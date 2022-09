À quelle protection s’attendre des vaccins COVID mis à jour cet automne

S’abonner à Deuxième opinion pour une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales.

Le Canada vient d’approuver un mise à jour du vaccin COVID-19 pour cibler la première variante hautement contagieuse d’Omicron, avec des doses qui devraient commencer à être déployées en quelques jours. Mais que peut-on exactement attendre de ces nouveaux clichés lorsqu’ils débarquent dans le monde réel ?

Le vaccin Moderna mis à jour est une combinaison de deux souches, également appelées vaccin «bivalent», qui cible à la fois le virus d’origine et la variante Omicron BA.1 qui est apparue à la fin de l’année dernière et a conduit le plus grande vague d’infection et d’hospitalisation dans la pandémie.

Bien que le nouveau tir ne cible pas directement les sous-variantes dominantes d’Omicron BA.4 et BA.5, que le Les États-Unis ont approuvé un plan mis à jour pour cette semaine, Pfizer soumis une demande d’approbation par Santé Canada pour son vaccin BA.4-5 vendredi et Moderna est attendue pour bientôt.

“Les preuves dont nous disposons à ce jour montrent que le vaccin bivalent avec BA.1 offre une bonne protection contre BA.4 et BA.5”, a déclaré le directeur adjoint de la santé publique, le Dr Howard Njoo, lors d’un briefing technique jeudi.

“Certes, à mesure que la situation évolue, nous devrons examiner les preuves et voir ce qui se passe avec une efficacité dans le monde réel.”

Mais ce qu’un rappel mis à jour peut faire pour vous dépend de la vulnérabilité de votre système immunitaire, si vous faites partie des millions de Canadiens qui ont récemment été infectés par la COVID et quand vous avez reçu un vaccin pour la dernière fois.

REGARDER | Santé Canada approuve un vaccin mis à jour ciblant la variante Omicron : Vaccin contre la variante Omicron approuvé par Santé Canada Santé Canada a approuvé un nouveau vaccin bivalent COVID-19 de Moderna, qui cible la variante Omicron. Il s’agit du premier vaccin de ce type au Canada, mais les responsables affirment qu’un autre lot de rappels, ciblant spécifiquement les sous-variantes BA.4 et BA.5 d’Omicron, pourrait arriver plus tard cet automne.

Les vaccins mis à jour arrêteront-ils la propagation du COVID ?

Les experts en maladies infectieuses, les virologues, les épidémiologistes et les immunologistes espèrent que les vaccins mis à jour seront plus efficaces pour prévenir la transmission que les vaccins originaux – du moins au début – mais avertissent également les Canadiens de ne pas s’attendre à ce qu’ils soient une solution miracle.

Avec des données limitées sur l’impact qu’auront ces vaccins, tous les regards seront tournés vers l’effet qu’ils auront sur le ralentissement des taux d’infection et de transmission et s’ils protègent mieux les groupes vulnérables de la population à l’approche des mois d’automne et d’hiver.

“Nous ne savons pas quel est l’impact parce que ce n’est pas disponible”, a déclaré l’administrateur en chef de la santé publique, le Dr Theresa Tam, lors d’une conférence de presse jeudi, lorsque CBC News lui a demandé quelle serait l’efficacité des vaccins mis à jour pour arrêter la propagation du virus.

L’administrateur en chef de la santé publique, Theresa Tam, a déclaré qu’elle espérait que le nouveau vaccin bivalent renforcerait la protection contre l’infection et la transmission, au moins jusqu’à l’automne. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Tam a déclaré qu’elle espérait que le nouveau vaccin bivalent ciblé BA.1 de Moderna renforcerait la protection contre l’infection et la transmission – au moins jusqu’à l’automne.

Les données des essais cliniques sur les vaccins ciblés BA.1 de Moderne et Pfizer-BioNTech suggère qu’ils offrent une protection immunitaire légèrement plus forte contre Omicron que les vaccins originaux, mais il reste à voir exactement ce que cela se traduit dans le monde réel.

« Les réponses immunitaires à ces boosters adaptés aux variantes sont modestement encourageantes, mais nous attendons toujours des preuves cliniques définitives », a déclaré le Dr David Naylor, qui copréside le groupe de travail sur l’immunité COVID-19 du gouvernement fédéral.

“Cela dit, même si leurs avantages marginaux sont faibles, ils pourraient avoir un impact positif significatif si leur nouveauté ravive l’intérêt du public à être stimulé.”

Un nouveau étude de modélisation prépublication qui n’a pas été examiné par des pairs, a suggéré que les vaccins mis à jour pourraient ne pas être beaucoup plus efficaces que les rappels existants dans une population présentant une immunité hybride contre la vaccination et l’infection, en particulier en ce qui concerne la protection contre les maladies graves.

Mais cela pourrait encore conduire à une protection significative au niveau de la population, la préimpression suggérant également que pour 1 000 personnes vaccinées avec un rappel mis à jour, en moyenne huit personnes de moins seraient hospitalisées par rapport aux vaccins originaux.

«Nous ne connaissons pas encore l’ampleur de cette amélioration, mais elle sera probablement assez limitée», a déclaré le Dr Gaston De Serres, épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

“Particulièrement contre les conséquences graves comme l’hospitalisation pour laquelle, jusqu’à présent, l’original [vaccines] ont été plutôt réussis. »

Que peuvent faire les vaccins COVID mis à jour pour vous ?

Plus de la moitié des Canadiens ont été infectés par le COVID depuis l’émergence d’Omicron et de ses sous-variantes hautement contagieuses, et la protection supplémentaire contre une infection antérieure dans une population vaccinée semble fournir un avantage.

