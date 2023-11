à quoi pourrait ressembler Gaza « au lendemain » de la guerre

Moins d’une semaine après les attaques dévastatrices du Hamas le 7 octobre, le ministère israélien des renseignements a produit un document effrayant. Il préconisait qu’Israël expulse toute la population palestinienne de Gaza et la réinstalle de force dans la péninsule égyptienne du Sinaï.

En novembre, une affiche annonçant un rassemblement d’extrême droite à Tel Aviv juxtaposait l’image de deux enfants chérubins juifs israéliens sur une plage (vraisemblablement dans une vision d’un futur Gaza) avec les prescriptions politiques inquiétantes de « occuper, expulser, s’installer ». .

Plus inquiétant encore, un ministre a suggéré qu’Israël pourrait utiliser des armes nucléaires contre la bande de Gaza. Cette rhétorique belliqueuse et déshumanisante suggère-t-elle que le plan à long terme d’Israël pour Gaza consiste à nettoyer ethniquement le territoire, voire à y commettre un génocide ?

Il existe peu de preuves que le gouvernement israélien ait l’intention ou la capacité d’atteindre ces objectifs troublants. Les partenaires régionaux et internationaux d’Israël – l’Égypte et les États-Unis – rejeter catégoriquement tout transfert de population. La Jordanie est allée plus loin, affirmant qu’une telle politique constituerait une «déclaration de guerre».

La participation au rassemblement d’extrême droite de Tel Aviv a été négligeable, et ni le ministre qui a envisagé de « neutraliser » Gaza, ni le ministère des renseignements, n’ont eu une quelconque contribution tangible dans la prise de décision d’Israël en matière de sécurité nationale.

Ce qui est plus probable, c’est qu’Israël occupera indéfiniment certaines parties de Gaza, tout en cherchant à éviter toute responsabilité en matière de gouvernance civile ailleurs dans le territoire. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, lui-même a affirmé que « nous ne cherchons pas à gouverner Gaza », mais a ajouté que les Forces de défense israéliennes (FDI) devraient avoir « la responsabilité globale de la sécurité » sur le territoire pour « une durée indéterminée ».

Cette stratégie n’est pas surprenante, étant donné qu’Israël l’a poursuivie jusqu’à présent dans toutes ses diverses occupations. Ces expériences fournissent une projection de ce à quoi pourrait ressembler le scénario du « lendemain du Hamas » prévu par Israël à Gaza.

Le lendemain

Premièrement, il est peu probable qu’Israël contrôle longtemps les zones urbaines de Gaza. Israël hésite à gérer la gouvernance quotidienne dans un territoire occupé et s’abstiendra de superviser les ministères de la santé, de l’éducation et du bien-être social de Gaza, par exemple. De même, les planificateurs de Tsahal savent qu’une présence militaire prolongée dans une zone urbaine dense serait un cauchemar opérationnel.



Géopix/Alay



Deuxièmement, Israël pourrait restaurer son attachement à «profondeur stratégique», une doctrine qui cherche à s’emparer et à conserver indéfiniment un territoire étranger peu peuplé. L’idée est de maintenir tout combat en dehors d’Israël lui-même. Israël est un petit pays qui est entré en guerre contre tous ses voisins et qui, par conséquent, se sent d’autant plus en sécurité qu’il possède de plus en plus de territoires au-delà de ses frontières reconnues.

Prises ensemble, la doctrine de la profondeur stratégique et le désir d’Israël de se détacher de la gouvernance civile suggèrent que Tsahal cherchera à occuper indéfiniment une partie de Gaza, mais pas la totalité.





Lire la suite : Guerre Israël-Hamas : il existe une différence importante entre une pause humanitaire et un cessez-le-feu





Il existe de plus en plus de preuves de ce à quoi cela pourrait ressembler. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a appelé à un «zone tampon» à l’ouest de la frontière Gaza-Israël. Plus profondément à l’intérieur de Gaza, l’armée israélienne a divisé le territoire en deux et assiégé ses villes, tout en évitant une présence prolongée à l’intérieur de celles-ci.

Le problème de cette double stratégie peut être vu dans les expériences antérieures d’Israël à Gaza, qui suggèrent qu’il a rarement atteint ses objectifs de sécurité.

Expérience amère

Avant de se retirer en 2005, Israël a occupé à peu près 20% des zones peu peuplées mais utiles sur le plan opérationnel de la bande de Gaza, y compris les routes d’accès et les positions stratégiques proches de la frontière. Il a cédé les zones urbaines de la majeure partie des 80 % restants du territoire à l’Autorité palestinienne (AP) au début des années 1990.

L’un des facteurs qui a poussé Israël à partir a été le mécontentement de Tsahal à l’égard du statu quo. La profondeur stratégique ne rend pas la violence moins probable, mais la repousse simplement loin des frontières et vers des territoires étrangers. En conséquence, la communauté internationale considérait Israël comme un occupant illégal. Cela limitait la liberté opérationnelle de Tsahal, en raison de la condamnation internationale qu’elle suscitait à chaque fois qu’elle agissait.

La profondeur stratégique n’a pas non plus réussi à protéger les civils israéliens. Malgré l’occupation de 20 % de Gaza par Tsahal, les roquettes du Hamas ont pu facilement survoler les soldats de Tsahal et pénétrer en Israël même.



Agence centrale de renseignement des États-Unis



Simultanément, Israël évitant toute responsabilité dans la gouvernance civile de Gaza pourrait permettre au Hamas de reprendre le pouvoir. L’administration Biden a encouragé Israël à donner davantage de pouvoir à l’Autorité palestinienne dans les zones urbaines de Gaza. Pourtant, le gouvernement d’extrême droite israélien refusera de céder la gouvernance à l’Autorité palestinienne, étant donné que cela rendrait plus probable la création d’un État palestinien.

L’Autorité palestinienne est plus faible que jamais en raison d’une corruption endémique et de longue date et de la politique israélienne visant à restreindre son pouvoir, en particulier sous Netanyahu, qui a tacitement soutenu le Hamas à Gaza en tant que force concurrente. En tant que tel, il n’est pas certain que l’Autorité palestinienne puisse un jour avoir la capacité de gouverner l’ensemble d’une Palestine indépendante.

Cela laisse une question ouverte à laquelle le gouvernement israélien ne peut pas répondre actuellement : qui gouvernera Gaza si Tsahal élimine le Hamas ?

Le dernier problème de cette double stratégie est qu’elle constituerait moins une nouvelle approche israélienne qu’une continuation des mêmes politiques qui se sont révélées si profondément erronées le 7 octobre. Jusqu’à l’incursion du Hamas ce jour-là, Israël a accepté le contrôle du groupe islamiste. et la gouvernance des zones urbaines de Gaza.

Parallèlement, Israël a déclaré unilatéralement un Zone tampon de 400 mètres du côté gazaouin de la frontière. Un réseau complexe de capteurs, de drones, de murs et de tours de guet surveillait cette zone, Israël réprimant souvent tout mouvement non autorisé à l’intérieur de celle-ci par des tirs réels.

Le fait que cette stratégie n’ait pas réussi à empêcher les attaques meurtrières du 7 octobre devrait servir de matière à réflexion aux décideurs israéliens qui réfléchissent à ce à quoi pourrait ressembler un régime de sécurité post-Hamas. Il existe cependant peu de preuves de son existence.