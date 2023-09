À quoi ça ressemble de survoler Toronto avec un pilote de voltige aérienne

Nouvelles

Durée 2:01

Le Salon aéronautique international du Canada décollera ce week-end pour sa 74e édition au-dessus du front de mer de Toronto. Il mettra en vedette les Snowbirds des Forces canadiennes, l’équipe de démonstration des CF-18, les Blue Angels de la US Navy et bien plus encore. Des acrobaties aériennes de haut vol seront également proposées. Laura Pedersen, de CBC Toronto, s’est retrouvée aux premières loges avec le pilote de voltige acrobatique Mike Tryggvason avant le spectacle.