À quoi les voyageurs échoués peuvent-ils s’attendre du sud-ouest ?

Les passagers ayant réservé des vols sur d’autres compagnies aériennes seront-ils remboursés pour ces vols ?

Ils sont dans une catégorie plus compliquée.

Bien que Southwest ait déclaré dans son e-mail qu’il honorerait les “demandes raisonnables” de “transport alternatif”, Southwest ne réserve généralement pas de passagers sur les vols de ses concurrents, contrairement aux transporteurs traditionnels comme Delta Air Lines et American Airlines, entre autres.

Mais M. Buttigieg a déclaré dans sa lettre que “Southwest a déclaré qu’il honorerait les demandes raisonnables de remboursement pour un autre moyen de transport, comme d’autres billets d’avion, Amtrak ou des voitures de location”.

“Ce sera au cas par cas”, a prédit M. Mann. Réserver un vol coûteux pourrait indiquer à la compagnie aérienne que vous aviez une obligation sérieuse à ne pas manquer, a-t-il déclaré. “Mon conseil est de conserver vos reçus, d’utiliser l’outil Southwest et de voir comment ça se passe”, a-t-il déclaré.

“J’ai dû réserver sur United”, a déclaré Michael Quidort, 32 ans, qui rentrait de Raleigh, en Caroline du Nord, à Chicago lorsque son vol vers le sud-ouest a été annulé. Il a dit avoir payé United 295 $, mais son vol initial était de 140 $, et lorsqu’il a essayé de soumettre une réclamation, le système Southwest n’arrêtait pas de planter. Il prévoit de continuer à essayer, mais a déclaré qu’il n’avait «pas tellement d’espoir» d’être remboursé. “Tout a été un gâchis avec eux et je n’ai pas beaucoup de confiance en eux pour changer cela de si tôt”, a-t-il déclaré.

Qu’en est-il du coût des vacances que je n’ai pas pu prendre ?

Rembourser les passagers pour les repas et les transports alternatifs est une chose, mais l’effondrement de la compagnie aérienne a également un coût humain, a déclaré Katy Nastro, experte en voyages chez Scott’s Cheap Flights, qui alerte les membres sur les offres de billets d’avion. “Certaines personnes n’ont pas la possibilité de prendre des congés quand elles le souhaitent”, a-t-elle déclaré. “Votre période de vacances est l’une des seules périodes sur lesquelles vous pouvez compter et planifier et économiser pour un voyage.”

Comment les gens pourraient être indemnisés pour ces pertes n’est pas clair.

Mme Nastro s’est également demandée si les passagers qui ont engagé des dépenses non remboursables – y compris pour Airbnbs et les hôtels tout compris – seraient couverts par la vague politique de remboursement de Southwest. “Je ne sais pas”, a-t-elle dit, “mais il y a beaucoup de cas comme celui-ci.”

Qu’en est-il des sacs manquants ?

Le vol de Caroline Neary de Houston à West Palm Beach, en Floride, n’a été ni annulé ni retardé. Mais tandis que le doctorat. l’étudiante est arrivée à l’heure à la maison, ses bagages ne sont toujours pas arrivés ; elle a fini par porter les vêtements de sa mère pour les vacances. Et, dit-elle, elle a dépensé 500 $ en vêtements, articles de toilette et une valise pour pouvoir terminer son voyage. Mme Neary a déclaré qu’elle avait parlé à Southwest lundi pour signaler les bagages manquants, mais qu’elle ne s’attendait pas à les revoir avant des semaines. « Apparemment, c’est à Baltimore », a-t-elle dit par SMS.