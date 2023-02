A quoi pensait la Chine ? Le mystère de son motif de ballon soulève des tensions avec les États-Unis

Si tout s’était déroulé comme prévu cette semaine, le secrétaire d’État américain Antony Blinken aurait peut-être atterri en Chine, déjeuné avec des responsables et peut-être eu un tête-à-tête avec le dirigeant chinois Xi Jinping à Zhongnanhai, la version pékinoise de la Maison Blanche.

Et peut-être que la Chine et les États-Unis auraient pris une mesure indispensable pour réparer leur relation longtemps dysfonctionnelle, en pointant du doigt le commerce et Taïwan et tension militaire croissante en mer de Chine méridionale.

Bien sûr, ces plans ont explosé, tout comme le ballon errant de la Chine a explosé le week-end dernier, abattu par un pilote américain après avoir survolé l’Alaska, la côte ouest du Canada et traversé les États-Unis. Il a gagné en notoriété en survolant des silos de missiles nucléaires sensibles dans le Montana.

Avec la destruction du ballon s’en est allé la visite de Blinken, reportée sine die. Les conditions n’étaient pas “favorables”, a-t-il dit, après que la Chine ait commis un tel “acte irresponsable” de violation de l’espace aérien américain avec ce que Washington considère comme un dirigeable d’espionnage.

La Chine l’appelle un “dirigeable civil”, “regrettant” que le ballon météo ait dévié de sa trajectoire. Elle considère la décision du Pentagone de le détruire comme “une réaction manifestement excessive” digne d’un protestation diplomatique .

Voilà pour les promesses d'”élever la relation” faites par Xi au président américain Joe Biden lors de leur dernier sommet à Bali en novembre dernier – et d’ouvrir des lignes de communication.

Le président américain Joe Biden, à droite, aux côtés du président chinois Xi Jinping avant une réunion en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, le 14 novembre 2022. (Alex Brandon/Associated Press)

“Je veux être clair”, a déclaré Biden à l’époque, “afin qu’il n’y ait pas de malentendu” entre les deux pays. C’est alors qu’il a proposé d’envoyer Blinken pour commencer le dégel.

“Je crois absolument qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une nouvelle guerre froide”, a déclaré Biden.

“Vraiment contre-productif”

Mais en une semaine, les choses ont est devenu plus glacial. Et le processus décisionnel opaque de Pékin rend la situation encore plus tendue.

Cela amène beaucoup de personnes à se demander : à quoi pensait la Chine ? Pourquoi aurait-il permis un geste aussi provocateur alors qu’il s’apprêtait à accueillir le plus haut diplomate américain ?

“C’est presque comme si quelqu’un du côté chinois avait fait exprès de faire [President Xi] Perdre la face,” spéculé Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, « pour lui créer un problème supplémentaire ».

Xi a eu des problèmes politiques ces derniers temps, alors que la Chine est aux prises avec une épidémie nationale de COVID-19 suite à la brusque volte-face sur la façon de faire face à la pandémie, même si cela aurait été une décision très inhabituelle – et dangereuse – de défier le pouvoir quasi absolu de Xi.

REGARDER | Biden ordonne d’abattre le ballon :

“Je leur ai dit de l’abattre”, dit Biden à propos d’un ballon espion chinois présumé Le président américain Joe Biden a déclaré samedi qu’il avait demandé mercredi au Pentagone d’abattre un ballon espion chinois présumé dès que possible. Samedi, le ballon a été abattu au-dessus de l’océan Atlantique.

“C’est un but contre son camp déroutant”, a déclaré Lincoln Hines, qui enseigne au US Air War College en Alabama et se spécialise en Chine. “C’est vraiment contre-productif par rapport à ce que la Chine essaie de faire sur la scène mondiale” en se présentant comme faisant respecter le droit international alors que les États-Unis font ce qu’ils veulent, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il pensait que le ballon aurait pu être envoyé par un département du gouvernement chinois sans en consulter un autre, le genre de bévue bureaucratique qui s’est produite en 2007 lors d’un débat controversé Test anti-satellite chinois . Lors de cet incident, son ministère des Affaires étrangères a été « pris au dépourvu ».

Il est également possible que quelqu’un au sein du gouvernement ou de l’armée chinois ait décidé de prendre les choses en main, inspiré par la position officielle de “l’esprit combatif” de la Chine envers les États-Unis, a déclaré Tong Zhao, un ancien conseiller en politique étrangère du gouvernement de Pékin qui fait maintenant des recherches. à l’Université de Princeton et au Carnegie Endowment for International Peace. Il est normalement basé à Pékin.

