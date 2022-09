Une statue en bronze de la reine Elizabeth II assise à califourchon sur un cheval marque l’entrée de Rideau Hall à Ottawa, un clin d’œil à un chef d’État et équestre qui a continué à monter à cheval bien au-delà de sa dixième décennie.

Le Canada était l’un des 15 États souverains dont la reine était monarque au moment de sa mort, et était le pays qu’elle visitait le plus en dehors du Royaume-Uni.

Lors de plusieurs de ses 22 voyages ici en tant que reine, elle a séjourné à Rideau Hall et le domaine en témoigne, avec des arbres qu’elle a consacrés, dont un érable rouge planté lors de sa première visite en tant que monarque en 1957.

De nombreuses plaques identifiant ces arbres sont désormais entourées de fleurs laissées par ceux qui sont venus leur rendre hommage, tandis que d’autres ont signé un livre de condoléances. Voici quelques-uns de leurs souvenirs et hommages :

La reine a planté un érable rouge lors de sa première visite au Canada en tant que monarque en 1957.



Braydon



Braydon, d’Ottawa, a déclaré: “Sa mort marque la fin d’un âge d’or, l’âge de nos grands-parents.

“Dans un monde en constante évolution où tout ce que nous savons est en train de s’effondrer, elle a toujours été là.

“Elle a toujours été la stabilité et la continuité.

“Le roi Charles III fait face à de nombreuses difficultés à l’avenir, il y aura beaucoup de questions difficiles quant à savoir s’il doit conserver la monarchie, surtout ici au Canada.

“Mais d’après ce que j’ai vu de lui jusqu’à présent, je pense que les gens vont se rallier autour de lui, tout comme ils l’ont fait pour sa mère.”

June Duncanson-Campbell



June Duncanson-Campbell, de la Nouvelle-Écosse, a déclaré: “J’aime tout ce qui concerne la famille royale, nous avons toujours été monarchistes dans notre famille.

“Nous avions l’habitude de mettre des petits drapeaux du Royaume-Uni sur la pelouse le jour de l’anniversaire de la reine Elizabeth.

“Je n’ai jamais eu la chance de la rencontrer personnellement, malheureusement, mais je l’ai vue de très près lors de sa visite à Ottawa.

“Je pense que pour elle, le Canada était un bébé pays et elle pouvait voir la possibilité de tant de choses ici – elle a aidé le Canada à grandir.”

Kim Mc Laughlin



Kim McLaughlin, d’Ottawa, a déclaré: “Notre premier ministre Justin Trudeau a connu la reine quand il était jeune, quand son père était premier ministre et nous avons vu des photos d’eux ensemble qui sont vraiment adorables.

“Pour lui, et pour elle, avoir cette expérience du fils d’un ancien Premier ministre occupant également ce poste a dû en faire un lien vraiment spécial.

“Il avait l’impression d’avoir vraiment perdu quelqu’un, comme un membre de sa famille élargie. Je pense que nous ressentons tous la même chose. C’est difficile d’imaginer un monde sans elle et j’ai moi-même du mal avec ça.”

Gyde et Rosemary Shepherd



Gyde Shepherd, d’Ottawa, a déclaré: “Mon oncle était gouverneur général ici dans les années 1950 et 1960 et il avait une relation étroite avec la reine Liz et je me sens donc proche d’elle à travers mon oncle.

“Nous avons perdu quelqu’un qui équivaudrait à perdre le pape François. Elle était une grand-mère, une mère, une amante et une grande femme. À quelle plus grande femme pouvez-vous penser en ce moment ?”

Rosemary Shepherd, d’Ottawa, a ajouté : « J’admire énormément le travail du roi Charles III sur les questions environnementales.

“Il a dit qu’il ne ferait plus de commentaires politiques. Mais j’espère qu’il travaille en arrière-plan sur ces questions.

“Je pense qu’il sera un bon roi.

“Nous ne pouvons pas le comparer à la reine Elizabeth – ce ne serait pas juste. Mais c’est un homme bon, comme l’était son père.”

Ian Burleton



Ian Burleton, du Shropshire, a déclaré: “C’était une grande dame et je pense qu’elle va nous manquer.

“J’espère que la couronne continuera d’avancer encore et encore.

“Je sais que nous avons des problèmes avec le monde, mais je pense que nous devons juste essayer de respecter la foi de la reine et sa religion.”

Milly Widis



Milly Widdis, d’Ottawa, a déclaré : « J’aime toujours jeter un coup d’œil sur la monarchie lorsqu’elle vient visiter Ottawa.

“Je les aime beaucoup et ce sont de bonnes personnes.

“C’était l’un de ses pays préférés.

“Elle avait une très grande connexion avec le Canada et chaque fois qu’elle venait, elle aimait ça. Quand j’ai appris qu’elle était morte, j’étais très triste, j’ai pleuré.”