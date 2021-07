À quoi pourraient ressembler les humains si les habitudes de verrouillage continuent

Selon une prédiction des médecins de Lloyds Pharmacy, le travail malsain des pratiques à domicile aura des résultats terrifiants sur le corps humain au cours des cinq prochaines années. Selon eux, la peau d’une personne moyenne sera jaunâtre en raison d’un manque de soleil. Une mauvaise posture entraînera une intuition et un manque d’exercice entraînera une prise de poids. On dit que ce sera l’effet des mauvaises habitudes adoptées par les gens pendant la pandémie.

Ils ont publié un visuel montrant à quoi ressemblerait une personne dans cinq ans à la suite de cela. Le visuel montre une femme avec la peau jaunâtre, une mauvaise posture, un poids accru, moins de cheveux, une vue faible et des dents broyées. Cette création était une réponse à des recherches qui ont montré l’impact néfaste des «changements de mode de vie de verrouillage» sur la santé. Selon les médecins, ce n’est pas mal de travailler à domicile, c’est juste que les gens ont besoin de faire de courtes pauses pour faire une activité et ne doivent pas s’asseoir sur un canapé ou un lit pendant qu’ils travaillent.

La pandémie a entraîné un grand changement dans le comportement humain. Travailler à domicile, passer plus de temps devant un écran, ne pas vouloir travailler toutes ces choses peuvent rester avec nous plus longtemps que nous le souhaiterions. Les gens doivent comprendre les conséquences que ces changements peuvent avoir sur la santé mentale et physique. Les médecins demandent aux gens de faire de petits changements dans leur routine quotidienne afin d’améliorer leur mode de vie. Le verrouillage a eu beaucoup d’impacts négatifs sur les humains comme –

Gain de poids

Mauvaise posture

Sommeil perturbé en raison d’une activité physique réduite et du stress

Manque de vitamine D dû à moins de temps à l’extérieur de la maison

Le stress et l’anxiété peuvent être dus à des problèmes d’emploi, à suivre régulièrement des nouvelles (ce qui est très stressant de nos jours), à des préoccupations concernant

restrictions de santé et de confinement

Problèmes de performances sexuelles dus au stress

Toutes ces choses doivent être prises en charge. Pour éviter de devenir ce que le visuel montre, les gens doivent commencer à faire de l’exercice, faire contrôler leurs yeux, s’asseoir correctement, réduire le temps passé devant l’écran, sortir au soleil et bien dormir.

