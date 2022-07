À quoi cela ressemblait-il lorsque des motards liés aux Hells Angels sont descendus à Toronto

Des centaines de motocyclistes affiliés ou liés aux Hells Angels ont parcouru la région de Toronto jeudi à la mémoire d’un membre décédé récemment.

Le cortège a commencé à Newmarket, en Ontario, à 9 h HE et s’est dirigé vers le sud sur l’autoroute 404 jusqu’à la promenade Don Valley avant de se diriger vers l’est sur le boulevard Lake Shore Est, pour se terminer à un endroit sur l’avenue Carlaw. L’événement est resté pacifique.

Il a été rapporté que des motards roulaient en l’honneur de Donny Petersen.

La police de Toronto a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi qu’elle se préparait à une procession “non autorisée” de motards Hells Angel, ce qui signifie que le groupe n’a pas obtenu de permis pour l’événement de la ville.

Les cyclistes roulaient vers le sud depuis l’autoroute 404 avant d’atteindre la promenade Don Valley. (Evan Mitsui/CBC)

La police a déclaré que les Hells Angels leur avaient fait savoir qu’ils organiseraient une promenade commémorative et un rassemblement dans la ville jeudi à la mémoire de l’un de leurs membres.

“Cette procession perturbera inévitablement la circulation dans notre ville”, a déclaré le surintendant du service de police de Toronto. Scott Baptiste a déclaré aux journalistes mercredi. “Nous n’avons aucune information indiquant qu’ils ont l’intention de faire autre chose que de participer à la balade commémorative, suivie d’un rassemblement.”

Les motards se sont finalement rassemblés sur Carlaw Avenue pour un rassemblement commémoratif en l’honneur de Donny Petersen. (Evan Mitsui/CBC)

La police a déclaré que Carlaw Avenue, entre Lake Shore Boulevard East et Eastern Avenue, sera fermée de 8 h à 19 h jeudi.

Alors qu’ils traversaient Toronto, CBC News a pris plusieurs photos de la procession.

La police a déclaré qu’elle surveillait le cortège avec des agents de la région.

C’est beaucoup de vélo pic.twitter.com/iFJmoLUVQt —@PatMorrell_CBC

“Nous avons un poste de commandement installé dans la région et nous sommes en communication permanente avec ce groupe pour comprendre exactement ce qu’ils ont l’intention de faire”, a déclaré Baptiste.

L’expert en motards Peter Edwards, qui a suivi et rendu compte des Hells Angels pendant un certain temps, dit que cela s’apparente à un événement de relations publiques pour le groupe de motards.

“Ils veulent bien paraître. Ils ne veulent pas attirer l’attention sur eux-mêmes”, a déclaré le journaliste du Toronto Star. Le but : “essayer d’avoir l’air costaud et respectable à la fois”.

Les motards participent à un rassemblement commémoratif pour Donny Petersen, membre des Hells Angels, à Toronto jeudi. (Evan Mitsui/CBC)

Certains motards ont été vus avec des T-shirts commémorant Donny Petersen. (Evan Mitsui/CBC)

Plus tôt cette semaine, la police de Durham a noté que le club de motards est un groupe du crime organisé responsable du trafic de drogue et d’êtres humains, entre autres infractions. Se référant au groupe de motards comme “plus une association”, Edwards dit que l’organisation autrefois raciste et réservée aux Blancs a évolué au fil des ans et que la procession de Toronto sera différente.

“En Californie, ils étaient autrefois un club entièrement blanc. Maintenant, ils ne le sont plus. Maintenant, ils ont des chartes en Asie. Ils ont beaucoup de membres non blancs.”

L’expert motard Peter Edwards dit que les Hells Angels sont une “association” de “beaucoup de groupes différents”. (Evan Mitsui/CBC)

“J’imagine que Toronto est un peu plus consolidée, mais il y a beaucoup de groupes différents”, a ajouté Edwards.

Son conseil aux spectateurs est “ne touchez pas aux vélos”. A part ça, il ne s’attend à aucun problème.

La police de Toronto mettra à jour l’état des fermetures de routes tout au long de la journée.

Les motards se sont arrêtés dans l’est de Toronto avant de se diriger vers Durham jeudi. (Evan Mitsui/CBC)

Une photo de drone de motards des Hells Angels s’est rassemblée sur l’avenue Eastern et l’avenue Carlaw à Toronto après leur procession à travers la ville jeudi. (Patrick Morrell/CBC News)