À quoi pourrait ressembler 2050 si nous ne faisons rien contre le changement climatique

Et il y a un péage mental à vivre dans un monde qui ressemble à une course d’obstacles dangereuse. Les gens ressentent un désespoir sans fin et en veulent aux générations précédentes pour leur manque d’action.

Figueres et Rivett-Carnac, deux architectes clés de l’accord de Paris sur le climat, décrivent un avenir particulièrement extrême.

Et il y a un débat parmi les experts pour savoir si ce serait si terrible.

Par exemple, certains éléments pourraient être plus probables que d’autres, dit Peter Smith, professeur des sols et du changement global à l’Université d’Aberdeen en Écosse.

«La pollution de l’air et les émissions qui causent le changement climatique vont de pair, donc moins de mesures contre le changement climatique se traduiront par une qualité de l’air plus mauvaise», déclare Smith. « Il est discutable de savoir si cela devient aussi bas que les gens qui doivent porter des masques d’ici 2050. » Et « il devrait être possible de fournir de l’eau propre sans action climatique ».

Mais une telle situation « n’est pas en dehors du domaine d’une possibilité dans le pire des cas où nous refusons, en tant que civilisation, de prendre des mesures significatives sur le climat », dit Michael E. Mann, professeur de science atmosphérique à Penn State et directeur du Penn State Centre des sciences du système terrestre et auteur de « La nouvelle guerre climatique: la lutte pour reprendre notre planète. «

« Est-ce que je pense que c’est probable? Non – je pense que nous voyons déjà un mouvement positif », dit-il. Mais « il reste encore beaucoup à faire ».

En effet, pour éviter cet avenir, le monde doit réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre tous les dix ans, à partir de maintenant, selon Figueres et Rivett-Carnac, dont Optimisme mondial organisation s’est associée à Amazon pour lancer L’engagement climatique.

«Donc 50% de réduction d’ici 2030, 50% supplémentaires d’ici 2040, 50% supplémentaires d’ici 2050», dit Rivett-Carnac.

Si cela se produit, le monde en 2050 sera très différent.

« Si nous pouvons décarboner notre économie rapidement … jusqu’à près de zéro d’ici le milieu du siècle, nous pouvons … maintenir une planète vivable et une économie dynamique en même temps », déclare Mann.

Dans cet avenir, écrivent Figueres et Rivett-Carnac, les rues des villes auront plus d’arbres et moins de voitures et les Américains pourront emprunter les chemins de fer électriques à grande vitesse.

Au lieu des combustibles fossiles, les pays s’appuieront sur des choses comme les énergies renouvelables (éolienne, solaire, géothermique et hydroélectrique), selon le livre, tandis que l’intelligence artificielle dans les machines et les appareils les rendra plus économes en énergie.

L’air sera « plus propre qu’il ne l’était avant la révolution industrielle », écrivent les co-auteurs.

Dans l’ensemble, les gens dans ce futur ne mangeront ni viande ni produits laitiers, selon le livre. En fait, « [m]la plupart des jeunes enfants [will not] croient que nous tuions tous les animaux pour nous nourrir », écrivent-ils.

(Bien que Mann prévienne que sous-entendre qu’il incombe aux citoyens de renoncer aux hamburgers plutôt qu’aux pollueurs, cela ne sert à rien.)

Les gens mangeront des produits locaux provenant de fermes communautaires plutôt que de faire leurs courses dans les grandes épiceries, où tout doit être expédié sur de longues distances pour arriver sur les étagères, écrivent Figueres et Rivett-Carnac.

La dichotomie entre les versions de Figueres et Rivett-Carnac de 2050 est frappante, et c’est le point.

«Notre avenir n’est pas écrit», écrivent Figueres et Rivett-Carnac. « Il sera façonné par qui nous choisirons d’être maintenant. »