Une nouvelle lettre de recherche publiée dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre a examiné le risque d’infection par BA.5 chez les personnes au Portugal qui avaient déjà été infectées par des variantes passées, notamment BA.1 et BA.2, et a constaté qu’elles bénéficiaient d’une forte protection contre la nouvelle variante.

C’est en partie parce que le Portugal a des niveaux de vaccination si élevés, avec plus de 98 % de la population étudiée recevant au moins deux doses, ce qui signifie que, tout comme au Canada, nos niveaux élevés de vaccination et d’infection à deux doses offrent une forte protection immunitaire.

Deux études canadiennes préimprimées de Peut et Juin qui n’ont pas fait l’objet d’un examen par les pairs, ont également constaté que les infections antérieures à Omicron offraient une immunité robuste contre les réinfections et les hospitalisations futures, en particulier lorsqu’elles étaient associées à la vaccination.

“En général, on peut prévoir que ceux qui ont immunité hybride seront mieux protégés », a déclaré le Dr Danuta Skowronski, experte en efficacité des vaccins et responsable de l’épidémiologie au BC Center for Disease Control et co-auteur des prépublications.

“Et il est également vrai que les souches vaccinales qui correspondent mieux à la variante en circulation offriront probablement une meilleure protection.”

Plus vous attendez longtemps après votre dernière infection ou vaccination, il est également important de prendre en compte, de nouvelles preuves suggérant que le fait de recevoir un rappel de trop près après avoir été infecté ou vacciné peut avoir un impact sur l’efficacité du vaccin.

Un nouveau petit étude de prépublication qui n’a pas fait l’objet d’un examen par les pairs, a découvert que l’obtention d’un rappel dans les deux mois suivant une infection pouvait avoir un impact négatif sur les cellules B qui aident à générer une protection immunitaire contre les maladies graves.

Le CCNI recommande attendre trois mois après une infection avant d’obtenir un autre coup, et trois à six mois entre les doses, mais a également déclaré dans ses plus récentes directives que toute personne à haut risque de COVID grave au Canada devrait se voir offrir un rappel de chute.

“Le moment est primordial et en général, les recommandations sont d’attendre quelques mois après l’infection avant de recevoir une dose de rappel”, a déclaré Skowronski.

Elle a ajouté que les gens ne devraient pas se précipiter immédiatement pour obtenir un rappel après une infection, car cela pourrait en fait interférer avec la réponse immunitaire.

Les vaccins mis à jour “aideront”, mais pas un “miracle”

Le Canada a toujours un «écart inquiétant» dans la couverture de la troisième dose, a déclaré Naylor, avec moins de la moitié des Canadiens avoir reçu un rappel même s’il apporte protection supplémentaire significative contre le COVID-19 sévère. Seulement à propos 12 pour cent ont reçu une quatrième dose.

“Alors que nous commençons à nous diriger vers l’automne et que nous commençons à voir presque certainement des cas augmenter à nouveau, le rappel mis à jour sera certainement meilleur que de ne pas recevoir de rappel du tout”, a déclaré Deepta Bhattacharya, professeur d’immunobiologie à l’Université d’Arizona. .

“Étant donné que BA.5 circule toujours, je ne vois pas vraiment d’inconvénient à prendre ces boosters et ils fonctionneront probablement mieux qu’une simple autre photo de l’original.”

Moins de la moitié des Canadiens ont reçu un rappel, même s’il offre une protection supplémentaire importante contre la COVID-19 grave. Seuls 12 % environ ont reçu une quatrième dose. (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

Bill Hanage, épidémiologiste à la TH Chan School of Public Health de Harvard à Boston, a déclaré qu’il était important de considérer que même si les vaccins originaux étaient loin d’être exactement identiques à Omicron, ils offraient toujours une forte protection contre les maladies graves.

“Mais les matchs plus serrés devraient maintenant faire plus”, a-t-il déclaré dans un e-mail. « Notamment, il peut bien y avoir une période après le tir où les gens sont immunisés contre l’infection.

Bhattacharya a déclaré que la « grande question » qui nous préoccupe actuellement est de savoir dans quelle mesure les vaccins mis à jour seront efficaces pour arrêter la transmission dans le monde réel – et pendant combien de temps.

« Commençons-nous à rétablir une partie de la protection contre toute infection ou infection symptomatique avec ces rappels ? Je m’attends à ce que nous le fassions », a-t-il déclaré. “Exactement combien de temps cet effet durera, je pense, reste à déterminer.”

La Dre Allison McGeer, microbiologiste médicale et spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Mount Sinai de Toronto, a déclaré que les injections mises à jour pourraient donner un léger coup de pouce aux anticorps neutralisants qui peuvent empêcher la transmission – et qu’une protection supplémentaire n’est “pas rien”.

“Une dose supplémentaire du vaccin original entraîne une protection accrue substantielle contre BA.4 et BA.5. Ce n’est pas parfait, mais je pense que nous découvrons que rien n’est parfait”, a-t-elle déclaré. “Les vaccins bivalents, c’est peut-être un peu mieux, mais ça ne va pas faire de miracle.”

Bhattacharya a déclaré que même si les essais cliniques ont montré qu’il n’y avait qu’une double augmentation des anticorps protecteurs contre les variantes BA.1, BA.4 et BA.5 ciblées par Moderna et Pfiizer dans leurs vaccins bivalents, il s’agit toujours d’une protection importante.

“Si vous regardez les données, c’est une tonne d’anticorps supplémentaires qui sont fabriqués”, a-t-il déclaré. “J’ai donc toutes les raisons de m’attendre à ce qu’ils m’aident – et probablement beaucoup.”