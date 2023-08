À qui les États-Unis joueront ensuite en Coupe du monde féminine

L’USWNT s’est qualifiée pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde féminine après un match nul sans but contre le Portugal. Alors que les experts critiquent l’équipe pour sa sous-performance, les États-Unis maintiennent leur objectif de remporter une troisième Coupe du monde féminine consécutive.

Cependant, le prochain match pour les États-Unis pourrait être plus difficile que pour les Pays-Bas et le Portugal. Encore une fois, chacun de ceux-ci n’a donné que des tirages. Ce match, et tous ceux qui restent dans la phase à élimination directe, sont des scénarios incontournables.

Cet adversaire est la Suède, une sorte de rivale de l’USWNT. Les deux se sont rencontrées lors de chacune des cinq dernières Coupes du monde féminines avant 2023. Les États-Unis ont remporté les deux premiers affrontements en 2003 et 2007. Puis, lors de la phase de groupes de la Coupe du monde féminine 2011, la Suède a battu les États-Unis, 2-1. Quatre ans plus tard, les deux ont joué un match nul sans but en phase de groupes. Enfin, lors de la Coupe du monde en France en 2019, lors de la phase de groupes, 2-0.

Cependant, c’est la première fois que les deux jouent dans la phase à élimination directe d’une Coupe du monde féminine. La dernière fois que les deux ont joué, c’était en phase de groupes aux Jeux olympiques. Là, la Suède a écrasé les États-Unis, 3-0. Cette défaite a mis fin à la séquence de 44 matchs sans défaite de l’USWNT. Par conséquent, la Suède peut bien rivaliser avec les États-Unis.

La deuxième place de l’USWNT est une mauvaise nouvelle compte tenu du prochain adversaire de la Coupe du monde

Si les États-Unis avaient dominé leur groupe avec une victoire contre les Pays-Bas ou le Portugal, les perspectives en huitièmes de finale seraient beaucoup plus faciles. Les Pays-Bas, qui a fait finir vainqueur de groupe, affronte l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud n’a perdu contre la Suède qu’après un but d’Amanda Ilestedt à la 90e minute. Pourtant, si vous mettez du stock dans le classement mondial de la FIFA, il y a un écart de 51 places entre la Suède et l’Afrique du Sud. La Suède se classe n ° 3, ce qui en fait la deuxième tête de série encore en vie dans la compétition après la chute de l’Allemagne en phase de groupes.

Cependant, les mauvaises nouvelles s’aggravent pour les fans des États-Unis. Non seulement le match contre l’Afrique du Sud aurait peut-être été plus facile, mais le coup d’envoi contre la Suède est également brutal.

Le match de dimanche entre l’équipe nationale féminine des États-Unis et la Suède est prévu pour 5 h HE. La couverture sur FOX commence une heure à l’avance, c’est pourquoi ils annoncent le jeu pour 4 h HE. En comparaison, si l’USWNT jouait dans ce match contre l’Afrique du Sud, ce serait un coup d’envoi beaucoup plus agréable pour les téléspectateurs américains. Ce match entre les Pays-Bas et l’Afrique du Sud débutera le samedi 5 août à 22 h HE. Les deux matchs de l’USWNT dans ce créneau horaire ont attiré un public important malgré le début tardif.

Même si l’USWNT peut dépasser la Suède, le coup d’envoi des quarts de finale serait loin d’être idéal. Le coup d’envoi de cette égalité est à 3 h 30 HE.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire