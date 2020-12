LONDRES, 28 décembre (Reuters) – La Grande-Bretagne a exhorté lundi les entreprises à se préparer au Brexit, quelques jours à peine avant la fin d’une période de transition destinée à faciliter le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne.

La Grande-Bretagne et l’UE ont conclu un accord commercial jeudi – un accord qui préserve l’accès à tarif nul et sans quota au marché unique de l’Union, mais qui continuera de provoquer des perturbations.

La période de transition, au cours de laquelle la Grande-Bretagne est restée alignée sur les règles commerciales et réglementaires de l’UE, se termine à 23h00 GMT le 31 décembre.

« L’accord est conclu, mais un grand changement s’accompagne d’un défi et d’une opportunité », a déclaré le ministre du cabinet Michael Gove dans un communiqué, ajoutant que les entreprises doivent s’adapter au départ de la Grande-Bretagne du marché unique européen et de l’Union douanière.

« Il y a des changements pratiques et procéduraux auxquels les entreprises et les citoyens doivent se préparer, et le temps de faire ces derniers préparatifs est très court. »

La période de transition a été initialement convenue pour maintenir les liens commerciaux existants inchangés pendant 21 mois après la date initiale prévue du Brexit du 29 mars 2019.

Mais la période n’a pas été prolongée après le report du Brexit jusqu’au 31 janvier 2020 et, avec plus de 1000 pages d’accord commercial publiées dans leur intégralité samedi, les entreprises ont moins d’une semaine pour s’adapter aux nouvelles règles.

La Grande-Bretagne avait exhorté les entreprises à se préparer à la fin de la période de transition avant la fin des négociations commerciales, affirmant que bon nombre des changements qu’elles devaient apporter s’appliqueraient quel que soit le résultat des négociations.

Le gouvernement a déclaré que les entreprises devaient comprendre les nouvelles règles sur l’importation et l’exportation de marchandises entre l’UE et la Grande-Bretagne, et les différentes règles qui s’appliquent au commerce avec l’Irlande du Nord.

Les entreprises devront également faire des déclarations en douane sur le commerce de l’UE, tandis que les transporteurs auront besoin d’un permis pour se rendre dans les ports du comté de Kent ou risquer une amende.

