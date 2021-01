On s’attend à ce que Donald Trump gracie plus de 100 personnes quelques heures avant de quitter la Maison Blanche mercredi, ce qui suscite une vague de spéculations et de disputes sur qui ils pourraient être.

Les grâces de dernière minute sont devenues une tradition pour les présidents sortants. En théorie, le pouvoir est censé être utilisé pour annuler des condamnations injustifiées ou des peines excessivement sévères, mais les administrations passées, démocrates et républicaines, ont accordé la miséricorde à des amis et alliés politiques.

On s’attend à ce que Trump honore cette coutume quelque peu miteuse. Il a déjà utilisé ce privilège pour gracier son ancien président de campagne, Paul Manafort, ainsi que Charles Kushner, le père de son gendre, Jared. Alors que certains des noms annoncés demain seront probablement les bénéficiaires du népotisme, beaucoup espèrent toujours que le président fera preuve de miséricorde pour davantage d’individus « méritants », tels que le co-fondateur de WikiLeaks, Julian Assange. Cependant, si les rapports sont exacts, il semble que la meth-head de « Tiger King » soit une priorité plus élevée pour Trump. Les experts et les militants ont leur propre liste de souhaits, mais qui fera la coupe?

Julian Assange

À en juger par les discussions sur les réseaux sociaux, Assange serait un choix de premier choix si l’affaire était mise aux voix. Le co-fondateur de WikiLeaks, dont le sort est encore incertain après qu’un tribunal de Londres a bloqué son extradition vers les États-Unis, a reçu le soutien d’un large éventail d’experts, de politiciens et d’activistes. Assange pourrait passer le reste de sa vie en prison, après avoir été inculpé aux États-Unis d’espionnage pour avoir publié des documents classifiés, dont certains exposaient les crimes de guerre américains en Irak et en Afghanistan.

Le segment complet de Tucker Carlson appelle le président Trump à pardonner à Julian Assange "[Trump] peut remporter une victoire majeure pour les principes sur lesquels ce pays a été fondé et qui en font un bon endroit où vivre." "Faites une déclaration pour notre défense, défendez la Déclaration des droits." pic.twitter.com/hQIkONpAgs – Le Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 19 janvier 2021

La campagne pour obtenir la libération d’Assange a attiré des voix de gauche telles que l’animateur de talk-show Jimmy Dore, ainsi que des têtes parlantes conservatrices telles que Tucker Carlson de Fox News. Même l’ancienne gouverneure de l’Alaska et ancienne candidate républicaine à la vice-présidence Sarah Palin a exhorté Trump à accorder sa liberté à Assange.

Malgré l’enthousiasme du public pour une grâce d’Assange, les rapports suggèrent qu’il est peu probable, mais pas impossible, que l’Australien obtienne le signe de tête de Trump.

Regardez à quel point le soutien public est écrasant pour un pardon Assange – dans CHAQUE sondage comme celui-ci – et pensez à ce que cela dit à propos de tout président qui refuse de fermer l’affaire juridique la plus dangereuse du journalisme parce qu’il a peur des critiques des pires personnes du monde. gouvernement. https://t.co/2mq8mDtwEn – Edward Snowden (@Snowden) 18 janvier 2021

Dans un tweet, le lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden a fait valoir que l’apparente réticence de Trump à agir au nom d’Assange illustre le pouvoir néfaste détenu par des intérêts enracinés à Washington.

Edward Snowden

Snowden lui-même est un candidat au pardon, bien que son cas ait reçu moins d’attention. Contrairement à Assange, qui croupit dans une prison de Londres depuis son arrestation en mai 2019, l’ex-entrepreneur de la National Security Agency (NSA) est un homme libre vivant avec sa femme et son nouveau-né en Russie. Cependant, on pense que toute tentative de retour aux États-Unis entraînerait son arrestation immédiate. Snowden a fui les États-Unis en 2013, après avoir divulgué des milliers de documents décrivant comment la NSA a mené un vaste programme de surveillance sans mandat incluant des citoyens américains.

Lire la suite Le spécialiste du progrès Jimmy Dore aide le « FASCISME » en demandant le pardon de Julian Assange, affirment des commentateurs libéraux

Il serait erroné d’écarter complètement la possibilité que le dénonciateur fasse la liste. Snowden a le soutien de membres du Congrès, y compris le sénateur Rand Paul (R-Ky) et le représentant Matt Gaetz (R-Fl). En août, Trump a déclaré qu’il était prêt à accepter l’argument des autres selon lequel Snowden n’avait pas été traité équitablement par la justice américaine.

