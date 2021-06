GB NEWS a été officiellement lancé au Royaume-Uni le 13 juin 2021.

Mais à qui appartient la nouvelle chaîne de télévision ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Pennsylvanie

Le président Andrew Neil a prononcé un éditorial lors de la soirée de lancement de GB News[/caption]

À qui appartient GB News ?

GB News appartient à une société appelée All Perspectives Ltd, fondée en septembre 2019.

Les propriétaires de cette société seraient les fondateurs de GB News, Andrew Cole et Mark Schneider, deux dirigeants de la télévision.

La société de télévision américaine Discovery – propriétaire de Food Network et d’Eurosport – serait également propriétaire d’une part importante d’All Perspectives Ltd.

Les rapports suggèrent que la majorité des 60 millions de livres sterling collectés pour la nouvelle chaîne de télévision provenaient de Discovery.

L’ancien chef de Sky News Australia, Angelos Frangopoulos, est quant à lui le PDG de GB News.

Et l’ancien animateur de la BBC et rédacteur en chef du Sunday Times, Andrew Neil, est le président de la chaîne de télévision.

Pennsylvanie

L’ancien présentateur de la BBC Simon McCoy fait partie de l’équipe GB News[/caption]

Qu’est-ce que GB News ?

GB News est une chaîne de télévision lancée en juin 2021, diffusée sur Freeview, Sky, Virgin Media et divers autres services.

Au lieu de fournir des informations en continu comme ses rivaux Sky News et BBC News, la chaîne visera à fournir plus d’opinions et de débats.

GB News devrait être de droite et a déjà polarisé les critiques.

Les présentateurs incluent l’ancienne animatrice de Sky Sports Kirsty Gallacher, l’ancienne eurodéputée du Brexit Party Alexandra Phillips et l’ancien journaliste du Sun Dan Wootton.

Le président Neil a expliqué pourquoi il avait rejoint le projet dans une interview avec le Horaires de la radio en juin 2021.

Il a déclaré : « Nous ne ferons pas d’actualités en continu, nous ne ferons même pas de bulletins d’information.

« Le contenu que nous sélectionnerons sera choisi par les présentateurs et leurs éditeurs.

« Ce ne sera pas seulement le style des émissions qui sera différent, je pense que le contenu sera différent.

« Si vous fermez les yeux et écoutez les nouvelles de Sky, de la BBC ou même d’ITV, vous ne savez pas exactement laquelle vous écoutez.

« Ce sont à peu près les mêmes voix avec la même approche des histoires.

« Il ne servirait à rien de lancer une autre chaîne simplement pour faire ce que font déjà les opérateurs historiques.

« J’espère que nous serons un peu insurgés et que nous ferons bouger les choses et améliorerons réellement ce qui est déjà disponible. »





