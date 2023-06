À quoi ça ressemble à l’intérieur du submersible OceanGate Expeditions Titanic manquant

Commentez cette histoire Commentaire

Les sauveteurs se bousculent pour trouver un navire submersible qui a disparu lors d’une plongée pour voir l’épave du Titanic dans l’océan Atlantique. Cinq personnes se trouvaient à bord du Titan lorsqu’il a perdu le contact avec le navire de recherche canadien Polar Prince dimanche, moins de deux heures après le début de sa descente.

Le voyage de dimanche était l’une des nombreuses expéditions qu’OceanGate, la société exploitant le navire, a envoyées sur le site de l’épave du Titanic avec des invités payants à bord. Voici ce que nous savons du Titan et de ce que c’est à l’intérieur.

Ce que l’on sait du submersible disparu près de l’épave du Titanic

Huit jours en mer – et une descente de 2,4 milles

Le voyage pour voir l’épave du Titanic dure huit jours, coûte 250 000 $ et est ouvert aux passagers âgés de 17 ans et plus, selon OceanGate. Le Titan mesure 22 pieds de long et pèse 23 000 livres, indique le site Web de la société.

Les passagers partent de St. John’s, à l’extrémité est de l’île canadienne de Terre-Neuve, et voyagent à bord d’un plus gros navire pendant deux jours jusqu’à ce qu’ils atteignent le site de l’épave. À ce stade, les passagers entrent dans le submersible par groupes pour descendre voir l’épave à une profondeur de 12 500 pieds, soit environ 2,4 milles. Contrairement à un sous-marin, un submersible doit être soutenu par un navire de surface, une plate-forme, une équipe à terre ou parfois un sous-marin plus grand.

Les descentes vers l’épave du Titanic dépendent de la météo, mais peuvent commencer dès le troisième jour de l’expédition, selon OceanGate.

« Une fois le submersible lancé, vous commencerez à voir des formes de vie extraterrestres passer devant la fenêtre alors que vous vous enfoncerez de plus en plus profondément dans l’océan », explique OceanGate. « La descente prend environ deux heures, mais c’est comme un clin d’œil. »

Selon l’itinéraire de la compagnie, les groupes peuvent passer des heures à explorer l’épave et les débris environnants avant de commencer le voyage de retour de deux heures.

Qui est Hamish Harding, magnat et aventurier du sous-marin disparu du Titanic ?

Boulonné de l’extérieur, piloté par une manette de jeu vidéo

Des images d’expéditions précédentes partagées par la société montrent l’intérieur en forme de tube du Titan, équipé d’un grand hublot pour permettre aux passagers de voir l’épave.

Il y a des toilettes sur le submersible, mais elles ne sont séparées du reste de la capsule que par un rideau d’intimité, a indiqué le site Web de la société. « Nous vous recommandons de restreindre votre alimentation avant et pendant la plongée afin de réduire la probabilité que vous ayez besoin d’utiliser les installations », a-t-il déclaré.

Selon le correspondant de CBS, David Pogue, qui a voyagé sur le Titan l’année dernière, le submersible « a à peu près autant de place qu’une fourgonnette ».

Les passagers doivent enlever leurs chaussures avant d’entrer, a-t-il dit. Ensuite, a-t-il dit, l’équipage utilise 17 boulons pour sceller l’écoutille de l’extérieur : « Il n’y a pas d’autre issue.

Pogue a déclaré à la BBC après l’annonce de la disparition du Titan que de nombreux composants du Titan semblaient être de fortune ou achetés dans le commerce.

« Par exemple, vous dirigez ce sous-marin avec un contrôleur de jeu, un contrôleur de jeu Xbox », a-t-il déclaré. « Une partie du ballast est constituée de tuyaux de construction abandonnés qui reposent sur des étagères sur le côté de la chose, et la façon dont vous détachez le ballast est que tout le monde à bord se penche sur un côté du sous-marin et ils roulent. »

Mais Pogue a rappelé que le PDG et fondateur Stockton Rush l’avait rassuré sur le fait que la NASA et l’Université de Washington étaient impliquées dans la conception de la capsule, ajoutant : « C’est solide comme le roc. »

Il n’est pas clair si le même contrôleur et le même ballast ont été utilisés lors de l’expédition de dimanche. Cependant, OceanGate a précédemment déclaré que les composants prêts à l’emploi « ont aidé à rationaliser la construction et simplifient l’utilisation et le remplacement des pièces sur le terrain ».

Le submersible est équipé d’un approvisionnement en oxygène de 96 heures lorsqu’il met les voiles, a déclaré David Concannon, conseiller d’OceanGate, selon l’Associated Press.

L’arrière-amiral de la Garde côtière, John Mauger, a déclaré lundi que le submersible manquant devrait encore disposer de trois à quatre jours d’oxygène.

Que se passe-t-il pendant les urgences ?

Pogue, le journaliste de CBS, a déclaré que lors d’une tentative de descente vers l’épave l’année dernière, la communication entre le plus gros navire de surface et le submersible s’est brièvement interrompue, ce qui signifie que son groupe n’a pas pu localiser l’épave, a-t-il déclaré. « Nous avons été perdus pendant deux heures et demie.

OceanGate a dit plus tôt ce mois-ci qu’il s’appuie sur la technologie de Starlink, le service Internet par satellite de SpaceX, pour assurer les communications pendant l’expédition de cette année.

Selon le site Web d’OceanGate, le submersible est équipé d’un système de surveillance de la santé en temps réel, qui permet au pilote d’analyser les effets des changements de pression et d’évaluer l’intégrité structurelle du navire.

Des scans 3D « étonnants » révèlent l’épave du Titanic avec de nouveaux détails extraordinaires

Alors que la raison de la disparition du submersible reste inconnue, les garde-côtes américains poursuivent leurs recherches, tant sous l’eau qu’en surface.

Plus de détails émergent également sur les passagers de l’expédition, qui comprennent un magnat britannique et un homme d’affaires pakistanais et son fils.