C’est probablement loin, cependant. L’ancien procureur général William Barr a exprimé une opposition véhémente à une grâce de Snowden – une position qu’il occupe également à l’égard d’Assange.

Steve Bannon

Il serait surprenant que Trump n’accorde pas quelques faveurs à ses camarades politiques, passés et présents. Des rumeurs circulent depuis des semaines selon lesquelles le président sortant pardonnera à son ancien conseiller Steve Bannon. Le co-fondateur de Breitbart News a été un tueur à gages du mouvement MAGA, mais s’est retrouvé dans des problèmes juridiques après avoir été accusé l’année dernière d’avoir menti à des donateurs au sujet d’un complot visant à financer la construction d’un mur le long de la frontière américano-mexicaine.

Mais même Bannon pourrait être exclu de l’acte de miséricorde de masse, selon les dernières fuites de la Maison Blanche.

Joe exotique

Assange a peut-être froid dans le dos, mais au moins une star de la télévision qui fume de la méthamphétamine condamnée à 22 ans de prison pour un complot de meurtre contre rémunération et pour avoir violé les lois sur la faune, a une chance décente de se libérer. Un avocat de Joseph Maldonado-Passage, mieux connu sous le nom de « Joe Exotic », a déclaré aux médias qu’il «Absolument confiant» son client recevra une grâce de Trump. Dans un acte d’accusation révélateur de notre époque, de nombreux médias sociaux ont exigé la libération de la star de « Tiger King », apparemment pour pouvoir regarder davantage de ses singeries déchirantes.

M. Exotic est apparemment si confiant qu’il obtiendra une grâce présidentielle de Trump que son équipe prétend avoir garé une limousine près de sa prison en préparation de sa libération anticipée.

On me dit que c’est la limousine qui attendra pour récupérer Joe Exotic s’il reçoit la grâce demain. L’avocat principal de Team Tiger me dit qu’ils l’emmèneront dans un endroit sûr. Il dit que Joe ne veut pas que quiconque le voie jusqu’à ce que ses cheveux soient faits. @koconews https://t.co/SICtee1AIl pic.twitter.com/AZATiyleig – Perris Jones (@KOCOPerris) 19 janvier 2021

Tout le monde panique Trump va se pardonner demain pendant que je me demande si Joe Exotic est sur la liste … car honnêtement, je pense que nous avons besoin d’une suite à Tiger King pour traverser le reste de 2021 😂 pic.twitter.com/3xh68BBFxs – HimeNaya dessine des bandes dessinées (@ArtistHimeNaya) 18 janvier 2021

Lil Wayne

Joe n’est pas la seule «célébrité» susceptible de recevoir la miséricorde. Selon les médias citant des sources proches du dossier, Trump utilisera ses pouvoirs pour empêcher le rappeur Lil Wayne de sortir de prison. L’artiste musical a plaidé coupable le mois dernier à une accusation d’arme à feu à Miami et pourrait faire face à une décennie derrière les barreaux si Trump n’intervient pas.

Le rappeur a été photographié avec le président l’année dernière et était un fervent partisan de l’initiative de Trump de mener une réforme de la justice pénale.

Je viens de passer une excellente réunion avec @realdonaldtrump @potus en plus de ce qu’il a fait jusqu’à présent avec la réforme pénale, le plan platine va donner à la communauté une réelle appropriation. Il a écouté ce que nous avions à dire aujourd’hui et a assuré qu’il le ferait et qu’il pouvait le faire. 🤙🏾 pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf – Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) 29 octobre 2020

Lui-même

Dernier point mais non le moindre, des rumeurs circulent selon lesquelles Trump pourrait essayer de se pardonner, bien qu’il n’y ait aucun précédent pour une telle action et que l’on ne sache pas si c’est même constitutionnel. Il y a aussi la petite question de savoir pourquoi Trump aurait besoin de prendre des mesures aussi extrêmes: les médias affirment que le président sortant pourrait avoir peur d’éventuels problèmes juridiques qui pourraient résulter de son prétendu « incitation » aux manifestants qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier. semblent être hautement spéculatifs, cependant, et il est peu probable qu’il prenne une telle action préventive, que ce soit pour lui-même ou sa famille immédiate. Le bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice (DOJ) a conclu en 1974 qu’un président en exercice ne peut pas se pardonner, mais les tribunaux n’ont pas encore rendu de décision sur la question. Certains pensent que toute tentative d ‘«auto-pardon» pourrait en fait augmenter la probabilité que le DOJ inculpe Trump.

