AMTRAK a été le premier à devenir le plus grand service ferroviaire des États-Unis.

Cette année marque le 50e anniversaire d’Amtrak. Il s’agit actuellement du seul service ferroviaire voyageurs à offrir des services de moyenne à longue distance entre les États-Unis, y compris neuf villes canadiennes.

Train à la gare Union à Washington DC Avril 2021 Crédit: EPA

À qui appartient Amtrak?

Le chemin de fer est classé comme une agence indépendante dont le gouvernement américain détient une participation majoritaire. Les difficultés financières d’Amtrak ont ​​incité les politiciens à se rallier en faveur de la privatisation de certaines parties du chemin de fer.

Les membres du conseil d’administration d’Amtrak sont nommés par le président et approuvés par le Sénat. Sous l’ancien président George W. Bush, l’administration a tenté en vain de privatiser des sections la même année, l’ancien président et chef de la direction de l’agence, David Gunn, a été limogé.

Qu’est-ce qu’Amtrak?

La National Railroad Passenger Corporation, également connue sous le nom d’Amtrak, remonte à 1971. La société ferroviaire a été créée par le Congressional Rail Passenger Service Act de 1970 qui a regroupé les 20 chemins de fer de voyageurs des États-Unis en un seul service.

Aujourd’hui, Amtrak compte actuellement plus de 500 arrêts entre le réseau de 21 000 miles et plus de 33 itinéraires à travers l’Amérique.

Le surnom du président Joe Biden est « Amtrak Joe » en raison de son histoire sur le chemin de fer entre son domicile dans le Delaware et Washington DC tout au long de son mandat de vice-président. Biden fait pression sur une proposition d’infrastructure qui fournirait 80 milliards de dollars à Amtrak pour les réparations et l’amélioration des services.

Le président Joe Biden s’exprimant lors d’un événement à Philadelphie pour marquer le 50e anniversaire d’Amtrak le 30 avril 2021. Crédit: AP

Qui est le président d’Amtrak?

En décembre 2020, le PDG d’Amtrak, Bill Flynn, a annoncé que Stephen Gardner serait le président par intérim de la société.

En tant que président, les responsabilités de Garner comprennent la supervision du marketing, de la planification des opérations et du développement des actifs du chemin de fer. Il travaille dans la société depuis 2009 et était auparavant vice-président exécutif principal et directeur des opérations et du commerce avant de prendre le poste de président.

Les plans de Garner pour développer les services et la clientèle d’Amtrak. Il envisage également de moderniser les produits et services proposés par l’entreprise.

Président d’Amtrak Stephen Gardner Crédits: Getty

Où va l’argent d’Amtrak?

Étant donné qu’Amtrak est financé par le gouvernement, ses bénéfices reviennent à l’entreprise pour tenir compte des coûts de fonctionnement. L’argent est divisé en trois catégories, y compris les frais de fonctionnement, les immobilisations et les services de la dette.

La pandémie COVID-19 a causé beaucoup de pression financière sur le chemin de fer. Sur la base de leurs rapports 2020, les déplacements des clients ont diminué de plus de 15 millions de personnes et les revenus d’exploitation ont chuté de 32% sur l’année.

En avril 2020, la société a reçu plus d’un milliard de dollars de la loi fédérale CARES, destinée à fournir une aide financière aux Américains et aux entreprises en difficulté à cause de la pandémie.