«A Quiet Place Part II» voit le premier week-end de 48 millions de dollars en Amérique du Nord | Actualités des films

Los Angeles: Le thriller d’horreur très médiatisé « A Quiet Place Part II » semble avoir redonné vie au box-office nord-américain, après que le cinéma hollywoodien ait été paralysé pendant la majeure partie des derniers mois en raison de la pandémie. La star d’Emily Blunt a enregistré un week-end d’ouverture de 48 millions de dollars du vendredi au dimanche, marquant le plus grand trajet théâtral de trois jours à ce jour dans l’ère COVID.

Le drame post-apocalyptique est une suite du blockbuster mondial 2018 « A Quiet Place », et est réalisé par le mari acteur-cinéaste de Blunt, John Krasinski. Selon variété.com, le film a été ouvert dans 3 726 lieux et, lundi étant le Memorial Day, il devrait se retrouver avec une collection de quatre jours d’environ 58 millions de dollars.

La suite a été produite avec un budget de 61 millions de dollars, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport au coût de 17 millions de dollars du premier film sorti il ​​y a seulement trois ans. « A Quiet Place Part II » était initialement prévu pour une ouverture en mars l’année dernière et la décision du studio de production, Paramount Pictures, de risquer de conserver sa sortie pendant plus d’un an semble avoir porté ses fruits.

Parmi les autres sorties théâtrales récentes d’Hollywood, «Godzilla Vs. Kong ‘a connu un week-end impressionnant malgré son ouverture au milieu de la pandémie. Le film a récolté 32 millions de dollars au cours de son week-end de trois jours lors de sa sortie le 24 mars, et a jusqu’à présent rapporté 98,3 millions de dollars au box-office américain.