Le PDG d’Apple, Tim Cook, prend un selfie avec un participant lors d’un événement spécial le 10 septembre 2019 au Steve Jobs Theatre sur le campus d’Apple à Cupertino, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images

Apple organisera mardi son premier événement de lancement de produit de l’année. Sur le pont: les nouveaux iPad Pro devraient être les principaux nouveaux produits matériels qu’Apple dévoile. Alors que l’activité iPad d’Apple a connu une croissance terne au milieu des années 2010, elle a connu un boom au cours de la dernière année, les consommateurs travaillant et jouant à domicile pendant la pandémie. Mais au-delà des nouveaux gadgets, Apple fait face à une décennie de concurrence accrue et de batailles judiciaires sur de nombreux fronts de la part de Facebook, Epic Games, Spotify et des législateurs et régulateurs du monde entier. Cela peut ressembler à un autre événement iPad. Mais il y a beaucoup de tension qui bouillonne sous la surface chez Apple. Et une grande partie de celle-ci pourrait menacer la prochaine vague de croissance d’Apple à mesure qu’elle se développe vers davantage de services numériques et de nouvelles formes de technologie informatique. Voici un rapide aperçu des conflits qui se déclenchent à l’approche de l’événement Apple de mardi:

Apple contre Facebook

Facebook mène une guerre de relations publiques contre Apple à propos d’un changement imminent du logiciel iPhone qui donnera aux utilisateurs le option pour empêcher les applications de les suivre pour les publicités ciblées. Facebook a déclaré que cette décision nuirait aux petites entreprises qui dépendent de la publicité pour fournir des services et des logiciels numériques gratuits. Apple a déclaré que le changement donnerait aux propriétaires d’iPhone une meilleure compréhension de la façon dont les applications les suivraient et donnerait aux clients la possibilité de bloquer ce suivi. Mais l’amertume entre les deux sociétés va bien plus loin que cela. Les deux sociétés travaillent sur une technologie qui, selon elles, ouvrira la voie à la prochaine vague d’informatique après le smartphone, grâce à des lunettes informatisées qui utilisent la réalité augmentée. Facebook devrait sortir sa première paire de lunettes AR dès cette année. Apple pourrait lancer son premier casque en 2022. Si la plate-forme décolle, Facebook et Apple tenteront de dominer la RA, tout comme Apple a combattu Microsoft à l’ère des PC et Google et Samsung (Android) dans le smartphone actuel. ère. Ce combat est loin d’être terminé. En fait, cela ne fait que commencer.

Apple contre Epic Games et d’autres grands développeurs d’applications

Annonce Nineteen Eighty-Fortnite Jeux épiques

Le 3 mai, Apple et Epic Games, le créateur du jeu populaire Fortnite, se dirigent vers leur procès dans leur différend sur la façon dont Apple gère les paiements depuis les applications iOS. L’automne dernier, Epic Games a délibérément modifié la version iOS de Fortnite pour permettre aux utilisateurs de payer Epic directement, en contournant les règles de l’App Store d’Apple. Apple finalement a supprimé Fortnite de l’App Store et Epic avait un procès prêt à être lancé. La plainte d’Epic contre Apple fait écho à ce que nous avons entendu de plusieurs fabricants d’applications iOS au cours de la dernière décennie: Apple prend généralement une réduction de 30% des transactions numériques dans les applications et des ventes d’applications payantes elles-mêmes. Les développeurs du camp d’Epic disent que la soi-disant «taxe Apple» donne à Apple trop de poids puisqu’elle ne permet aux utilisateurs de télécharger des logiciels qu’à partir de son propre magasin. Apple n’autorise pas les magasins d’applications alternatifs comme le fait Google sur Android. Les grands fabricants d’applications tels que Spotify et la société de rencontres Match Group soutiennent le procès d’Epic. Beaucoup de ces développeurs ont également formé un groupe appelé Coalition for App Fairness, qui a récemment poussé les législatures des États de l’Arizona et du Dakota du Nord à adopter des lois limitant le contrôle d’Apple sur l’App Store. Si Apple perd la bataille judiciaire ou est obligé de faire des concessions à Epic et à d’autres développeurs d’applications, cela pourrait ralentir la croissance des revenus de l’App Store d’Apple. (L’App Store a généré environ 64 milliards de dollars de ventes brutes en 2020, contre environ 50 milliards de dollars en 2019.) Apple a déclaré collecter les frais en partie pour maintenir la sûreté et la sécurité de l’App Store afin que ses clients puissent se sentir en confiance dans le logiciel qu’ils téléchargent. La société a récemment modifié sa structure de frais afin de ne prendre qu’une réduction de 15% des applications qui génèrent moins de 1 million de dollars par an.

Apple contre les législateurs

Le contrôle d’Apple sur l’App Store était également au cœur d’un rapport antitrust du Congrès de l’année dernière selon lequel Apple utilise son contrôle « pour créer et appliquer des barrières à la concurrence et discriminer et exclure ses rivaux tout en préférant ses propres offres ». Apple a nié les conclusions du rapport et a déclaré que ses frais étaient conformes à ceux d’autres magasins de logiciels numériques. En plus de la législation de l’Arizona et du Dakota du Nord, les régulateurs américains interrogeraient Apple pour une plainte officielle antitrust.

Vulnérabilité d’Apple en Chine