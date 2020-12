Il n’y a qu’une seule chose à laquelle les voyageurs devraient s’attendre en 2021 avec certitude: c’est l’incertitude.

Personne ne sait quand la pandémie de coronavirus prendra fin. Personne ne sait quand les autorités lèveront les interdictions de voyager. Et bien que vous puissiez planifier tous les voyages que vous voulez maintenant, personne ne sait si ou quand vous serez en mesure de les faire.

Tout est en l’air.

La plupart des Américains continueront à voyager au pays pendant le premier semestre de l’année, 64% d’entre eux déclarant préférer des vacances au pays, selon une nouvelle enquête sur le sentiment des voyageurs de Generali Global Assistance. Mais les résultats suggèrent que les Américains s’aventureront à nouveau à l’étranger, peut-être dès le Memorial Day. Plus de la moitié des voyageurs américains (54%) ont déclaré qu’ils se sentiraient à l’aise de voyager à l’étranger six mois après la disponibilité d’un vaccin.

«La volonté de voyager d’une personne moyenne augmente», déclare Chris Carnicelli, PDG de Generali Global Assistance.

«Les voyages seront différents à l’avenir», déclare John Thompson, président de la division internationale des accidents et de la santé à la compagnie d’assurance Chubb. « Mais ça reviendra. »

Pourquoi? Une raison simple: nous devons voyager. Malgré tout ce qui s’est passé en 2020, il reste un «désir profondément humain de se connecter, de socialiser et de collaborer, de maintenir et de renforcer les liens familiaux – ces attributs sous-jacents ne sont allés nulle part», dit Thompson.

Les experts sont optimistes quant aux voyages en 2021. Ils espèrent que les jours les plus sombres de la pandémie seront dans le rétroviseur. La façon dont les Américains voyagent a changé, mais surtout pour le mieux. C’est plus propre, les prix sont plus bas et des conseils d’experts sont disponibles pour planifier le voyage parfait.

Le pire est passé. C’est ce que pense Sloan Dean, PDG de Remington Hotels. Voici comment il le dit: le 21 décembre a été le jour le plus sombre de l’année dans l’hémisphère nord et parmi les jours les plus sombres de la pandémie, en ce qui concerne les voyageurs. «Mais le tour est à nous», dit-il. Au moment où le solstice d’été sera arrivé, l’Amérique aura eu accès à plusieurs vaccins qui se révèlent efficaces à plus de 90%. « Cette journée sera la plus longue et la plus brillante de 2021, à plus d’un titre », ajoute-t-il.

La manière dont vous y arriverez changera en 2021. «Nous verrons probablement des changements dans la façon dont les gens voyagent», déclare Jason Guggenheim, associé principal de la division voyages et tourisme de Boston Consulting Group. « Par exemple, les voyageurs privilégieront l’utilisation d’Airbnb aux séjours à l’hôtel. » De plus, les voyageurs préféreront probablement les voyages en voiture aux avions. C’est la continuation d’une tendance amorcée en 2020.

Les offres abondent. Des sites comme Priceline, qui surveillent les tarifs et les tarifs des hôtels, disent qu’il y a une abondance de bonnes affaires – en particulier pour le début de l’année prochaine. «Recherchez des offres flexibles qui peuvent être réservées dès maintenant pour voyager à une date ultérieure», déclare Ben Harrell, directeur du marketing chez Priceline. « Il existe des offres incroyables, alors profitez des promotions en cours. »

Attendez-vous à plus de vols en surréservation. C’est le résultat direct de l’assouplissement des restrictions d’annulation pendant la pandémie, selon Azim Barodawala, PDG de Volantio, qui fournit des services d’optimisation des revenus aux compagnies aériennes. «Avant le COVID, les compagnies aériennes avaient une idée assez précise du nombre de passagers qui annuleraient ou ne se présenteraient pas pour leurs vols, et elles surréserveraient en conséquence», dit-il. Étant donné que les clients peuvent désormais annuler sans pénalité, ces hypothèses ne sont plus valables et les compagnies aériennes ont déjà commencé à surréserver davantage de vols.

