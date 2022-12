À quoi pourraient ressembler les augmentations en 2023, selon les économistes

Actuellement, le salaire est en hausse de 6,4 % par rapport à il y a un an, selon les données de novembre du Suivi de la croissance des salaires de la Fed d’Atlantaqui examine la croissance médiane des salaires horaires sur une période de 12 mois.

Voici qui a vu les augmentations de salaire les plus importantes ventilées par type de travailleur, âge, sexe et niveau d’éducation :

Statut

Temps plein : croissance salariale de 6,3 %

Temps partiel : croissance des salaires de 5,7 %

Changement d’emploi : croissance des salaires de 7,7 %

Maintien de l’emploi : croissance des salaires de 5,5 %

Âge

16 à 24 ans : 12,7 % de croissance salariale

25 à 54 ans : 6,5 % de croissance salariale

55 ans et plus : croissance des salaires de 4,3 %

Le genre

Femmes : 6,1 % de croissance des salaires

Hommes : 6,4 % de croissance des salaires

Éducation

Lycée : croissance des salaires de 6,6 %

Diplôme d’associé : croissance des salaires de 6,3 %

Baccalauréat : croissance des salaires de 5,8 %

En règle générale, les jeunes travailleurs à bas salaire titulaires d’un diplôme d’études secondaires qui changent d’emploi ont tendance à voir les augmentations de salaire les plus importantes. Par industrie, ceux des loisirs et de l’hôtellerie, ainsi que du commerce et des transports, ont enregistré les augmentations les plus élevées cette année.

Pourtant, les augmentations démesurées ne suivent pas l’inflation. Selon l’indice des prix à la consommation, une mesure générale des coûts des biens et services, les prix quotidiens sont de 7,1 % plus élevés en novembre qu’il y a un an.

Pendant ce temps, dans le but de rapprocher l’inflation d’un taux préférentiel de 2 %, la Réserve fédérale a mené une campagne agressive de hausse des taux d’intérêt. La hausse des taux d’intérêt rend l’emprunt plus coûteux et peut freiner l’inflation. La Fed a récemment voté pour augmenter le taux d’emprunt dans une fourchette cible comprise entre 4,25 % et 4,5 %, et les taux devraient culminer entre 4,5 % et 4,75 % en 2023.