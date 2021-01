La plateforme de médias sociaux conservatrice Parler est de retour et elle est apparemment protégée des Russes. Les «experts» respectables d’Internet sont furieux de ne pas pouvoir le chasser définitivement d’Internet.

« Bonjour tout le monde, est-ce que ce truc est allumé? » Le directeur général de Parler, John Matze, a publié dimanche sur le site le premier signe d’activité sur la plate-forme depuis qu’Amazon Web Services a refusé l’hébergement de Parler la semaine dernière. Bien que le service complet n’ait pas encore été restauré, la plate-forme est actuellement hébergée par Epik, une société basée aux États-Unis qui s’est prononcée contre la déplatformance la semaine dernière et transporte le trafic serveur pour Gab et 8chan.

Cependant, les chercheurs ont recherché l’adresse IP de Parler et ont découvert qu’elle appartenait à une entreprise russe. La société, DDoS-Guard, sert d’intermédiaire en quelque sorte, filtrant le trafic entrant pour protéger le site contre les attaques par déni de service distribué (DDoS), un peu comme CloudFlare ou CloudFront d’Amazon.

DDoS-Guard a déclaré mardi à RIA Novosti qu’il n’hébergeait pas Parler. Mais la simple mention de la Russie suffisait pour avoir Internet « experts » sur Twitter voyant rouge.

«Parler est de nouveau en ligne en acheminant 100% de son trafic utilisateur via des serveurs situés en Fédération de Russie», Le cyber-chercheur Chris Vickery a tweeté. «Levez la main si vous comprenez l’impact très important que cela a sur la capacité de surveiller et de cibler les insurgés qui s’organisent sur Parler.

Malgré le kvetching de Vickery, l’emplacement réel des serveurs de DDoS-Guard est inconnu. Ils sont probablement dispersés dans le monde entier. Pourtant, Vickery n’était pas le seul cyber-policier en herbe à tirer la sonnette d’alarme.

Un soi-disant expert, Adam Sculthorpe, a suggéré que «Parler contribue activement à améliorer les campagnes de désinformation russes et aide la Russie à identifier des cibles stratégiques.» Après que des experts libéraux et des politiciens aient passé les quatre dernières années à blâmer les maux sociaux de l’Occident «Ingérence russe» et «Ingérence russe», une telle rhétorique est au rendez-vous.

Cependant, ce ne sont pas les entreprises russes qui ont chassé Parler d’Internet et compilé les bases de données de ses utilisateurs. Un rapport de Reuters publié lundi a déclaré que dépendre d’une entreprise russe pour ses besoins de sécurité était un « Choix étrange pour un site populaire auprès des patriotes autoproclamés », Pourtant, la liste noire de Parler par Amazon, Apple et Google (qui offrent tous l’hébergement et la protection DDoS) a probablement laissé le site de médias sociaux naissant sans alternative.

Commentaire de Vickery – que la décision de Parler rendra plus difficile de «Surveiller et cibler les insurgés» – révèle probablement le reproche de son genre avec le nouvel hôte et fournisseur de sécurité de Parler. Un forum au-delà de la censure draconienne de Twitter et Facebook est inacceptable pour l’establishment. Et s’il est vrai que du contenu extrémiste a été publié sur Parler avant son retrait, le terme «Insurrectionnistes» a été utilisé dans les médias pour décrire non seulement les partisans de Donald Trump qui ont pénétré dans le Capitole américain au début du mois, mais aussi les partisans du président dans son ensemble. Ceux qui appellent à une répression contre Parler déclarent ouvertement leur désir de limiter le discours conservateur en ligne.

Vickery, par exemple, a ouvertement averti toute personne se présentant à la cérémonie d’envoi finale de Trump mercredi qu’elle serait marquée par «Statut permanent de persona non grata. Pour toujours. »

Les journalistes américains ont décrit le mouvement « MAGA » de Trump comme quelque chose à être «Nettoyé» de la vie publique, et a ouvertement déclaré leur désir de « Déprogramme » ses partisans. Avec la grande technologie désireuse et capable de faire respecter leurs demandes, ces mêmes journalistes et chercheurs ne devraient pas être surpris lorsque des plateformes comme Parler qui promettent la liberté d’expression décident de faire des affaires avec des entreprises en dehors des États-Unis.