Politique de Southwest:Non, les sièges du milieu ne seront pas vides. Oui, vous pouvez obtenir un remboursement.

Vous ne paierez pas beaucoup de frais. Ces suppléments détestés, tels que les frais de changement de billet et les frais de villégiature, ne réapparaîtront pas en 2021, selon Melissa Downham, conseillère en voyages au salon des départs. Certains des frais ont disparu pour toujours. «Je pense que les frais de changement de compagnie aérienne appartiennent au passé», dit-elle. «Si les compagnies aériennes veulent rester compétitives, elles ne peuvent pas facturer de frais aux personnes – il y aura toujours des compagnies aériennes qui ne facturent pas de frais de modification – et elles fidéliseront les consommateurs. Il en va de même pour les hôtels. Si elles veulent que les gens réservent avec confiance, ils devront être plus flexibles sur les conditions d’annulation – même pendant les saisons chargées. «

Tout est parfaitement propre. Les voyageurs ne l’auraient pas autrement, dit Mike Slone, vice-président du Travel Retail chez PROS, une société de logiciels de Houston. « Attendez-vous à ce que la valeur perçue de la propreté continue », dit-il. « Même s’il existe un vaccin, nous nous sommes habitués à des hôtels, des restaurants et des vols plus propres. Ne vous attendez pas à ce que cela disparaisse. »

Vous voudrez peut-être embaucher un professionnel. Les voyages étant si compliqués, vous aurez probablement besoin de conseils d’experts. « En raison de l’impact imprévisible de la pandémie sur les projets de voyage, les gens se tourneront de plus en plus vers les agences de voyages professionnelles pour organiser leurs voyages », prédit Vered Schwarz, président de la plateforme de gestion des locations à court terme Guesty. « Les agents gardent leurs doigts sur le pouls des voyages et ont les dernières informations, et ils peuvent facilement faciliter les remboursements et les annulations. »

Oui, il y a encore beaucoup d’incertitude, mais une chose est certaine pour l’avenir: vous voyagerez à nouveau.

«C’est dans l’ADN des gens de voyager», déclare Daniel Durazo, directeur du marketing et des communications chez Allianz Travel. « Avec une demande refoulée et l’espoir d’un vaccin COVID-19 très efficace, nous pourrions assister à une augmentation des réservations de voyages en 2021. »

Quand devez-vous planifier un voyage?

Vacances de printemps. Au moins 2 adultes américains sur 5 ont déclaré qu’ils ne se sentiraient pas en sécurité en voyageant à l’étranger avant au moins le printemps 2021, selon une enquête de Morning Consult. Les prix seront bas, mais les risques seront élevés. Les services de santé des États peuvent ne pas être en mesure de distribuer largement les vaccins. Si vous faites partie d’un groupe à haut risque, vous voudrez peut-être attendre un peu.

Été. Les voyagistes comme Apus Peru Adventure Travel encouragent leurs clients à réserver des circuits pour l’été ou plus tard afin de donner aux pays le temps de distribuer le vaccin COVID-19. «Vaccin ou pas, il faudra du temps pour que les protocoles COVID complets soient mis en œuvre et perfectionnés. Ainsi, plus les voyageurs attendent, plus il est probable que tous les problèmes seront résolus au moment où ils voyageront», explique Sarah Confer, responsable d’Apus Pérou.

Attendez jusqu’en 2022. C’est l’avis de Christopher Schaberg, professeur d’anglais à l’Université Loyola de la Nouvelle-Orléans et auteur de quatre livres sur les aéroports. «Mon meilleur conseil de voyage pour l’année à venir: réduisez les voyages au minimum absolu», dit-il. « Voir et être avec les gens que vous aimez et renouer avec votre région d’origine. »