A qui appartient le château de Windsor ? L’histoire de la résidence royale où la reine Elizabeth II a été enterrée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Pendant près d’un millénaire, le château de Windsor a été la demeure de la famille royale britannique et est le plus ancien château habité au monde. La reine Elizabeth II, au cours de son règne de 70 ans en tant que monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, a utilisé le château comme l’une de ses résidences officielles. En dehors des quartiers d’habitation, le château de Windsor a également été utilisé à des fins cérémonielles telles que l’accueil de chefs d’État.

Après les funérailles de la reine à l’abbaye de Westminster lundi, son cercueil a été transféré à la chapelle Saint-Georges à Windsor. Le service funèbre a été suivi par des membres de la famille royale, dont le roi Charles III et le prince William. Le cercueil de la reine a été descendu dans la voûte royale pour reposer aux côtés de son défunt mari, le prince Philip, de son père, le roi George VI, et de sa mère.

En grandissant comme un jeune enfant, la reine et sa sœur, la princesse Margaret, ont passé une grande partie de la Seconde Guerre mondiale à Windsor sous la garde de l’armée britannique. Le château compte plus de 1 000 pièces et était fréquemment visité par la reine pendant les week-ends.

Quelle est l’histoire du château ?

Le château a d’abord été construit sous le règne du roi Guillaume le Conquérant qui a choisi l’emplacement de la forteresse en bordure d’un terrain de chasse saxon. La construction de Windsor a commencé en 1070 après la conquête normande mais n’a été achevée qu’en 1086. À l’origine, le roi voulait que le château agisse comme un mécanisme défensif contre les attaques contre Londres avant de le transformer plus tard en une résidence officielle, selon le Royal Collection Trust.

LA MORT DE LA REINE ELIZABETH II MARQUE LA « NOUVELLE ÈRE », L’EXPERT ROYAL PÈSE SUR LES RÔLES CHANGEANTS DU PRINCE WILLIAM ET DE KATE

Au fil des ans, d’autres monarques ont ajouté plus de quartiers domestiques au château pour finalement le transformer d’un avant-poste militaire en un plus digne de la famille royale. Le roi Henri Ier en 1110 a enlevé les structures en bois de Windsor et les a remplacées par de la pierre. Cependant, Henri III a fait le plus d’ajouts en reconstruisant et en concevant les appartements royaux. Environ 100 ans plus tard, sous le roi Édouard III, le château a été officiellement transféré d’un poste militaire à un palais gothique avec des arcs en ogive.

Le château de Windsor a subi son événement le plus dommageable depuis sa construction il y a plus de 900 ans avec l’incendie du 20 novembre 1992. L’incendie a commencé dans la chapelle de la reine Victoria avant de se propager vers les toits du palais et de détruire le plafond au-dessus du St George’s Hall. La salle à manger d’État et le salon cramoisi ont également été détruits. Les réparations auraient coûté plus de 37 millions de livres sterling et auraient duré cinq ans.

A qui appartient le château de Windsor ?

Après la mort de la reine, le roi Charles III est immédiatement devenu le monarque au pouvoir du Royaume-Uni et a hérité du château de Windsor sous la propriété de la couronne.

LA REINE ELIZABETH II SE SOUVENIT QUAND LE ROI CHARLES III MONTE SUR LE TRÔNE BRITANNIQUE

En tant que souverain, Charles est propriétaire non seulement de Windsor, mais de toutes les autres terres et exploitations contrôlées par la monarchie sous le règne de feu Sa Majesté.

De plus, en vertu de la loi britannique, le roi Charles ne ne pas avoir à payer de droits de succession ou sa propriété héritée de 45 000 acres du duché de Lancaster évaluée à 750 $. L’actif total du Crown Estate est estimé à plus de 30 milliards de dollars.

Pouvez-vous visiter Windsor?

Le château de Windsor pendant les heures normales de bureau est ouvert au public cinq jours par semaine mais est fermé tous les mardis et mercredis.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cependant, après le décès de la reine, le château restera fermé jusqu’à fin septembre 2022.