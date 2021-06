A quelle heure sort Loki sur Disney Plus ?

LOKI est la dernière création Marvel à subir une adaptation télévisée et elle tombe AUJOURD’HUI (9 juin 2021).

La représentation du rôle par Tom Hiddleston a évidemment bien plu aux fans, car Disney + a donné au frère espiègle de Thor une série pour lui tout seul.

Les meilleures émissions pour enfants sur Netflix

La meilleure série sur Disney+

Nouveau sur Netflix : Que regarder cette semaine

3 Tom Hiddleston revient dans le rôle de Loki Crédit : Disney+

A quelle heure sort Loki sur Disney+ ?

Le premier épisode de Loki sort AUJOURD’HUI (9 juin 2021) à 8h.

Vous pouvez ensuite le diffuser tous les mercredis à la même heure.

L’émission sort un peu plus tard que la sortie initialement prévue, qui devait être en mai 2021.

Loki sera la troisième création de la franchise Marvel à être adaptée par Disney+, après l’énorme succès de WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier.

3 Le méchant est l’un des personnages les plus populaires de Marvel Crédit : Disney+

De quoi parle Loki ?

Les téléspectateurs rejoignent le méchant Loki alors qu’il continue son rôle de dieu de la malice dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de 2019 Avengers: Endgame.

Malgré son statut de méchant, Loki est depuis longtemps l’un des personnages les plus populaires de la franchise.

Hiddleston a joué le personnage dans une poignée de films de la franchise, y compris les trois films « Thor », « The Avengers » de 2012 et « Avengers: Infinity War » de 2018.

Le personnage a fonctionné comme le méchant principal dans le premier film « Thor » et « The Avengers.

Les scénaristes de la série se sont donné beaucoup de mal pour garder secrets une grande partie des détails entourant l’intrigue, mais la bande-annonce révèle comment Loki s’était échappé de la captivité pour finir capturé et détenu par une autre organisation.

Loki semble avoir été capturé par la TVA, connue sous le nom de Time Variance Authority dans les bandes dessinées Marvel.

La bande-annonce ne va pas jusqu’à révéler les intentions de Loki, mais présente un clip dans lequel on peut l’entendre proclamer que Heimdall (mort dans « Avengers: Infinity War ») et Thor « mieux vaut être prêt ».

3 Owen Wilson joue aux côtés d’Hiddleston Crédit : Disney+

Qui fait partie du casting de Loki ?

Tom Hiddleston est le seul habitué de Marvel Cinematic Universe qui a été confirmé pour apparaître dans la série jusqu’à présent.

Cependant, Hiddleston est rejoint par une distribution stellaire:

Owen Wilson comme Mobius M. Mobius – Un agent de la Time Variance Authority (TVA) spécialisé dans les enquêtes sur les criminels du temps particulièrement dangereux

– Un agent de la Time Variance Authority (TVA) spécialisé dans les enquêtes sur les criminels du temps particulièrement dangereux Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de Ravonna Renslayer – Un ancien Chasseur de la TVA qui a gravi les échelons pour devenir un juge respecté ; elle supervise l’enquête sur la variante Loki.

– Un ancien Chasseur de la TVA qui a gravi les échelons pour devenir un juge respecté ; elle supervise l’enquête sur la variante Loki. Wunmi Mosaku en tant que Hunter B-15 – en tant que Chasseur B-15 : Un Chasseur de haut rang de la TVA.

Comment puis-je regarder Loki ?

Loki est disponible pour regarder sur Disney +.

Pour regarder la série, vous devrez vous séparer de 7,99 £ par mois ou 79,90 £ par an pour accéder à Disney + en tant que service de streaming.

Cependant, une fois abonné à Disney+, vous aurez accès à un certain nombre de superproductions, y compris d’autres films Marvel tels que Avengers : Endgame.