t-il déclaré.

Les taux d’intérêt élevés ont également entraîné des prix des maisons relativement stables dans la ville de Vancouver tout au long de l’automne, a déclaré O’Brien. Le prix de vente moyen d’une propriété résidentielle dans le Grand Vancouver est passé de 1 232 213 $ en septembre 2022 à 1 201 186 $ en novembre 2022, selon l’ACI. Les deux chiffres ne sont pas désaisonnalisés.

Les prix des maisons à Vancouver continueront probablement de baisser tout au long du printemps et de se stabiliser d’ici le milieu de 2023, a-t-elle déclaré.

“C’est un retour à un marché en quelque sorte normal”, a déclaré O’Brien. “Les gens auront l’occasion de prendre des décisions logiques avec des délais qui permettent une diligence raisonnable et probablement un peu de négociation.”

Selon un nouveau rapport de Re/Max Canada, 60 % des marchés immobiliers du pays seront considérés comme équilibrés en 2023.

LES PRAIRIES DEMEURENT RÉSILIENTES ALORS QUE L’ABORDABILITÉ DE L’ATLANTIQUE ATTIRE LA DEMANDE

Alors que les marchés immobiliers plus grands devraient voir les prix continuer de baisser en 2023, les corrections les plus importantes du prix moyen des maisons concerneront les propriétés des marchés plus petits, a déclaré Robert Hogue, économiste en chef adjoint de RBC.

C’est particulièrement le cas pour les marchés situés juste à l’extérieur des grands centres urbains, comme London et Kitchener en Ontario, ou Fraser Valley en Colombie-Britannique. Ces régions ont connu certaines des plus fortes hausses de prix au Canada pendant la pandémie, grâce à un afflux de nouveaux résidents quittant les centres voisins, a déclaré Hogue.

Mais avec un plus grand nombre de Canadiens qui retournent physiquement au travail, cette tendance s’est largement atténuée. En conséquence, ces mêmes marchés sont susceptibles de voir les prix baisser le plus tout au long de la période de correction actuelle, a déclaré Hogue.

“Maintenant que la frénésie est terminée, les valorisations baissent pour refléter les réalités locales”, a déclaré Hogue à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

Selon Re/Max, le prix moyen des maisons à Kelowna, en Colombie-Britannique, et à Nanaimo, en Colombie-Britannique, devrait chuter de 10 % l’an prochain. De plus, les prix moyens à Barrie, en Ontario, devraient chuter de 15 %.

Pendant ce temps, les marchés des provinces des Prairies ont largement résisté tout au long de la correction du marché de l’habitation jusqu’à présent, a déclaré Hogue. Bien que la région ait connu une certaine baisse du prix moyen des maisons et de l’activité des ventes résidentielles au cours de la dernière année, ces baisses ont été modestes par rapport à d’autres régions du Canada. Cela continuera probablement d’être le cas en 2023, a déclaré Hogue.

Des villes comme Calgary signalent même une augmentation des prix moyens d’une année à l’autre. Selon l’ACI, le prix de vente moyen d’une propriété résidentielle en novembre 2022 était de 504 518 $, non désaisonnalisé. Cela représente une augmentation de 1,3 % par rapport à l’année précédente.





De plus, l’activité des ventes reste supérieure aux niveaux d’avant la pandémie en Alberta et en Saskatchewan, selon les données de RBC, reflétant la vigueur de l’économie de la région.

Les marchés de l’habitation du Canada atlantique ne sont pas non plus à l’abri de l’impact de la hausse des taux d’intérêt. Cependant, ils continuent d’être plus abordables que ceux des grandes zones urbaines, a déclaré Hogue. De ce fait, la demande demeurera vraisemblablement forte dans la région grâce à la migration interprovinciale.

« Si la correction [in Atlantic Canada] se poursuit en 2023, il sera plus limité et se terminera un peu avant les autres marchés au Canada », a-t-il déclaré. « Ces types de [migration] les flux devraient apporter un certain soutien aux prix.

Halifax en particulier commence à se démarquer comme une ville où l’abordabilité est tendue, a déclaré Hogue. Le marché a connu une demande énorme tout au long de la pandémie, ce qui a fait grimper les prix de manière significative, a-t-il déclaré.

Selon Re/Max, Halifax verra probablement le prix moyen des maisons augmenter de 8 % en 2023.



Avec des fichiers de Jordan Gowling de CTV National News et de La Presse canadienne