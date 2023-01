La Coupe du monde masculine 2022 est dans les livres d’histoire, et à seulement sept mois, le plus grand événement pour les femmes débute en Australie et en Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 élargie à 32 équipes. Les heures de coup d’envoi pour les téléspectateurs aux États-Unis n’étaient pas idéales pour les matchs en provenance du Qatar, et malheureusement, ce sera un peu pire cet été. Alors, à quelles heures se jouent les matchs de la Coupe du monde féminine ?

Ce sera la première Coupe du monde féminine ou masculine à être disputée dans la région Asie/Océanie depuis la Coupe du monde féminine de 2007 en Chine, et de nombreuses heures de coup d’envoi seront gênantes pour les téléspectateurs américains. Mais comme le tournoi s’étend sur quatre fuseaux horaires, s’étendant de Perth, en Australie, dans la zone ouest jusqu’aux quatre villes hôtes de la Nouvelle-Zélande, à l’est, quelques-unes des heures se passent bien :

Heure de lancement locale AU/NZ Heure de l’Est des États-Unis Heure centrale des États-Unis Heure des Rocheuses aux États-Unis Heure du Pacifique des États-Unis 12h00 20:00 19H00 18h00 17H00 12h30 20H30 19h30 18H30 17H30 13H00 21H00 20:00 19H00 18h00 17H00 01H00 00h00 11:00 HEURES DE L’APRÈS MIDI 22H00 17H30 1h30 00h30 23H30 22H30 19H00 03H00 02H00 01H00 00h00 19h30 3h30 2h30 1h30 00h30 20:00 4H00 DU MATIN 03H00 02H00 01H00 20H30 4h30 3h30 2h30 1h30

Le calendrier de l’USWNT sera d’une importance particulière pour de nombreux fans aux États-Unis alors qu’ils tentent de devenir la première équipe – masculine ou féminine – à remporter trois Coupes du monde consécutives. Pour la phase de groupes, l’USWNT est basé en Nouvelle-Zélande pour les trois matches, et en raison de l’énorme décalage horaire, il y a une bizarrerie amusante. Pour la plupart des États-Unis, les jeux auront lieu le jour suivant en Nouvelle-Zélande. C’est-à-dire, par exemple, le match d’ouverture contre le Vietnam débutera à 21h00, le 21 juillet sur la côte est, mais en Nouvelle-Zélande, il sera 13h00, 22 juillet au coup d’envoi.

Correspondre Heure de l’Est des États-Unis Heure centrale des États-Unis Heure des Rocheuses aux États-Unis Heure du Pacifique des États-Unis États-Unis contre Vietnam 21H00 20:00 19H00 18h00 États-Unis contre Pays-Bas 21H00 20:00 19H00 18h00 États-Unis contre Cameroun/Thaïlande/Portugal 03H00 02H00 01H00 00h00

Les deux premiers matchs de l’USWNT ont lieu aux heures de grande écoute dans une grande partie du pays, et même à 18 heures sur la côte ouest, ce qui laisse suffisamment de temps à la plupart des fans pour rentrer chez eux ou se rendre au pub pour assister aux matchs. Mais la finale contre le vainqueur des éliminatoires inter-confédérations du groupe A aura tout le monde debout au milieu de la nuit.

Seuls deux matches à élimination directe sont prévus dans des délais raisonnables pour les téléspectateurs américains (un huitième de finale et un quart de finale à 20h HE et 21h HE respectivement). La finale du 20 août est prévue pour un coup d’envoi local à 20h00 à Sydney au Stadium Australia (alias le stade olympique d’été 2000) qui se déroulera à 4h00 HE / 1h00 PT.

Alors préparez ces pyjamas et votre café pour une action de Coupe du monde très tard dans la nuit (ou tôt le matin, selon la façon dont vous le regardez) !