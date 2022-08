À qui appartient votre cote de crédit? Pas toi

New York

Les agences de crédit en savent long sur les Américains. Les agences accumulent des informations, telles que les numéros de sécurité sociale, les anniversaires, le montant des économies des personnes, le montant de leurs dettes et le retard avec lequel elles paient leurs factures.

Ces données se résument à un nombre allant de 300 à 850 qui estime le risque de prêter de l’argent à quelqu’un. Il peut déterminer les taux d’intérêt qu’ils paient et s’ils obtiennent ou non un crédit.

Alors, à qui appartient votre pointage de crédit et toutes les données personnelles granulaires qui y sont associées ?

Vous pourriez être surpris de découvrir que ce n’est pas vous. Vous serez peut-être encore plus surpris de constater que les données sont souvent erronées, surtout depuis la pandémie – et qu’elles sont utilisées dans plus d’endroits à plus de fins que jamais auparavant.

Ce printemps, le géant des cotes de crédit Equifax (EFX) a envoyé des cotes de crédit incorrectes aux banques et autres prêteurs pour potentiellement des centaines de milliers de clients, a révélé la société la semaine dernière. Equifax (EFX) a déclaré qu’un nombre important – moins de 300 000 personnes – a vu un changement dans leurs cotes de crédit de 25 points ou plus en raison de l’erreur. C’est plus que suffisant pour que certaines personnes se voient refuser un prêt qui leur aurait dû être accordé.

Cela a exaspéré la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, qui a longtemps critiqué le secteur bancaire. Dans une déclaration à CNN Business, Warren a qualifié les erreurs de “scandaleuses”. Equifax doit expliquer clairement qui a été touché et comment cela s’est produit, et l’entreprise doit aider les consommateurs qui ont été escroqués.

Equifax a révélé l’erreur la plus récente après une enquête du Wall Street Journal au début du mois et des problèmes signalés par le magazine National Mortgage Professional.

Si le nom de l’entreprise vous semble familier, en septembre 2017, Equifax a révélé que des pirates avaient exploité une faille de sécurité dans son système pour accéder aux données des clients de l’entreprise. Les données concernaient jusqu’à 145 millions de personnes, soit environ la moitié des adultes en Amérique.

Oops.

Maintenant, certains critiques affirment que l’ensemble du système national d’évaluation du crédit est tout simplement défectueux.

Equifax est l’une des trois grandes agences d’évaluation du crédit cotées en bourse aux États-Unis, les autres étant TransAmerica (AEMTX) et Experian, qui compilent des données sur le comportement des consommateurs et les vendent aux institutions financières.

Mais plus de 50 petites agences spécialisées ont vu le jour, qui fournissent ces données aux employés potentiels, aux locataires et aux clients des services publics.

Les données sur le crédit sont utilisées de manière plus large qu’elles ne l’étaient initialement, avertissent les groupes de surveillance des consommateurs, parfois de manière assez négligente. Les données de plusieurs personnes portant le même nom sont souvent fournies à une agence de location.

Le Consumer Financial Protection Bureau a reçu 700 000 plaintes contre les trois plus grandes agences de crédit entre janvier 2020 et septembre 2021.

Plus de 60 % de toutes les plaintes en 2021 étaient liées à des consommateurs signalant des informations incorrectes sur leur rapport.

Les erreurs sont si nombreuses qu’en 2019, l’actuel PDG d’Equifax, Mark Begor, a déclaré au New York Times que lorsqu’il a vérifié pour la première fois son propre rapport de crédit Equifax, il a montré qu’il avait acheté un aspirateur qu’il ne possédait pas, un service de téléphonie mobile il n’avait pas signé et une carte de crédit qu’il n’avait pas.

Il n’était pas seul : l’année dernière, le magazine Consumer Reports a demandé à près de 6 000 consommateurs de vérifier leurs cotes de crédit et de faire rapport. Un peu plus d’un tiers ont déclaré avoir trouvé au moins une erreur.

Pour ces raisons, certains experts suggèrent plus de réglementation ou une agence de crédit publique qui ne tente pas de tirer profit des données personnelles.

Dans une étude sur les rapports de solvabilité et leur utilisation à des fins autres que de crédit, Chi Chi Wu, avocate au National Consumer Law Center, prévient qu’il y a eu une “mission rampante” dans la mesure dans laquelle les données sont utilisées.

Certains services vitaux comme le gaz, l’eau ou les services publics d’électricité utilisent des cotes de crédit pour déterminer s’il faut exiger un dépôt de garantie d’un client, par exemple.

