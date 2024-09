À quoi faut-il faire attention alors que l’USMNT termine un été brutal contre la Nouvelle-Zélande et que l’attente de Mauricio Pochettino se poursuit

La pause internationale, qui avait été conçue pour maintenir l’homéostasie de l’équipe nationale masculine des États-Unis, a au contraire apporté une nouvelle déception dans un été marqué par de mauvaises performances, la dernière en date étant la défaite 2-1 de l’équipe contre le Canada samedi.

En conséquence, le match de mardi contre la Nouvelle-Zélande amènera l’équipe à devoir enfin faire preuve d’un optimisme bien mérité, surtout après que l’entraîneur-chef par intérim Mikey Varas a admis les nombreuses erreurs commises par l’équipe contre le Canada. S’il a assumé la responsabilité des échecs tactiques du match, y compris les erreurs qui ont permis au Canada de prendre une avance de 2-0, Varas a remis en question la mentalité des joueurs samedi, un commentaire qu’il a tenté de revenir dans ses commentaires d’avant-match lundi.

Malgré la position de Varas sur l’engagement des joueurs, le résultat laisse un goût amer dans un mois qui s’annonçait déjà lourd après l’élimination plus tôt que prévu de l’équipe nationale américaine en phase de groupes de la Copa America. Les joueurs avaient déjà décrit l’objectif de cette trêve internationale comme étant de mettre derrière eux la déception de cet été, ce qui semble d’autant plus pertinent que l’US Soccer vise à embaucher finalement Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur principal de l’équipe cette semaine dans l’espoir de tracer un chemin très ambitieux vers la Coupe du monde 2026 à domicile.

Voici ce qu’il faut surveiller alors que l’USMNT clôture la pause internationale de septembre contre la Nouvelle-Zélande.

Comment regarder et cotes

Date :Mardi 10 septembre | Temps : 19 h HE

:Mardi 10 septembre | : 19 h HE Emplacement : Stade TQL – Cincinnati, Ohio

: Stade TQL – Cincinnati, Ohio TV: TNT | Diffusion en direct : Fubo (Essayez gratuitement)

TNT | Fubo (Essayez gratuitement) Chances: États-Unis -325 ; Match nul +360 ; Nouvelle-Zélande +800

De nouveaux visages

Une trêve internationale dirigée par un entraîneur intérimaire chargé de superviser les matchs contre des équipes classées en dessous de la 30e place n’est pas censée apporter quoi que ce soit de révolutionnaire, ce dont Varas semble bien conscient. Le plus excitant dans les matchs amicaux de septembre, cependant, c’est que quelques nouveaux visages ont fait leur apparition dans l’effectif, et le seul point positif de la défaite de samedi contre le Canada est peut-être que certains ont même eu la chance de débuter.

Cinq titulaires ne figuraient pas parmi les titulaires réguliers de l’équipe nationale américaine samedi lors de la Copa America, certains s’en sortant mieux que d’autres. Johnny Cardoso n’a pas réussi à s’imposer comme un prétendant à une place de titulaire au milieu de terrain, ce qui semble instable depuis près de deux ans, mais le gardien Patrick Schulte a offert une concurrence renouvelée dans les buts. L’ancien entraîneur en chef Gregg Berhalter a choisi Turner lors de la préparation de la Coupe du monde 2022 et l’a soutenu au milieu de performances irrégulières et d’un manque de temps de jeu au niveau des clubs, mais le départ de Schulte après avoir concouru pour les U-23 aux Jeux olympiques suggère que la bataille pour la place de titulaire en 2026 est officiellement lancée.

Ce poste sera l’un des principaux points d’attention lorsque les alignements seront dévoilés mardi, d’autant plus qu’il y a un autre prétendant de taille dans le mix – la doublure de longue date de Turner, Ethan Horvath. Varas aura la chance de bricoler à nouveau avec le milieu de terrain dans l’espoir de trouver une formule gagnante, tandis que les postes d’arrière latéral sont un point d’interrogation ce mois-ci avec Antonee Robinson qui bénéficie d’une pause bien méritée et Sergino Dest qui se remet de la déchirure du ligament croisé antérieur qu’il a subie au printemps.

Vérification de la mentalité

Bien que Varas ait admis qu’il devait apporter des correctifs tactiques à temps pour la Nouvelle-Zélande, son observation selon laquelle la mentalité des joueurs a contribué à leur défaite contre le Canada est sans doute tout aussi inquiétante que leurs erreurs techniques. C’est d’autant plus inquiétant que ce sujet avait également été évoqué après l’élimination de l’équipe américaine en Copa America, lorsque le défenseur vétéran Tim Ream a admis que « l’intensité passe à travers les mailles du filet ». par Univision.

Ce sujet de discussion ne disparaîtra pas tout seul, et ne deviendra pas non plus sans importance après une seule prestation lors d’un match amical où l’USMNT est favorite. Le match de mardi contre la Nouvelle-Zélande offre cependant une chance de rectifier le tir pour un groupe qui se dit impatient de le faire. La concurrence renouvelée pour les places, comme la bataille pour le poste de gardien titulaire, y contribuera sans aucun doute, mais les supporters fatigués seront tout aussi impatients de voir un changement de mentalité de la part des joueurs expérimentés qui occupent des postes de direction et qui ne quitteront probablement pas la composition de sitôt.

Une approche revigorée est également sans doute nécessaire étant donné que l’embauche de Pochettino approche à grands pas, ce qui constituera la réinitialisation ultime d’une équipe qui n’a pas beaucoup changé depuis que Berhalter a commencé à construire un nouveau noyau jeune en 2019. Le nouvel entraîneur-chef potentiel ne sera peut-être pas nécessairement présent à Cincinnati mardi, mais il se tournera sans aucun doute vers les matchs de cet été comme point de référence pour en apprendre davantage sur sa nouvelle équipe. Chaque opportunité d’impressionner comptera d’une manière ou d’une autre, même s’il n’y a pas encore de contrat signé.

La surveillance de Pochettino continue

Bien que le match de mardi puisse offrir plusieurs réponses sur le vivier élargi de joueurs de l’USMNT, la plupart des observateurs se concentreront sur ce qui se passe en dehors du terrain plutôt que sur les événements qui s’y déroulent alors que la longue attente pour embaucher Pochettino se poursuit.

Pochettino a accepté de prendre le poste le mois dernier et l’accord ne rencontrera probablement aucun obstacle du côté de US Soccer puisque le conseil d’administration s’est réuni dimanche soir pour discuter de son embauche, selon ESPNun processus considéré comme une formalité. L’Argentin n’a cependant pas encore mis la main à la pâte concernant un différend de paiement avec son ancien employeur, Chelsea, et on ne sait pas si cela a été résolu. Il serait toujours sur la bonne voie pour entraîner son premier match le mois prochain, lorsque l’USMNT reprendra l’action pour des matches amicaux contre le Panama à Austin, au Texas, et le Mexique à Guadaljara.

Son recrutement pèsera lourd sur l’équipe nationale américaine pour un autre match, qu’il soit ou non présent à Cincinnati à temps pour le coup d’envoi, d’autant plus que les observateurs tentent de se faire une idée de ce à quoi pourrait ressembler la version de l’équipe nationale de Pochettino. Beaucoup pointeront finalement du doigt les matchs de ce mois-ci, ainsi que la performance à la Copa America, comme des exemples de ce qu’il doit améliorer – et de tout le travail qui reste à faire une fois qu’il sera enfin là.