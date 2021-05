À quelle heure Star Wars: The Bad Batch sort-il et comment le regarder

La journée STAR Wars a de nouveau roulé – et Lucasfilm marque l’occasion avec un tout nouvel ajout à la franchise.

Star Wars: The Bad Batch est une série animée qui fait suite à Clone Wars – et elle est disponible à regarder maintenant …

4 Lucasfilm marque le jour de Star Wars avec un tout nouvel ajout à la franchise Star Wars Crédit: Disney +

À quelle heure sort Star Wars: The Bad Batch?

La toute nouvelle série débute AUJOURD’HUI (mardi 4 mai).

Il sera disponible pour regarder à des moments différents – selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde.

Pour les téléspectateurs britanniques, l’émission sera disponible à 8h GMT.

Si vous vivez dans le fuseau horaire du Pacifique, vous pouvez regarder Star Wars The Bad Batch à partir de minuit.

Mais si vous respectez l’heure de l’Est, elle sera disponible à partir de 3 heures du matin.

4 La série sera disponible pour regarder exclusivement sur le service de streaming Disney Plus Crédits: disney original

Comment regarder Star Wars: The Bad Batch aux États-Unis et au Royaume-Uni?

La série sera disponible pour regarder exclusivement sur le service de streaming Disney Plus.

Le premier épisode sera une émission spéciale de 70 minutes publiée le jour non officiel de Star Wars, le 4 mai.

Il sera ensuite suivi de l’épisode deux le vendredi 7 mai, avec de nouveaux épisodes sortant chaque vendredi suivant.

Voici à quoi ressemble actuellement le calendrier des versions:

Épisode 1: Aftermath – Vendredi 4 mai 2021

Épisode 2: Cut and Run – Vendredi 7 mai 2021

Épisode 3: Remplacements – Vendredi 14 mai 2021

Épisode 4: vendredi 21 mai 2021

Épisode 5: vendredi 28 mai 2021

Épisode 6: vendredi 4 juin 2021

Épisode 7: vendredi 11 juin 2021

Épisode 8: vendredi 18 juin 2021

Épisode 9: vendredi 25 juin 2021

Épisode 10: vendredi 2 juillet 2021

Épisode 11: vendredi 9 juillet 2021

Épisode 12: vendredi 16 juillet 2021

Épisode 13: vendredi 23 juillet 2021

Épisode 14: vendredi 30 juillet 2021

4 Dee Bradley Baker exprimera TOUS les membres de The Bad Batch Crédits: disney original

Qui fait partie du casting de Star Wars: The Bad Batch?

Dee Bradley Baker exprimera TOUS les membres de The Bad Batch.

Il avait auparavant prêté sa voix à toute l’armée de clones dans Star Wars: The Clone Wars.

Il a également exprimé le capitaine Rex dans certains épisodes de Star Wars Rebels.

La star mandalorienne Ming-Na Wen exprimera la version plus jeune de son personnage Fennec.

Andrew Kishino interprètera le révolutionnaire Saw Gerrera, tandis que Stephen Stanton jouera Grand Moff Tarkin.

4 The Bad Batch se concentre sur une escouade de soldats clones génétiquement spéciaux

De quoi parle Star Wars: The Bad Batch?

The Bad Batch est une série animée qui se concentre sur une escouade de soldats clones génétiquement spéciaux.

Il a été créé par Dave Filoni, responsable de la franchise Star Wars The Clone Wars.

Il est également le créateur de Star Wars Rebels, qui a duré de 2014 à 2018.

La série animée suivra les soldats clones qui ont été introduits dans la dernière saison de The Clone Wars.

La description officielle de la série se lit comme suit: « » Star Wars: The Bad Batch « suit les clones d’élite et expérimentaux du Bad Batch (introduit pour la première fois dans » The Clone Wars « ) alors qu’ils trouvent leur chemin dans une galaxie en mutation rapide dans l’immédiat après la guerre des clones.

« Les membres de Bad Batch – une escouade unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée des clones – possèdent chacun une compétence exceptionnelle et singulière qui en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage formidable. »

Comment puis-je regarder la bande-annonce de Star Wars: The Bad Batch?

Vous pouvez regarder la bande-annonce de Star Wars: The Bad Batch en haut de cette page.

Il a l’air plein d’action et sera certainement populaire auprès des fans.