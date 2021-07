La paire sud-africaine – Thabiso Monyane et Kamohelo Mahlatsi – et un analyste vidéo sont désormais isolés, leur pays devant affronter jeudi le Japon.

Confirmant la nouvelle, le manager sud-africain Mxolisi Sibam a déclaré : « Masha et Monyane ont signalé des températures élevées et des tests de salive positifs. Ils ont ensuite été emmenés pour faire le test nasal, et ils ont malheureusement été testés positifs pour Covid-19.

« Mahlatsi est le dernier joueur à passer par le même processus. »

L’Afrique du Sud aurait confirmé trois cas positifs de Covid19 dans son équipe de football pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Ceci alors que l’équipe SA se prépare à affronter les hôtes, le Japon, jeudi. #sabcnews – Nouvelles SAfm (@SAfmnews) 18 juillet 2021

Sibam a ajouté que toute l’équipe a été mise en quarantaine en attendant les résultats des tests effectués plus tôt dimanche.

« Cette situation malheureuse nous a fait rater notre premier entraînement intensif hier soir », a-t-il déploré, alors que d’autres informations faisant état de six athlètes de l’équipe GB testés positifs ont fait craindre une épidémie de masse à travers le village, pour laquelle la présidente de Tokyo 2020 Seiko Hashimoto a insisté sur le fait qu’un plan était en place.

Pendant ce temps, Maya Yoshida, la skipper japonaise, a remis en cause la décision des autorités d’organiser le spectacle sans fans.

« Je pense que beaucoup de l’argent des contribuables va à la tenue de ces Jeux olympiques », Yoshida a déclaré, cité par le journal Asahi, à la suite d’un match nul 1-1 en amical contre l’Espagne samedi.

« Malgré cela, les gens ne peuvent pas aller regarder. Alors vous vous demandez à qui sont destinés les Jeux olympiques et à quoi ils servent. Les athlètes veulent jouer devant des fans. »

« Nos familles se sont sacrifiées et ont supporté les choses, elles nous ont soutenus quand nous étions en compétition en Europe », a poursuivi Yoshida, qui joue dans la Serie A italienne pour la Sampdoria.

« Ce ne sont pas seulement les joueurs qui étaient en compétition, mais les membres de la famille, chacun d’entre eux.

« Donc, s’ils ne peuvent pas regarder le match – eh bien, à qui et à quoi sert ce match ? Il y a cette question. J’espère vraiment que nous pourrons reconsidérer cela sérieusement. »

Les dirigeants olympiques ont pris une décision tardive d’interdire les foules après avoir consulté des politiciens régionaux et nationaux au milieu de la hausse des taux de Covid au Japon.