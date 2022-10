A quoi pense Poutine ? Difficile à savoir pour les analystes nucléaires

PARIS (AP) – Le président Vladimir Poutine va-t-il appuyer sur la gâchette nucléaire ?

Pour les observateurs du Kremlin qui tentent de déterminer si les menaces nucléaires du dirigeant russe ne sont que des bluffs, il n’y a plus de question urgente – ou difficile.

Pour l’instant, les analystes suggèrent prudemment que le risque que Poutine utilise le plus grand arsenal nucléaire du monde semble encore faible. La CIA dit qu’elle n’a pas vu de signes d’une attaque nucléaire russe imminente.

Pourtant, ses vœux d’utiliser « tous les moyens à notre disposition » pour défendre la Russie alors qu’il fait la guerre en Ukraine sont pris très au sérieux. Et son affirmation vendredi selon laquelle les États-Unis « ont créé un précédent » en larguant des bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale a encore accru les enjeux nucléaires.

La Maison Blanche a mis en garde contre les “conséquences catastrophiques pour la Russie” si Poutine passe au nucléaire.

Mais est-ce que cela restera la main de Poutine est une énigme. Les observateurs nerveux du Kremlin reconnaissent qu’ils ne peuvent pas être sûrs de ce qu’il pense ou même s’il est rationnel et bien informé.

L’ancien agent du KGB a démontré un appétit pour le risque et la corde raide. Il est difficile, même pour les agences de renseignement occidentales dotées de satellites espions, de dire si Poutine bluffe ou s’il a vraiment l’intention de briser le tabou nucléaire.

“Nous ne voyons aucune preuve pratique aujourd’hui dans la communauté du renseignement américain qu’il se rapproche d’une utilisation réelle, qu’il existe une menace imminente d’utilisation d’armes nucléaires tactiques”, a déclaré le directeur de la CIA, William Burns, à CBS News.

“Ce que nous devons faire, c’est prendre cela très au sérieux, surveiller les signes de préparations réelles”, a déclaré Burns.

Les observateurs du Kremlin se grattent la tête en partie parce qu’ils ne voient pas comment la force nucléaire pourrait grandement aider à inverser les pertes militaires de la Russie en Ukraine.

Les troupes ukrainiennes n’utilisent pas de grandes concentrations de chars pour arracher du terrain, et les combats se déroulent parfois dans des endroits aussi petits que des villages. Alors, que pourraient viser les forces nucléaires russes avec un effet gagnant ?

“Les armes nucléaires ne sont pas une baguette magique”, a déclaré Andrey Baklitskiy, chercheur principal à l’Institut de recherche sur le désarmement de l’ONU, spécialisé dans le risque nucléaire. “Ils ne sont pas quelque chose que vous employez simplement et ils résolvent tous vos problèmes.”

Les analystes espèrent que le tabou qui entoure les armes nucléaires est un frein. L’échelle horrible des souffrances humaines à Hiroshima et Nagasaki après que les États-Unis ont détruit les villes japonaises avec des bombes atomiques les 6 et 9 août 1945, était un argument puissant contre l’utilisation répétée de telles armes. Les attaques ont tué 210 000 personnes.

Aucun pays n’a depuis utilisé l’arme nucléaire. Les analystes supposent que même Poutine pourrait avoir du mal à devenir le premier dirigeant mondial depuis le président américain Harry Truman à faire pleuvoir le feu nucléaire.

“C’est toujours un tabou en Russie de franchir ce seuil”, a déclaré Dara Massicot, chercheuse principale en politiques chez RAND Corp. et ancienne analyste des capacités militaires russes au département américain de la Défense.

“L’une des plus grandes décisions de l’histoire de la Terre”, a déclaré Baklitskiy.

Le contrecoup pourrait transformer Poutine en un paria mondial.

“Briser le tabou nucléaire imposerait, au minimum, un isolement diplomatique et économique complet à la Russie”, a déclaré Sidharth Kaushal, chercheur au Royal United Services Institute de Londres, spécialisé dans la défense et la sécurité.

Les armes nucléaires à longue portée que la Russie pourrait utiliser dans un conflit direct avec les États-Unis sont prêtes au combat. Mais ses stocks d’ogives pour des portées plus courtes – des armes dites tactiques que Poutine pourrait être tenté d’utiliser en Ukraine – ne le sont pas, selon les analystes.

“Toutes ces armes sont entreposées”, a déclaré Pavel Podvig, un autre chercheur principal spécialisé dans les armes nucléaires au groupe de réflexion sur le désarmement de l’ONU à Genève.

“Vous devez les sortir du bunker, les charger sur des camions”, puis les marier avec des missiles ou d’autres systèmes de livraison, a-t-il déclaré.

La Russie n’a pas publié un inventaire complet de ses armes nucléaires tactiques et de leurs capacités. Poutine pourrait ordonner qu’un plus petit soit subrepticement préparé et équipé pour une utilisation surprise.

Mais retirer ouvertement des armes du stockage est également une tactique que Poutine pourrait utiliser pour augmenter la pression sans les utiliser. Il s’attendrait à ce que les satellites américains repèrent l’activité et espèrent peut-être que montrer ses dents nucléaires pourrait effrayer les puissances occidentales pour qu’elles rappellent leur soutien à l’Ukraine.

“C’est vraiment ce sur quoi les Russes parieraient, que chaque escalade fournit à l’autre partie à la fois une menace mais (aussi) une échappatoire pour négocier avec la Russie”, a déclaré Kaushal.

Il a ajouté: “Il y a une sorte de grammaire dans la signalisation nucléaire et la stratégie de la corde raide, et une logique qui est plus que juste, vous savez, un fou décide un jour de passer par ce genre de chose.”

Les analystes s’attendent également à d’autres escalades en premier, y compris l’intensification des frappes russes en Ukraine utilisant des armes non nucléaires.

“Je ne pense pas qu’il y aura un coup de tonnerre”, a déclaré Nikolai Sokov, qui a participé aux négociations sur le contrôle des armements lorsqu’il travaillait pour le ministère russe des Affaires étrangères et qui travaille actuellement au Centre de Vienne pour le désarmement et la non-prolifération.

Les analystes ont également du mal à identifier des cibles sur le champ de bataille qui vaudraient le prix énorme que Poutine paierait. Si une frappe nucléaire n’arrêtait pas les avancées ukrainiennes, attaquerait-il encore et encore ?

Podvig a noté que la guerre n’avait pas de “grandes concentrations de troupes” à cibler.

Frapper des villes, dans l’espoir de pousser l’Ukraine à se rendre, serait une terrible alternative.

“La décision de tuer des dizaines et des centaines de milliers de personnes de sang-froid, c’est une décision difficile”, a-t-il déclaré. “Comme cela devrait être.”

Poutine espère peut-être que les menaces à elles seules ralentiront les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine et gagneront du temps pour former 300 000 soldats supplémentaires qu’il mobilise, déclenchant des protestations et un exode d’hommes en âge de servir.

Mais si l’Ukraine continue à faire reculer l’invasion et que Poutine se retrouve incapable de tenir ce qu’il a pris, les analystes craignent un risque croissant qu’il décide que ses options non nucléaires s’épuisent.

“Poutine est vraiment en train d’éliminer beaucoup de ponts derrière lui en ce moment, avec la mobilisation, avec l’annexion de nouveaux territoires”, a déclaré Massicot de RAND.

“Cela suggère qu’il est prêt à gagner cela à ses conditions”, a-t-elle ajouté. “Je suis très inquiet de savoir où cela nous mènera finalement – ​​pour inclure, à la fin, une sorte de décision nucléaire.”

John Leicester, l’Associated Press