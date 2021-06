À qui appartient JBS meatpacking ? – Le soleil

La société MEATPACKING JBS a subi une « cyberattaque organisée », annulant les quarts de travail du mardi 1er juin 2021.

La société a annoncé dans un communiqué qu’il n’est pas clair quand ces changements reprendront.

JBS est une entreprise brésilienne de conditionnement de viande

À qui appartient JBS meatpacking ?

La filiale de conditionnement de viande JBS appartient à JBS SA, une société brésilienne connue comme le plus grand transformateur au monde de bœuf et de porc frais.

La filiale a été créée lorsque JBS est entré sur le marché américain en 2007 après l’acquisition de Swift & Company.

JBS a son siège à Greeley, Colorado, mais ses opérations remontent à 1855 à Eastham, Massachusetts.

En 2017, la société a réalisé plus de 50 milliards de dollars de ventes annuelles.

JBS est le plus grand transformateur au monde de bœuf et de porc frais Crédit : AFP

Il représente également près d’un quart de toute la transformation de la viande aux États-Unis.

Qu’est-il arrivé à JBS meatpacking ?

Le dimanche 30 mai 2021, l’entreprise a subi une cyber-violation affectant les quarts de travail des usines de viande bovine et porcine situées à Ottumwa, Iowa ; Worthington, Minnesota ; Cactus, Texas ; et Greeley, Colorado.

L’attaque a touché certains de ses serveurs prenant en charge ses systèmes informatiques nord-américains et australiens.

JBS Canada a annoncé sur Facebook que les quarts de travail ont été annulés à l’usine de Brooks, en Alberta, pour le lundi 1er juin.

Un seul quart de travail a été annulé pour le mardi 2 juin pour l’instant.

JBS Australia pourrait prendre des jours avant que la production ne reprenne dans le pays.

JBS a subi une « cyberattaque organisée » qui a affecté les quarts de travail de ses différentes filiales Crédit : Getty – Contributeur

Le ministre australien de l’Agriculture, David Littleproud, a assuré au public que le gouvernement et la police fédérale australienne travaillaient avec JBS pour résoudre les problèmes de la cyberattaque.

« Malgré le fait que JBS représente environ 20% de notre production de transformation ici en Australie, nous ne nous attendons pas à ce qu’il y ait des impacts significatifs sur les exportations tant qu’il ne s’agit pas d’un arrêt prolongé », a déclaré Littleproud.

« Nous travaillons également avec JBS ici même en Australie pour nous assurer que nous pouvons mettre en place une capacité limitée dans les prochains jours.

« JBS a été très proactif à cet égard », a-t-il ajouté.

JBS emploie plus de 11 000 personnes et a assuré le public dans un communiqué qu’ils s’efforçaient de résoudre le problème, déclarant : « Les serveurs de sauvegarde de l’entreprise n’ont pas été affectés et elle travaille activement avec une entreprise de réponse aux incidents pour restaurer ses systèmes dès que possible. «