Les cotes de crédit peuvent être prédictives du comportement des consommateurs en matière de magasinage, mais trompeuses quant à savoir si les gens feront de bons locataires ou paieront à temps des factures cruciales comme les services publics.

“Les cotes de crédit sont de plus en plus utilisées comme mesure de caractère, alors que parfois c’est juste de la chance”, a déclaré Wu.

La pandémie a remis en question la fiabilité des données. Les cotes de crédit ne disent souvent pas toute l’histoire d’une personne, a déclaré Michael Pugh, président et chef de la direction de Carver Bank, une banque de la ville de New York dont le siège est à Harlem.

Juste avant le début de la pandémie, a-t-il déclaré, Carver Bank avait accordé un prêt à une entreprise de réparation d’équipement qui avait décidé de se développer dans le secteur de l’installation.

“Ils avaient déjà embauché de nouveaux employés et acheté du matériel supplémentaire lorsqu’ils ont soudainement dû fermer l’entreprise [because of Covid]», a déclaré Pugh dans un e-mail.

Au fil du temps, la cote de crédit de l’entreprise a chuté à mesure qu’elle épuisait ses économies, augmentait l’utilisation des cartes de crédit et prenait plus de temps pour payer ses factures. Carver a continué à accorder du crédit et à accepter des retards de paiement. “Ils sont sortis plus forts de l’autre côté”, a-t-il déclaré, mais un rapport de crédit pourrait prendre beaucoup de temps pour rattraper son retard. L’entreprise d’installation a eu de la chance que sa banque soit flexible – de nombreuses autres entreprises ne l’étaient pas.

Les rapports de solvabilité sont de plus en plus utilisés maintenant, a déclaré Wu, parce que certaines personnes pensent qu’ils éliminent la discrimination – “pensant que c’est un nombre, ce n’est qu’un programme informatique – mais [discrimination] est cuit dans l’algorithme », a déclaré Wu.

Et il existe de sérieuses disparités dans la cote de crédit selon la race. Un rapport de l’Urban Institute analysant les données de Freddie Mac en 2016 a révélé que plus de 50 % des ménages blancs avaient des cotes de crédit supérieures à 700, contre seulement 21 % des ménages noirs. Cet écart s’est rétréci au cours des cinq années qui ont suivi cette étude récemment rapportée par l’Institut, mais pour les groupes amérindiens en particulier, la disparité reste importante.

Comment un système aussi défectueux peut-il être aussi puissant ?

Il n’y a aucun moyen légal de se retirer de la puissante image numérique de vous que les agences de crédit peignent. Un dirigeant d’Equifax a témoigné devant le comité sénatorial du commerce en 2017 qu’Equifax possédait les données sur les consommateurs et son analyse de celles-ci et que “cela fait partie du fonctionnement de l’économie”.

Mais, a déclaré Wu, “l’une des raisons pour lesquelles [errors] continuent de se produire, c’est qu’ils peuvent s’en tirer – ils sont un oligopole, vous ne pouvez pas choisir entre eux, comme vous le pouvez avec les opérateurs de téléphonie mobile. Si vous voulez du crédit », vous devez traiter avec ces trois agences.

En ce qui concerne les récentes données incorrectes publiées par Equifax, à moins que vous n’ayez demandé un prêt, une carte de crédit ou d’autres produits financiers dans une fenêtre du 17 mars au 6 avril, lorsqu’ils ont eu des erreurs de codage sur un serveur, il est difficile de savoir si vous avez été affecté par Les erreurs de notation d’Equifax. Jusqu’à présent.

Quels sont les droits des consommateurs ? Le droit de savoir ce qu’il y a dans leur dossier. Tous les consommateurs ont droit à une divulgation annuelle gratuite sur demande auprès de chacun des bureaux de crédit nationaux, indique le CFPB. S’il y a des erreurs, contestez-les à la fois par téléphone et par écrit – mais sachez qu’il y a un retard dans le traitement de ces plaintes.

En attendant, bien que les consommateurs puissent avoir des droits limités liés aux données elles-mêmes, il existe des moyens d’améliorer votre pointage de crédit. Les défenseurs des consommateurs conseillent de toujours payer les factures à temps, en particulier les prêts hypothécaires et les cartes de crédit, car les banques et les prêteurs immobiliers font immédiatement rapport aux agences de crédit.

Et assurez-vous de vérifier votre rapport pour un aspirateur que vous n’avez jamais acheté.