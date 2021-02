À quelques mois de la date limite pour le retrait de l’Afghanistan négocié par Trump, la presse prépare le public à accepter sa probable violation

L’administration Biden devrait rompre l’accord négocié par Trump avec les talibans et maintenir les troupes de l’OTAN en Afghanistan, selon les médias, et c’est censé être la bonne chose à faire.

L’accord signé à Doha fin février 2020 fixe au 1er mai la date limite pour le retrait complet des troupes étrangères d’Afghanistan. Le Pentagone compte actuellement 2 500 militaires déployés dans le pays, tandis que les alliés de l’OTAN en déploient 7 000 de plus. En vertu de cet accord, les talibans se sont engagés à faire en sorte que le territoire sous leur contrôle ne soit pas utilisé par les groupes terroristes internationaux pour lancer des attaques contre les États-Unis et négocier un accord de paix avec le gouvernement soutenu par les États-Unis à Kaboul.

Alors que les Taliban ont tenu la promesse qu’ils avaient faite il y a un an de ne pas attaquer les troupes étrangères, tout espoir de réduction de la violence en Afghanistan s’est évanoui dans l’année qui a suivi. L’administration Biden a donc ordonné une révision de l’accord, et «Le consensus écrasant parmi les dirigeants afghans, les diplomates étrangers et les officiers de l’armée occidentale» est-ce «Les États-Unis abandonneront la date limite», selon le Sunday Times.

La prédiction du journal britannique vient du correspondant de guerre vétéran Anthony Loyd et fait suite à une multitude d’autres reportages décrivant l’énigme de Biden en Afghanistan et des articles d’opinion qui rationalisent la rupture de l’accord.

Le président démocrate a hérité d’un « désordre » de Trump et n’a pas de bonnes options, selon CNN, qui a déclaré que les alliés de l’OTAN sont «De plus en plus préoccupé» sur la situation. S’il se retire, il partagerait une partie du blâme «S’il y a un effondrement du gouvernement afghan élu», dit le New York Times. Et une prise de contrôle par les talibans serait désastreuse pour les droits humains, en particulier pour les droits des femmes, a averti Deutsche Welle.

Tenir la parole de Trump et partir maintenant «Porterait un risque sur la réputation des États-Unis», parce que ce serait «Enhardir les jihadistes et peut-être rajeunir leur mouvement, qui a reculé», a déclaré le chroniqueur David Ignatius. « Et il y aurait un coût incommensurable pour la crédibilité américaine. » Alors, bien sûr, Biden devrait écouter sa tête, pas son cœur, et garder «Une force petite mais durable en Afghanistan», ce qui coûterait relativement peu et bénéficierait de «Contrôler les terroristes, soutenir les alliés de l’OTAN et donner au gouvernement de Kaboul une chance de se battre.»

La presse pressante s’arrête avant d’appeler l’accord de Doha « La pire affaire jamais conclue » comme Trump l’a fait avec l’accord nucléaire de l’ère Obama avec l’Iran, mais ils auraient tout aussi bien pu le faire. L’accord avec Téhéran a été abandonné par Trump, mais Biden est réticent à simplement tenir les engagements pris par Obama, même s’il s’agissait de l’un des accomplissements de la diplomatie de son ancien patron. Avec l’accord de Doha, l’histoire peut se répéter.

Mais si Biden suit les conseils et renie les conditions convenues par son prédécesseur, comment sera-t-il lu par les talibans? Ou Téhéran, ou Pyongyang, ou Pékin, ou Moscou? Probablement comme la dernière preuve qu’un accord avec Washington ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit.

Le modèle selon lequel les États-Unis reviennent sur leurs promesses une fois qu’il y a un changement de direction à la Maison Blanche existait bien avant Trump. C’était le cas des assurances données au dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev que l’OTAN ne se développerait pas en Europe de l’Est après la réunification de l’Allemagne, par exemple.

La même chose s’est produite avec le cadre convenu de 1994 avec la Corée du Nord. Il visait à empêcher Pyongyang de devenir nucléaire et lui a donc offert quelques concessions, comme la construction de centrales nucléaires à l’épreuve de la prolifération. Mais l’administration George W. Bush l’a mis au rebut avec empressement, grâce à un certain John Bolton.

Même si elle est donnée à un allié, la parole de Washington n’est pas forcément solide. Le Pakistan, par exemple, s’est vu refuser le droit d’acheter des avions de combat F-16 après que le retrait soviétique de l’Afghanistan voisin en 1989 ait fait d’Islamabad un partenaire moins crucial pour les États-Unis.

Les partisans de la domination mondiale des États-Unis, comme Robert Kagan, disent que les États-Unis sont indispensables en tant que gardiens de l’ordre mondial libéral et déplorent le fait que de nombreux Américains ne sont pas disposés à assumer ce rôle. Qu’ils «Qualifier les engagements militaires relativement peu coûteux en Afghanistan et en Irak de« guerres éternelles »n’est que le dernier exemple de leur intolérance pour les affaires compliquées et interminables de la préservation de la paix générale et de la prévention des menaces,» Le commentateur néoconservateur et épouse de Victoria Nuland, sous-secrétaire d’État aux affaires politiques nommée par Biden, a déclaré dans un récent article d’opinion.

Le «faible coût» en Afghanistan était de 3 500 soldats morts de la coalition et de plus de 2 000 milliards de dollars de dépenses directes et indirectes. Alors, que doivent montrer les États-Unis pour cela? La guerre la plus longue de son histoire qui n’a cependant pas réussi à produire un gouvernement autonome à Kaboul. Le retrait peut être perçu comme le fait que les États-Unis perdent la guerre au profit des talibans, mais ce à quoi une victoire est censée ressembler reste un mystère.

