À qui profitent les suppléments d’oméga-3 et d’huile de poisson ?

Il s’agit du Dr JoAnn Manson, professeur de médecine à la Harvard Medical School et au Brigham and Women’s Hospital. J’aimerais parler avec toi d’un rapport récent dans le Journal médical britannique sur l’utilisation régulière d’oméga-3 l’huile de poisson suppléments et l’évolution des maladies cardiovasculaires (MCV).

Il s’agit d’une étude observationnelle de la grande biobanque britannique. Les auteurs ont divisé les participants entre ceux avec et ceux sans MCV. Chez les participants sans MCV au départ, ceux qui utilisaient régulièrement des suppléments d’huile de poisson présentaient une incidence accrue des deux fibrillation auriculaire (AF) et accident vasculaire cérébraltandis que les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires prévalentes présentaient une réduction de la progression vers des événements cardiovasculaires indésirables majeurs, ce qui compensait toute augmentation du risque de FA.

Les études observationnelles sur les suppléments d’oméga-3 présentent des limites et des confusions potentielles, et la corrélation entre ces études ne prouve pas le lien de causalité. Que montrent les essais cliniques randomisés sur les suppléments d’oméga-3 ? Au moins sept essais randomisés ont porté sur la FA. UN méta-analyse Publié dans Circulation en 2021 a montré une relation dose-réponse. Dans les essais testant > 1 g/j d’acides gras marins oméga-3, il y avait une augmentation globale de près de 50 % du risque de FA. Dans les études testant des doses plus faibles, il y a eu une augmentation très modeste de 12 % et un gradient dose-réponse significatif.

Concernant la relation entre les suppléments d’oméga-3 et les événements cardiovasculaires majeurs, au moins 15 essais randomisés individuels ont été menés. Il y a en fait eu plus de méta-analyses de ces essais randomisés que d’essais individuels. Les méta-analyses tendent à montrer une réduction significative des événements coronariens avec une supplémentation en oméga-3, mais aucune réduction des accidents vasculaires cérébraux. Cela est vrai dans les essais de prévention primaire et secondaire.

La seule exception à cette constatation est la Essai REDUCE-IT tester l’acide eicosapentaénoïque (EPA) à haute dose (4 g/jour de icosapent éthyle), et il y a eu une réduction de 25 à 30 % des événements cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux. Mais il y a eu quelques critiques à l’encontre du huile minérale placebo utilisé dans l’essai REDUCE-IT selon lequel il aurait pu avoir des effets indésirables sur les biomarqueurs et avoir interféré avec l’absorption des statines dans le groupe placebo. Il sera donc important de réaliser un essai de réplication de l’EPA à haute dose, résultats d’un essai utilisant un placebo inerte tel que l’huile de maïs.

Que faut-il faire en attendant ? Il est important de considérer les oméga-3 sur ordonnance par rapport à l’huile de poisson en vente libre. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé les médicaments oméga-3 sur ordonnance pour plusieurs indications, notamment des taux de triglycérides très élevés (> 500 mg/dL). Dans l’essai REDUCE-IT, ceux qui présentaient des élévations modérées de triglycérides (≥ 150 mg/dL) ou une maladie cardiovasculaire ou un diabète prévalent, ainsi que deux facteurs de risque supplémentaires, ont également été considérés comme ayant des indications basées sur l’étiquetage de la FDA pour l’icosapent éthyle.

Qu’en est-il des patients qui ne répondent pas à ces critères pour les oméga-3 sur ordonnance ? Dans le Essai VITAL (essai de prévention primaire à grande échelle), il y a eu une réduction similaire des événements coronariens mais aucun effet sur les accidents vasculaires cérébraux. Ceux qui semblaient bénéficier le plus en termes de réduction d’au moins 40 % des événements coronariens étaient les participants qui consommaient peu de poisson au départ, présentaient au moins deux facteurs de risque de maladie cardiovasculaire ou étaient afro-américains.

Une personne qui mange rarement ou jamais de poisson et qui présente de multiples facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, mais qui ne répond pas aux critères des médicaments oméga-3 sur ordonnance, voudra peut-être discuter avec son clinicien de l’utilisation de suppléments d’huile de poisson en vente libre. Mais l’huile de poisson et les autres compléments alimentaires ne remplaceront jamais une alimentation saine et un mode de vie sain. Il existe une recommandation nationale d’une à deux portions de poisson par semaine. Pour ceux qui envisagent de prendre de l’huile de poisson, il est important d’utiliser des sources de supplément réputées et de vérifier la bouteille pour un sceau de contrôle de qualité. Il est également très important d’éviter les mégadoses d’huile de poisson, car des doses élevées ont été associées à un risque accru de FA et de saignement.