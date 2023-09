À quoi est censée servir une ceinture verte ? Contenir les villes en croissance et préserver la nature qui les protège

En 45 ans de culture de haricots, de blé et de maïs sur ses terres vallonnées du quartier historique de Campbellville, en Ontario, Peter Lambrick a vu plus de changements qu’il ne peut en raconter dans une seule conversation.

Mais il se souvient des premiers jours où la Ceinture de verdure de l’Ontario n’était qu’une rumeur circulant entre les fermes – sous forme de chuchotements et d’appels téléphoniques – en 2004.

Le gouvernement libéral de l’époque envisageait de créer une zone protégée pour mettre un terme à l’étalement urbain, qui engloutissait les riches terres agricoles et les zones écologiquement sensibles du sud de l’Ontario. Lambrick a déclaré que certains agriculteurs se sentaient trompés par cette idée, car cela signifiait qu’ils ne pourraient pas vendre leurs terres à des promoteurs aux poches bien garnies.

« Il y avait beaucoup d’angoisse », a déclaré Lambrick, 72 ans, un incontournable de l’industrie locale et ancien président du Comité d’action agricole de la région du Grand Toronto. « Beaucoup de gens se sont montrés très bruyants, mais il s’agissait plus probablement d’agriculteurs qui avaient le sentiment d’avoir été durement traités. »

Finalement créée en 2005, la ceinture de verdure est une zone protégée située dans la région du Grand Toronto qui est censée être définitivement interdite aux promoteurs. D’une superficie de 8 100 kilomètres carrés, c’est une riche étendue de terres agricoles, de forêts et de zones humides plus grande que l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui en fait la plus grande ceinture verte au monde.

Près de deux décennies plus tard, Lambrick a déclaré que la chaleur s’était calmée – du moins chez la plupart des agriculteurs. Cela est récemment devenu un sujet de controverse politique pour le gouvernement de l’Ontario, qui a l’intention de développer des parties de la Ceinture de verdure pour le logement, dans le cadre d’un processus qui, selon le vérificateur général, a été influencé par des promoteurs bien connectés.

REGARDER | Comment la position du premier ministre Doug Ford sur la Ceinture de verdure a changé au fil des ans : Voici ce que Doug Ford a dit au fil des ans sur le développement de la Ceinture de verdure de l’Ontario De l’engagement de ne jamais s’appuyer sur ce projet en 2018 à l’affirmation que cela fait partie de la solution à la crise du logement en Ontario en 2022, voici comment la position du premier ministre sur cette question controversée a changé.

Lambrick et les experts de l’industrie conviennent que la Ceinture de verdure a non seulement atteint son objectif initial de contenir la croissance urbaine, mais a également contribué à compenser les effets du changement climatique – ce qui, selon eux, devrait être l’objectif principal d’aujourd’hui.

« Il est rare qu’il y ait un consensus parmi [economists, urban planners and environmentalists]mais « Personne ne vous dira que c’est une bonne idée de se débarrasser de la Ceinture de verdure », a déclaré Diane Laure Arjaliès, professeure agrégée à la Ivey Business School de l’Université Western à London, en Ontario. « Absolument personne. »

À quoi servent les ceintures vertes

Les ceintures vertes ont été utilisées pour protéger les terres agricoles, l’approvisionnement alimentaire, la biodiversité, la qualité de l’eau et influencer le développement dans le monde entier, de San Francisco à Los Angeles en passant par Melbourne et Amsterdam. À Londres, en Angleterre, des parcelles d’espaces verts protégés ont été utilisées comme tampons pour empêcher la fusion de villes distinctes.

Ils ne parviennent pas toujours à empêcher l’expansion des villes. Une ceinture verte en forme de fer à cheval autour de la ville d’Ottawa est gérée par le gouvernement fédéral depuis les années 1950, mais contrairement à son voisin ontarien, aucune loi n’est en place pour la protéger du développement.

Certains agriculteurs, environnementalistes et urbanistes considèrent ce type de terre comme sacré. Les promoteurs y voient un obstacle arbitraire qui a aggravé les problèmes de logement, car il coupe l’accès aux terrains où de nouvelles maisons pourraient être construites, faisant grimper le prix des terrains existants dans toute la région.

L’année dernière, un rapport commandé par la province indiquait que la région du Grand Toronto disposait de suffisamment de terrains pour s’étendre en dehors de la Ceinture de verdure – elle n’était tout simplement pas utilisée à son plein potentiel, enlisée par une politique de logement inefficace.

« Idéalement, il faut les deux faces de la médaille : il faut la Ceinture de verdure pour protéger les terres et [you need] politiques au sein de la ville qui permettent aux gens de construire davantage afin que la pression du développement ne s’accumule pas », a déclaré Shoshanna Saxe, professeure agrégée de génie civil et minéral à l’Université de Toronto.

La ceinture de verdure du sud de l’Ontario est devenue politiquement controversée en décembre 2022, lorsque le gouvernement provincial a retiré près de 30 kilomètres carrés de terrain de l’espace protégé, l’ouvrant ainsi à la construction de 50 000 nouvelles maisons. Dans le même temps, le gouvernement a ajouté près de 40 kilomètres carrés de nouvelles terres à la Ceinture de verdure.

La résistance a été intense, les habitants et les politiciens de l’opposition craignant que le projet ne s’engage sur une pente glissante. La réaction s’est intensifiée lorsque le rapport d’un vérificateur général a révélé des développeurs politiquement connectés qui pourraient gagner des milliards de dollars sur l’échange de terres avait influencé l’accord.

Des avantages environnementaux « clés »

Saxe a déclaré que construire sur la Ceinture de verdure est une vision à courte vue car la zone purifie l’air, absorbe l’excès d’eau de pluie, éloigne le développement des bassins versants, fournit un habitat à la faune et offre des espaces de loisirs comme des sentiers et des sentiers de randonnée – tout cela devrait continuer dans un monde qui se réchauffe.

Paul Orr récolte du blé sur une parcelle de terrain près de chez lui, à King City, en Ontario, le 1er août 2023. (Evan Mitsui/CBC)

« Si vous vous souciez du changement climatique, nous devrions protéger la Ceinture de verdure. Si vous vous souciez de vos impôts, nous devrions protéger la Ceinture de verdure. Si vous vous souciez d’avoir de l’eau potable, nous devrions protéger la Ceinture de verdure », a déclaré M. Saxe. « Je pourrais continuer. »

Arjaliès a déclaré que la Ceinture verte « joue un rôle clé dans le climat [across] le continent tout entier. »

« Les gens ne s’en rendent pas compte, mais ce qui se passe ici, ça va avoir un impact au Québec, ça va avoir un impact au Manitoba, ça va avoir un impact aux États-Unis »

Lambrick, qui envisage désormais de prendre sa retraite, a déclaré qu’il pensait que la Ceinture de verdure avait fait son travail.

« Au fil des années, il a accompli ce pour quoi il était censé faire », a-t-il déclaré.