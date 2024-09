À qui Taylor Swift a-t-elle donné son soutien pour 2024 ?

Le secret le moins bien gardé de 2024 est désormais connu. Taylor Swift votera pour la vice-présidente Kamala Harris.

Et elle a fait son approbation avec un photo de chat.

Swift a lancé une longue déclaration sur son vote en notant qu’elle avait regardé le débat ce soir.

« Comme beaucoup d’entre vous, j’ai regardé le débat de ce soir… En tant qu’électeur, je m’assure de regarder et de lire tout ce que je peux sur les politiques et les plans proposés pour ce pays. »

Swift a ensuite évoqué le récent faux soutien de l’ancien président Donald Trump, utilisant des images générées artificiellement.

« J’ai récemment appris que l’IA de « moi » soutenant faussement la candidature de Donald Trump à la présidence avait été publiée sur son site. Cela a vraiment réveillé mes craintes concernant l’IA et les dangers de la diffusion de fausses informations. Cela m’a amené à la conclusion que je devais être très transparent sur mes projets réels pour cette élection en tant qu’électeur. »

Et à ce titre, elle a déclaré qu’elle voterait pour Harris et le gouverneur du Minnesota, Tim Walz (D).

« Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l’élection présidentielle de 2024. Je vote pour @kamalaharris parce qu’elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre. »

Swift a ensuite cité le bilan de Harris en matière d’avortement, de FIV et de droits LGBTQ.

Elle a ensuite signé son message par une pique adressée au sénateur JD Vance (R-Ohio).

« Avec amour et espoir, Taylor Swift, dame aux chats sans enfants. »