« Dans cet environnement, tout le monde est incité à critiquer les États-Unis », a déclaré Zhao. “Cela motive les diplomates chinois à devenir des” guerriers loups “et incite les officiers militaires chinois à se comporter de manière plus affirmée en première ligne”, a-t-il déclaré.

“Cela rend ce genre de rencontres imprévues encore plus dangereuses”, a déclaré Zhao.

Le ballon espion chinois présumé dérive vers l’océan après avoir été abattu au large de Surfside Beach, Caroline du Sud, le 4 février 2023. (Randall Hill/Reuters)

Pour Zhao, cela s’inscrit dans une tendance qu’il étudié des différentes perceptions de l’autre pouvoir – et de ses motivations – à Washington et à Pékin.

C’est un écart de perception qui “réduit considérablement leur intérêt à avoir des conversations significatives avec l’autre partie lorsqu’ils pensent que l’autre partie a constamment menti et enfreint les principes et normes internationaux”, a-t-il déclaré, entraînant la coupure des communications à des moments critiques. .

“Incroyablement effronté”

Lors de ce dernier incident, le Pentagone a déclaré avoir demandé samedi un appel téléphonique entre le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le ministre chinois de la Défense Wei Fenghe, juste après l’abattage du ballon. La Chine a refusé la possibilité de communiquer.

Au lieu de cela, la rhétorique a poussé les deux gouvernements à adopter des positions de plus en plus véhémentes, les républicains dans une atmosphère politique américaine polarisée faire pression sur Biden d’abattre le ballon immédiatement, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères accusant Washington d’avoir “exacerbé les tensions”.

“Ce que les États-Unis ont fait a gravement affecté et sapé les efforts et les progrès réalisés par les deux parties pour stabiliser les relations sino-américaines”, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Xie Feng. cité comme le disent les médias d’État chinois.

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’exprime lors d’une réunion à Washington mardi. Blinken a annulé un voyage diplomatique à Pékin après la chute d’un ballon de surveillance chinois au-dessus des États-Unis (Brendan Smialowski/Associated Press)

Les experts en Amérique du Nord ne sont pas sûrs qu’il y ait beaucoup d’avantages à ce que la Chine utilise un dirigeable pour l’espionnage, bien qu’il y ait preuve il a intérêt à le faire.

“Ils ont d’autres moyens franchement meilleurs de collecter des renseignements, principalement à partir de satellites en orbite”, a déclaré Kari Bingen, qui occupait le deuxième poste de renseignement civil le plus important au Pentagone sous l’administration Trump.

Elle dit qu’on ne sait pas pourquoi le ballon aurait été envoyé, mais que les responsables chinois “jouent souvent selon leurs propres règles”, en particulier lorsqu’il s’agit d’acquérir la technologie américaine – qualifiant cette dernière décision d'”incroyablement effrontée”.

Certains pensent que la Chine savait que son ballon serait repéré, et c’était le véritable objectif de l’envoyer au-dessus des États-Unis – pour créer l’indignation et attiser la polarisation politique, a déclaré Michel Juneau-Katsuya, ancien chef de l’unité d’analyse stratégique pour l’Asie-Pacifique à le Service canadien du renseignement de sécurité, SCRS.

Remboursement, peut-être, de l’embarras causé par l’aide américaine à Taïwan et des visites de haut niveau sur l’île autonome revendiquée par la Chine, a-t-il déclaré. Pour “mettre dans l’embarras M. Biden, parce que c’est ce que vous nous avez apporté quand [your officials and politicians] allé à Taïwan.”

REGARDER | Nouvelles tensions grâce au ballon espion :

“Le ballon espion créera de nouvelles tensions dans les relations américano-chinoises”, déclare l’ancien ambassadeur du Canada à Pékin “C’est comme si quelqu’un du côté chinois avait failli faire exprès de faire perdre la face au président Xi Jinping”, a déclaré l’ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques.

Ce sont des mouvements de tit-for-tat comme ceux-ci qui inquiètent le plus les analystes lorsqu’ils voient Pékin et Washington s’affronter sans comprendre leurs intentions.

Zhao craint les perceptions erronées de situations “dangereuses” comme Taiwan le plus. Les États-Unis pensent que la Chine développe des moyens militaires pour envahir l’île, a-t-il déclaré, tandis que la Chine est convaincue que les États-Unis “tentent de provoquer un conflit délibéré à propos de Taïwan”.

“C’est vraiment possible”, a-t-il dit, “cet écart de perception pourrait conduire à un conflit militaire”.

Avec les pourparlers directs entre les hauts responsables chinois et américains suspendus, les tensions semblent continuer à augmenter.