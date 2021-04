BROOKLYN CENTER, Minn. – Kim Potter, l’officier qui a tué Daunte Wright à un arrêt de la circulation dans une banlieue de Minneapolis, est un vétéran de 26 ans du service de police du Brooklyn Center.

Potter a été arrêté mercredi et sera accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, ont indiqué des responsables.

Le procureur du comté de Washington, Pete Orput, a confirmé l’accusation dans un courrier électronique adressé à USA TODAY et a déclaré que la plainte pénale était toujours en cours de traitement.

Le bureau d’appréhension criminelle du Minnesota a déclaré que Potter avait été arrêté mercredi matin. Les dossiers en ligne de la prison du comté de Hennepin montraient qu’elle était détenue sans caution.

S’il est reconnu coupable, Potter encourt jusqu’à 10 ans de prison et une amende de 20 000 $, selon la loi du Minnesota.

L’ancien chef de la police Tim Gannon, qui a démissionné mardi, a déclaré qu’il pensait que Potter avait par erreur attrapé son arme à feu au lieu de son Taser lorsqu’elle avait tiré sur Wright, un homme noir de 20 ans, lors d’un arrêt de la circulation dimanche. Potter, qui est blanc, a également démissionné mardi.

La famille de Wright a appelé Potter à rendre des comptes et a déclaré qu’elle ne pouvait pas accepter le récit de la police sur l’incident comme « un accident ».

Le procureur du comté de Hennepin a renvoyé l’affaire au bureau d’Orput, conformément à un accord entre les procureurs de la région pour renvoyer les cas d’utilisation de la force meurtrière par la police à d’autres bureaux.

Potter est représenté par Earl Grey, un avocat qui représente également Thomas Lane. Lane est un ancien policier de Minneapolis accusé d’avoir aidé et encouragé le meurtre au deuxième degré et l’homicide involontaire coupable à la mort de George Floyd.

Voici ce que nous savons sur Potter:

Potter a démissionné « dans le meilleur intérêt de la communauté », indique une lettre

Dans une lettre de démission d’un paragraphe, Potter expliqua qu’elle aimait son travail mais qu’elle se sentait obligée de démissionner.

«J’ai adoré chaque minute passée à être policier et à servir cette communauté au mieux de mes capacités, mais je crois que c’est dans le meilleur intérêt de la communauté, du département et de mes collègues officiers si je démissionne immédiatement», a écrit Potter.

Potter, 48 ans, a commencé à travailler au Brooklyn Center en 1995, selon le Star Tribune. Elle a été nommée présidente de l’Association des officiers de police du Brooklyn Center en 2019, a rapporté le journal.

En 2014, Potter et d’autres officiers ont reçu la Médaille du mérite pour leur réponse à l’incendie d’une maison, selon KARE-TV.

Potter a démissionné le même jour que Gannon, qui a tous deux fait face à une pression croissante dans la communauté pour démissionner.

Avant la démission de Potter, le maire du Brooklyn Center, Mike Elliott, a demandé son licenciement. L’ancien directeur de la ville, Curt Boganey, a déclaré lundi que Potter méritait « une procédure régulière », mais Elliott a annoncé peu de temps après le licenciement de Boganey.

‘Il ne méritait pas ça’:La famille se souvient de Daunte Wright comme d’un père adorant qui aimait faire du sport et célébrer le 4 juillet

Potter était agent d’entraînement sur le terrain lors de l’arrêt de la circulation à Wright

Le Star Tribune et KARE-TV ont rapporté que lors de l’arrêt de dimanche, Potter entraînait sur le terrain un officier recrue.

Les images de la caméra portées par le corps de Potter la montrent debout derrière le véhicule de Wright alors qu’un agent s’approche du côté conducteur et un autre du côté passager.

Alors que Wright sort de la voiture, l’officier du côté du conducteur commence à l’arrêter mais semble s’arrêter. Potter s’avance et attrape le bras de Wright. Wright semble alors réintégrer le siège du conducteur alors qu’une lutte s’ensuit.

Potter est vu en train de sortir son arme à feu et de viser Wright alors qu’elle crie « Taser » à plusieurs reprises. Après avoir tiré et que Wright est parti, elle a dit: « Oh (juron), je viens de lui tirer dessus. »

Potter impliqué dans le tournage de 2019

Potter a été l’un des premiers policiers sur les lieux d’une fusillade mortelle de la police en 2019, lorsque des policiers ont abattu un homme autiste, Kobe Dimock-Heisler, qui aurait attrapé un couteau, a rapporté le Star Tribune.

Le journal, citant un rapport d’enquête du bureau du procureur du comté de Hennepin, a rapporté que Potter avait dit à deux officiers impliqués dans la fusillade de « sortir de la résidence, de monter dans des voitures séparées, d’éteindre leurs caméras corporelles et de ne pas se parler. » «

