A quoi faut-il faire attention

Sculptures de taureaux et d’ours devant la bourse allemande de Francfort, en Allemagne.

La saison des bénéfices des entreprises européennes a commencé sérieusement la semaine dernière, le consensus des analystes prévoyant une augmentation de 140% en glissement annuel des bénéfices par action pour le deuxième trimestre.

Le bénéfice par action est une mesure importante utilisée par les traders pour évaluer la valeur d’une action ou d’un indice plus large, et il a augmenté de 87% par an dans l’indice paneuropéen Stoxx 600 au premier trimestre.

Au cours des six derniers mois, les analystes sell-side ont relevé leurs projections de croissance du BPA au deuxième trimestre de plus de 50 points de base, selon les données Factset agrégées par l’équipe de stratégie quantitatif des actions européennes de Bank of America.

Pendant ce temps, les attentes de croissance du BPA du consensus pour 2021 dans son ensemble sont passées de 35% en mars à un nouveau sommet de 48%.

Le deuxième trimestre représentant le pic, les analystes s’attendent à ce que le BPA diminue pour le reste de 2021, avec une croissance de 32 % en glissement annuel au troisième trimestre et de 21 % au quatrième.